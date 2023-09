Huawei lanza en silencio el Mate 60 y Mate 60 Pro, posiblemente sus primeros teléfonos 5G en años

Huawei lanzó el Huawei Mate 60 y Mate 60 Pro, su segunda gran serie de teléfonos insignia del año. Ambos smartphones se lanzaron sin mucha fanfarria en China y cuentan con impresionantes especificaciones de hardware, como pantallas OLED LTPO, cristal Kunlun especializado y autenticación facial. Según los informes, Huawei también los está equipando con capacidades 5G, una primicia para la empresa desde que la administración Trump impuso restricciones al comercio con Huawei.

El Huawei Mate 60 Pro es un típico teléfono insignia que sería uno de los mejores teléfonos Android si estuviera ejecutando un sistema Android más amigable. Es alimentado por HarmonyOS de Huawei y paquetes de una pantalla de 6,82 pulgadas 2720 x 1260 120Hz. La pantalla tiene un bisel muy pequeño, y sólo se ve interrumpida por un diminuto diseño de perforación para selfies y autenticación facial.

Huawei mantiene su enfoque de cámara aquí, con un potente sistema de cámara trasera de triple lente que incluye una cámara principal de 50 MP, una cámara ultra gran angular de 12 MP y una cámara telefoto de 48 MP. Todo ello alimentado por una batería de 5.000 mAh con carga de 88W.

El Mate 60 es una versión reducida del 60 Pro. Todas las características principales, incluida la carga rápida y la pantalla LTPO, están incluidas a grandes rasgos, pero no encontrarás ninguna perforación triple para una identificación facial segura. La batería también es más pequeña, de 4.750 mAh, y la carga se reduce a 66W. Tanto el Mate 60 como el Mate 60 Pro son capaces de enviar mensajes de texto bidireccionales vía satélite, como el iPhone 14 y el iPhone 14 Pro.

¿Cuál es el gran revuelo por ser capaz de 5g después de todo?

Según un informe de Reuters, el lanzamiento del Mate 60 y Mate 60 Pro fue tan discreto y fuera de lo común que incluso el personal de Huawei fue "cogido con la guardia baja." Puede que haya una razón para ello. Al parecer, los Huawei Mate 60 y Mate 60 Pro son compatibles con 5G, y eso es algo muy importante.

Aunque esperamos que todos los smartphones modernos tengan un módem 5G, los Huawei Mate 50 y Mate 50 Pro no eran compatibles con 5G. Con las restricciones comerciales de Huawei, la compañía no pudo conseguir chips 5G. Incluso los Huawei P60 y P60 Pro utilizan ambos un modelo 4G del procesador Snapdragon 8 Plus Gen 1.

Si Huawei ha conseguido superar las restricciones de Estados Unidos, sería una gran victoria para la atribulada empresa. Se rumorea que Huawei utilizará procesadores Kirin de fabricación propia, aunque Reuters no ha podido confirmarlo. Ni las páginas de producto del Mate 60 ni del Mate 60 Pro arrojan luz al respecto, y Reuters cita publicaciones en Weibo, el equivalente chino de X ( née Twitter).

Aunque el 5G sería una victoria, Huawei seguirá teniendo problemas para ganar cuota de mercado fuera de su país de origen. La ausencia de Google Play Store sigue siendo un gran problema para muchos. Por supuesto, la compañía rival Xiaomi no tiene tales limitaciones, y Honor todavía es compatible con los servicios de Google Play para aquellos que quieran probar el sabor de Huawei, como muestra nuestra Reseña del Honor Magic 5 Pro.