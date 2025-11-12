Super Mario Galaxy: todas las noticias, análisis y reacciones al avance de la nueva película de Nintendo

Refresh

¡Se terminó! The power of the stars is all around you. The Super Mario Galaxy Movie comes to theaters April 2026. pic.twitter.com/xCzVJESpOoNovember 12, 2025 Pensé que sería necesario durante mucho más tiempo del previsto inicialmente. Pero, dado que el Nintendo Direct de este mes ha durado menos de 10 minutos, estoy bastante seguro de que esto es todo por lo que respecta a este blog en directo. Por supuesto, si hay algún otro anuncio importante, algún easter egg o secreto que hayan descubierto los fans más avispados, u otras noticias y rumores relacionados con la película de Super Mario Galaxy en las próximas horas, podrán leerlos aquí. Por ahora, sin embargo, me despido. ¡Que disfruten del resto del día, amigos!

Una entrada cósmicamente impresionante Rosalina se va a robar el show en la película Super Mario Galaxy. (Image credit: Nintendo/Illumination) Lo mejor del tráiler se reserva para el final: la presentación de Rosalina. Después de asomarse por detrás de unas puertas gigantes, vemos a Rosalina mirando hacia arriba a un robot gigante de tres patas. Los fans de Mario reconocerán inmediatamente que se trata de Megaleg, uno de los muchos jefes finales contra los que luchas en Super Mario Galaxy. Basándonos en el clip que vemos más tarde de Bowser Jr. en una especie de cabina, no me sorprendería que fuera él quien lo pilotara aquí. En cualquier caso, como Rosalina es tan dura, acaba fácilmente con Megaleg gracias a su varita en forma de estrella y sus superpoderes de portal estelar. Mientras se muestra satisfecha al ver cómo Megaleg se estrella contra el suelo detrás de ella, escuchamos las notas de una melodía de Gusty Garden Galaxy, otra referencia más a la serie de videojuegos Galaxy. El clip final de Rosalina, que se muestra antes de que Meledandri revele que Larson le pondrá voz, muestra a la heroína cósmica sentada leyendo un cuento a los Lumas adultos y bebés que están a su cuidado. Es una escena bastante divertida, en la que un Luma rojo intenta entonar un cántico para obligar a Rosalina a contarles de nuevo la historia de «los fontaneros» (es decir, Mario y Luigi). Sin embargo, lo más interesante de todo es que este clip rinde homenaje a escenas similares de las versiones para Nintendo Switch de los juegos Galaxy. De hecho, las ediciones para Switch muestran a Rosalina relatando los acontecimientos que la llevaron a convertirse en la protectora en jefe de los Lumas. Por cierto, Rosalina's Storybook también tendrá una edición física a finales de este mes, ¡así que reserva tu copia ahora!

Pintando un cuadro con varios juegos de Mario Sospecho que Bowser Jr., al que vemos aquí en su forma clásica, adquirirá su pincel mágico al principio de la película Super Mario Galaxy. (Image credit: Nintendo/Illumination) A estas alturas, está más que claro que la película Super Mario Galaxy no solo se inspira en la serie de videojuegos del mismo nombre. De hecho, la mencionada referencia a Super Mario Odyssey, además de Super Mario Galaxy 1 y 2, no son los únicos juegos que han influido en su desarrollo. El pincel mágico que Bowser Jr. empuña cuando ataca el castillo de Peach para rescatar a su padre es el mismo que tiene en Super Mario Sunshine. Por otra parte, su voz robótica, sus guantes metálicos y el pañuelo que le cubre la cara son guiños a su diseño en Super Mario Bros. Wonder. Me pregunto qué otros juegos de Mario recibirán un guiño o serán referenciados en el producto final.

