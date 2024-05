Microsoft se prepara para cerrar los estudios Tango Gameworks y Arkane Austin

Microsoft cerrará cuatro estudios de Bethesda Softworks, incluido el desarrollador de Hi-Fi Rush, Tango Gameworks, y el equipo de Redfall, Arkane Austin.

En un correo electrónico al personal obtenido por IGN, el director de Xbox Game Studios, Matt Booty, explicó que esta decisión se "basó en priorizar títulos de alto impacto y seguir invirtiendo en la cartera de juegos de gran éxito y mundos queridos de Bethesda". Describió la medida como parte de una “nueva priorización de títulos y recursos” que hará que “algunos equipos sean realineados con otros” y un número no especificado de personal perderá sus empleos.

El correo electrónico también describe el alcance completo de los cambios. Además del cierre de Tango Gameworks y Arkane Austin, el estudio de soporte Roundhouse Games se incorporará al desarrollador de The Elder Scrolls Online, ZeniMax Online Studios. Alpha Dog Games (al que Booty parece referirse erróneamente como "Alpha Dog Studios"), el desarrollador del título móvil Mighty Doom , también cerrará. Esto se suma a la eliminación de “un pequeño número de funciones” en la rama editorial de la empresa .

La noticia llega junto con el anuncio de que el desarrollo de Redfall ha cesado y que los jugadores que compraron la 'Bite Back Edition' premium del juego serán elegibles para "recibir el valor de la actualización" como compensación. Esto se detalló en una publicación reciente en la cuenta oficial de Redfall X/Twitter que continúa aclarando que los “servidores del juego permanecerán en línea para que los jugadores los disfruten”.

Aunque la cantidad de personal afectado aún no se ha hecho evidente, esperamos que todos los afectados por estos cierres de estudios puedan recuperarse.

¿Qué está pasando?

Realmente cuesta trabajo entender la razón detrás de este movimiento, especialmente en lo que respecta al cierre de Tango Gameworks. El título más reciente del estudio, Hi-Fi Rush, fue un éxito de crítica que pareció resonar bien entre los jugadores.

Inicialmente exclusivo de Xbox Series, el juego ahora está disponible en múltiples plataformas, pero sigue siendo un verdadero punto culminante del catálogo de Xbox y definitivamente aumenta el atractivo de un servicio de suscripción de juegos como Xbox Game Pass Ultimate. Es posible que los títulos más antiguos del estudio, como Ghostwire: Tokyo y The Evil Within 2, no hayan causado tanto revuelo cuando se lanzaron, pero aún así se destacan como experiencias de alta calidad que pintan la imagen de un estudio lleno de potencial.

Se podría considerar que el cierre de Arkane Austin tiene un poco más de sentido dada la recepción crítica abrumadoramente negativa de su reciente juego de disparos en primera persona (FPS) de vampiros multijugador Redfall. El proyecto anterior del estudio, el juego de terror de ciencia ficción Prey, es una especie de joya escondida y muestra la capacidad del equipo para innovar seriamente.

Esperemos pronto un comunicado oficial por parte de Microsoft para saber las razones de fondo del cierre de estos estudios.