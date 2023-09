La generación Z debe mejorar sus capacidades o tendrá dificultades para entrar en el sector tecnológico

La Generación Z está ingresando de manera significativa al grupo de trabajadores novatos y es crucial que los tengamos en cuenta al buscar talento capacitado en la utilización de las tecnologías más recientes. En un futuro próximo, los individuos menores de 25 años constituirán más del 27% de la fuerza laboral principiante, lo que representa una oportunidad considerable para las empresas que deseen fortalecer su reserva de talento.

Identificada como la generación "tecnológicamente competente" que se crió en la era de Internet, podría parecer que esta grupo llegará al mundo laboral con habilidades tecnológicas sólidas. Sin embargo, esto no es necesariamente cierto. De hecho, nuestro sistema educativo no está manteniendo el ritmo de las competencias requeridas en el entorno laboral, lo que significa que los graduados no están adecuadamente preparados para desempeñar roles relacionados con la tecnología digital.

Los jóvenes también reconocen esta situación: más de un tercio (37%) no considera que la educación escolar los prepare adecuadamente para desenvolverse en un entorno digital, y más de la mitad (56%) nunca ha recibido capacitación en habilidades digitales.

En vista de todo esto, las empresas deben concentrarse en cerrar las brechas en habilidades tecnológicas que enfrentan los jóvenes para garantizar el progreso y la innovación empresarial. Una vez que ingresen al mundo laboral, la Generación Z puede aprovechar recursos como la educación en línea, los programas intensivos de programación (bootcamps) y las rutas de certificación.

La formación continua es necesaria para apoyar la educación tradicional

Es evidente que existe una discrepancia entre las competencias tecnológicas adquiridas durante la educación universitaria y las que son necesarias en el actual entorno laboral de empresas contemporáneas. Durante la pandemia, las instituciones educativas se vieron forzadas a integrar más tecnología y enfocarse en aspectos digitales en diversas áreas. Sin embargo, con frecuencia, los programas de estudio relacionados con la tecnología no están actualizados para reflejar las innovaciones que están dando forma al mundo en la actualidad.

Este es el punto en el que el aprendizaje en línea autodirigido puede tener un gran valor, tanto durante la etapa universitaria como después de ella. Cada vez más, las universidades están colaborando con plataformas que ofrecen cursos de desarrollo de habilidades tecnológicas como un complemento a la enseñanza en el aula. Estas asociaciones brindan a los estudiantes acceso a una amplia variedad de temas tecnológicos que son más pertinentes en el actual mercado laboral, al mismo tiempo que agilizan la adaptación del plan de estudios por parte de los profesores.

Los estudiantes también pueden obtener ventajas al explorar recursos para mejorar sus habilidades por iniciativa propia, incluso fuera de los programas educativos formales. Ya sea que utilicen el aprendizaje para mejorar sus estudios actuales o se aventuren en la adquisición de conocimientos completamente nuevos, tener acceso a recursos para el mejoramiento de habilidades tecnológicas desde el inicio de su carrera profesional es de suma importancia.

Aaron Skonnard Social Links Navigation Co-Founder and CEO Aaron Skonnard is Co-Founder and CEO of Pluralsight.

Dar prioridad al acceso a los programas de formación inicial y de aprendizaje

Los empleadores valoran la experiencia como uno de los elementos más cruciales para asegurarse un empleo, pero los recién graduados a menudo buscan puestos de nivel inicial justo después de terminar sus estudios, lo que puede resultar un desafío para adquirir esa experiencia requerida. Este dilema es particularmente pertinente en el ámbito de empleos relacionados con la tecnología, donde es esencial demostrar competencia en la tecnología. Sin embargo, ¿dónde se puede obtener esta valiosa experiencia práctica? Los programas intensivos de codificación (bootcamps) y las pasantías de programación ofrecen una solución viable.

Los programas intensivos de codificación, conocidos como bootcamps, han demostrado ser beneficiosos para ayudar a los graduados a acceder a empleos más rentables. En promedio, los graduados de bootcamps ganan un 56% más en comparación con aquellos que no han completado dichos programas cuando buscan oportunidades laborales similares. Para algunos candidatos, completar un bootcamp de codificación puede incluso sustituir la necesidad de contar con un título universitario, mientras que para otros, representa una vía hacia un empleo para el cual la educación tradicional no los habría preparado adecuadamente.

Las pasantías también pueden representar una valiosa opción en lugar de los programas de prácticas tradicionales, ya que generalmente brindan una experiencia más práctica y detallada durante un período más extenso, y en la mayoría de los casos, incluyen una compensación económica.

Para los jóvenes que aspiran a ingresar al campo laboral tecnológico, es esencial obtener experiencia práctica en el dominio de las tecnologías que utilizarán en sus futuros empleos. Dado que a menudo no se ofrecen oportunidades de aprendizaje práctico en los sistemas educativos convencionales, los programas intensivos de codificación (bootcamps) y los programas de formación representan una alternativa valiosa.

Obtener la certificación también demuestra las habilidades

La Generación Z también puede exhibir sus competencias tecnológicas obteniendo certificaciones, independientemente de sus títulos académicos convencionales. En los campos tecnológicos de alta demanda, como la ciberseguridad, la informática en la nube y la ciencia de datos, estas certificaciones pueden ser un valioso complemento para impresionar a posibles empleadores.

Hoy en día, existe una gran variedad de certificaciones tecnológicas en el mercado, lo que puede dificultar la elección adecuada entre el conjunto de opciones y determinar cuáles serán más beneficiosas para su carrera. Para tomar la decisión correcta, los estudiantes deben identificar la posición que más les atrae y reconocer las habilidades y certificaciones necesarias para desempeñar ese trabajo de manera efectiva.

En el competitivo entorno tecnológico actual, contar con un título en informática o tecnología de la información ya no es suficiente para asegurar un empleo en este sector. Lo que buscan los empleadores es una competencia demostrada en las habilidades necesarias para el puesto, y las certificaciones proporcionan a los jóvenes argumentos sólidos durante el proceso de selección.

Conclusiones

La reciente ola de graduados que ingresa al mercado laboral se encuentra con un panorama laboral particularmente desafiante, especialmente en el ámbito tecnológico. Las reducciones en la fuerza laboral y la incertidumbre económica han impactado considerablemente en la disponibilidad de empleos tecnológicos de nivel inicial. Este problema se ve agravado por la rápida obsolescencia de las habilidades tecnológicas enseñadas en las universidades, lo que dificulta a la Generación Z adquirir las competencias tecnológicas necesarias para ingresar a la industria.

La noticia alentadora es que, para muchas empresas, la importancia de los títulos académicos tradicionales está disminuyendo en los puestos de trabajo tecnológicos. En su lugar, los empleadores buscan habilidades concretas. A través de alternativas de aprendizaje y complementos a la educación universitaria, la Generación Z tiene la oportunidad de forjar una carrera en el sector tecnológico.