Apuntando a las estrellas En el espacio, todo el mundo puede oír a Toad gritar "¡wooooooo!". (Image credit: Nintendo/Illumination) Una vez que termina ese clip extendido, nos deleitan con un montaje tradicional de tráiler con revelaciones más interesantes. Las siguientes imágenes se centran principalmente en la princesa Peach. Primero, se la ve contemplando con asombro, junto a Mario, el cielo nocturno mientras numerosas estrellas fugaces cruzan el cielo. A continuación, Peach y Toad dan un salto de fe hacia una estrella gigante, que los catapulta por los aires y los envía hacia uno de los mundos acuáticos de los juegos Galaxy. Tras una breve toma de Mario y Luigi montando motos todoterreno en un desierto ante una pirámide invertida —¿es la misma que aparecía en Super Mario Odyssey?—, nos reunimos con Peach mientras lucha contra una horda de Ninji en un reino desconocido. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Parece que Rosalina es quien envía el portal estelar a Peach, con el probable objetivo de reunirse con ella para revelarle más sobre su pasado. O eso, o se trata de una trampa tendida por Bowser Jr. (del que hablaremos más adelante) para convencer a Peach de que abandone su castillo y así poder rescatar a su padre. Recuerda que Mario y Luigi tuvieron dificultades para vencer a Bowser hasta que utilizaron la Superestrella. Las posibilidades de que venzan a Bowser Jr., especialmente con el objeto a disposición de este último, son prácticamente nulas.

Edición en miniatura del castillo de Bowser Pequeño en estatura, grande en sueños (Image credit: Nintendo/Illumination) Muy bien, analicemos los puntos más destacados del tráiler. El teaser comienza con Bowser pintando antes de que Luigi y Mario lo interrumpan. Lo más importante aquí es que Bowser no tiene su tamaño habitual. Recuerda que, al final de La película de Super Mario Bros., fue reducido con una mini seta azul y encarcelado en una versión en miniatura de su castillo volador como castigo por sus crímenes. Dicho castillo también esconde un par de secretos a plena vista. Mientras Bowser sube la escalera de caracol en el centro, podemos ver el piano que tocó mientras entonaba su popular canción «Peaches» en la película Super Mario Bros. Unos segundos más tarde, cuando la cámara se acerca a él mientras busca un cuadro concreto para enseñárselo a Mario y Luigi, se puede ver otra obra de arte que muestra a Bowser en su famoso coche de payaso Koopa.

Desaparecido en combate Mario representando a toda la comunidad de fans cuando Yoshi no apareció en ese tráiler... (Image credit: Nintendo/Illumination) Por muy agradables que fueran esas revelaciones, hubo un par de ausencias notables en el tráiler. Como mencioné anteriormente, no creo que nadie esperara que Donkey Kong hiciera acto de presencia. Sin embargo, es posible que algunos fans mantuvieran la esperanza de que el icónico simio apareciera. Esa posibilidad sigue siendo clara, pero, teniendo en cuenta que el nombre de Seth Rogen no apareció en la lista del reparto que regresa durante el Nintendo Direct de septiembre, parece más bien un sueño imposible. Sin embargo, la mayor decepción del tráiler fue la ausencia de Yoshi. Es probable que Nintendo esté reservando su revelación completa para otro tráiler o para el estreno de la película. Pero, dado que sabemos que formará parte de The Super Mario Galaxy Movie, habría sido un momento muy emocionante para el público poder verlo siquiera un instante en acción.

