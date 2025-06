¿iCloud con fallas? Actualizaciones en directo mientras Apple informa de problemas con aplicaciones web, Fotos y más

¿Tienes problemas al utilizar iCloud.com y distintas aplicaciones como Photos/Fotos o Mail en la web? No te preocupes, al parecer no eres el único.

La página de estado de iCloud de Apple muestra oficialmente una interrupción tanto para “iCloud Web Apps” como para “iWork para iCloud”, así como problemas para otras dos facetas del amplio servicio.

Apple señala oficialmente que los problemas comenzaron a las 2:36 pm ET y TechRadar notó que Down Detector está mostrando un pico cercano a 1.000 interrupciones reportadas a partir de las 3:35 pm ET. En este momento, puedo iniciar sesión en iCloud.com, aunque va un poco lento.

Quédate con nosotros mientras cubrimos los problemas que afectan a iCloud de Apple en este momento con informes en vivo a continuación.

Además, nos hemos puesto en contacto con Apple para solicitar información sobre esta interrupción, pero es tranquilizador que la página de estado al menos reconoce que algo está mal.