Nuevos anuncios del cast ¡Hola, Rosalina! (Image credit: Nintendo/Illumination) Como dijo Shigeru Miyamoto, el legendario creador de Mario y de innumerables otras propiedades de Nintendo, durante el Nintendo Direct, una película de Super Mario Galaxy no estaría completa sin Rosalina y Bowser Jr., quienes desempeñan papeles fundamentales en los juegos Galaxy. Ahora también sabemos quiénes pondrán voz a ambos personajes en la película. Tal y como reveló Meledandri, la gran fan de Nintendo Brie Larson (Capitana Marvel, Scott Pilgrim contra el mundo) interpretará a Rosalina, la Vigilante de las Estrellas, quien, al menos en la franquicia cinematográfica de Mario, se rumorea que tiene una conexión con la princesa Peach. Bowser Jr. está decidido a sacar a su papá de la cárcel miniaturizada. (Image credit: Nintendo/Illumination) Junto a Larson en el frente de los recién llegados se encuentra, según reveló Jack Black, Benny Safdie, que pondrá voz a Bowser Jr. Safdie será familiar para los fans de películas como Uncut Gems y The Smashing Machine, películas desarrolladas por A24 que Safdie dirigió, escribió y/o editó solo o junto a su hermano Josh. Safdie, que también es actor, ha aparecido ante la cámara en películas como Licorice Pizza, Oppenheimer y Happy Gilmore 2. Aparte de The Super Mario Galaxy Movie, su próximo papel como actor será en la próxima epopeya de Christopher Nolan, The Odyssey.

Aquí está de nuevo el tráiler de la película Super Mario Galaxy The Super Mario Galaxy Movie – Official Trailer - YouTube Watch On Pero antes de entrar en materia, ¿qué tal si vemos el tráiler una o siete veces más? Al fin y al cabo, es probable que incluso los fans más acérrimos de Mario se hayan perdido un par de detalles.

Eso fue todo ¿Alguien más esperaba un Nintendo Direct mucho más largo? (Image credit: Nintendo/Illumination) ¡Bueno, eso fue breve y conciso! Un Nintendo Direct de ocho minutos de duración podría ser un récord mundial por ser el más corto que hayamos visto nunca. No obstante, se revelaron algunos datos interesantes junto con el primer tráiler de la película. Así que, ¿qué tal si los comentamos y analizamos juntos el avance?

¡Es hora! The Super Mario Galaxy Movie Direct 11.12.2025 - YouTube Watch On ¡Ya ha comenzado la presentación de Nintendo Direct sobre la película de Super Mario Galaxy! ¿A qué esperas? ¡Mírala a través del vídeo de YouTube que aparece arriba!

Predicciones finales Ya no falta mucho, Mario... (Image credit: Nintendo/Illumination) Estamos a menos de 15 minutos del Nintendo Direct de The Super Mario Galaxy Movie, así que es hora de hacer algunas predicciones de última hora antes del estreno del tráiler. Desde el punto de vista de las localizaciones, seguro que visitaremos un par de zonas clave de los juegos de Super Mario Galaxy. Entre ellas deberían estar el Observatorio Cometa y algunas de las cúpulas y/o galaxias en las que tienen lugar diversas misiones y aventuras. En cuanto a otras posibles sorpresas en cuanto a personajes: Bowser Jr. aparece en ambos títulos de Galaxy, por lo que parece una apuesta segura. ¿Sería demasiado pedir, por ejemplo, la aparición de cierto antagonista vestido de amarillo y morado en forma de Wario? ¡Supongo que lo sabremos en breve!

Warp Pipin' de vuelta ¿Alguien cree que volveremos a ver a Cat Mario en la película de Super Mario Galaxy? (Image credit: Universal Pictures/Nintendo) Y... ya estoy de vuelta. ¿Qué me he perdido? Bien, faltan unos 40 minutos para el estreno oficial del tráiler. También habrá muchas otras revelaciones como parte del próximo Nintendo Direct de la película, así que no te vayas después del estreno, porque haré un análisis del tráiler, las mejores reacciones de los fans al vídeo y mucho más.

¡Hora de comer! ¿Quién más se apresura a comer algo antes de que comience el evento del tráiler? (Image credit: Universal Pictures/Illumination) Muy bien, es hora de un breve descanso para recargar energías antes del evento. ¡Volveré pronto, así que charlen entre ustedes mientras tanto!

Trazando la historia ¿Debemos esperar que Bowser sea el villano principal de la película Super Mario Galaxy? (Image credit: Universal Pictures/Nintendo) Desde el punto de vista de la historia, Nintendo, junto con sus socios para la gran pantalla Universal e Illumination, aún no han revelado ningún detalle importante. De hecho, la única pista sobre la trama hasta ahora ha venido de parte del director ejecutivo de Illumination, Chris Meledandri, quien indicó que no será una adaptación directa de uno o ambos juegos de Super Mario Galaxy. Durante la Nintendo Direct de septiembre, afirmó: «Aunque los juegos de Super Mario Galaxy son una fuente de inspiración fundamental para nuestra historia, esta próxima película depara sorpresas para los fans de todas las épocas de Mario». Dado que en 2026 se cumple el 40.º aniversario de la creación de Mario, es posible que nos esperen un montón de sorpresas y guiños en la próxima aventura cinematográfica del fontanero italiano. Mantén los ojos bien abiertos para no perderte nada de eso en el próximo tráiler.

¿Quién más forma parte del elenco de la película Super Mario Galaxy? a look at Yoshi for The Super Mario Galaxy Movie via Pillsbury https://t.co/VAIYSAF9me pic.twitter.com/st0Q0GLZIwNovember 9, 2025 En este momento, hay un personaje cuya aparición está prácticamente confirmada, pero es posible que otros dos también formen parte del reparto. En cuanto al primero, Yoshi, el fiel dinosaurio de Mario, participará en la película. La incorporación de Yoshi al reparto de esta secuela se insinuó por primera vez en una de las escenas postcréditos de La película de Super Mario Bros., por lo que es inevitable que tenga un papel fundamental. Ya hemos podido ver cómo será su aspecto en la película Super Mario Galaxy. Tal y como ha descubierto el famoso filtrador y usuario de X/Twitter Wario64 (véase más arriba), unas imágenes filtradas de una caja de galletas Pillsbury muestran al adorable icono verde de Nintendo en todo su esplendor en la película de animación. Dada la fuerte relación de la película con la serie de videojuegos Super Mario Galaxy, me sorprendería que Rosalina y su compañera Luma, con forma de estrella, no participaran en ella. Estén atentos a la confirmación de la inclusión de este dúo en el reparto a través del próximo tráiler.

Lo que sabemos hasta ahora sobre la película Super Mario Galaxy The Super Mario Galaxy Movie. April 2026. pic.twitter.com/FNdKvxuTLXSeptember 12, 2025 Solo han pasado un par de meses desde que se dieron a conocer los primeros detalles oficiales sobre la película Super Mario Galaxy. De hecho, Nintendo solo reveló el título, el reparto y la fecha de estreno de la próxima película animada de Mario a mediados de septiembre. También se presentó un tráiler de 30 segundos, que puedes ver arriba. Entonces, ¿qué sabemos? Para empezar, llegará a los cines de todo el mundo el 3 de abril de 2026. En cuanto al reparto, todos los personajes principales que aparecieron en The Super Mario Bros. Movie, excepto Donkey Kong, volverán para la secuela. Por último, la historia se inspirará en los dos videojuegos Super Mario Galaxy, lanzados en 2007 y 2010. Basándonos en quiénes aparecen en esa pareja, tenemos una idea de qué personajes de la franquicia debutarán también en la gran pantalla en The Super Mario Galaxy Movie...

¿A qué hora se estrenará el tráiler de la película Super Mario Galaxy? Join us on Wednesday, Nov 12, at 6am PT for the Nintendo Direct featuring the world premiere of The Super Mario Galaxy Movie official trailer. Please note that no game information will be included in this presentation.Watch here: https://t.co/KNSvfYk64l pic.twitter.com/PfTUJTyMQ3November 10, 2025 Muy bien, comencemos por responder a la pregunta más importante que tienes en mente: ¿cuándo estará disponible el tráiler? Tal y como reveló hace dos días Nintendo of America en su publicación de X/Twitter, se estrenará mundialmente el miércoles 12 de noviembre a las 6:00 a. m. PST / 9:00 a. m. EST / 2:00 p. m. GMT. Así que no falta mucho para que nos reunamos con Mario y compañía en su próxima aventura en la gran pantalla.