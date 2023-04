Nintendo va con todo, contra el filtrador del libro de arte de Zelda: Tears of the Kingdom

Estamos a casi un mes del estreno de uno de los títulos más esperados del año. Zelda: Tears of the Kingdom llegará para Nintendo Switch el 12 de mayo y aunque todo parece ir viento en popa, hay una situación que no gusta nada a Nintendo.

Han comenzado una cacería legal después de que un usuario de Discord supuestamente filtrara imágenes del libro de arte de Zelda: Tears of the Kingdom.

El libro de arte contiene información e imágenes de todo lo que los jugadores pueden encontrar en los valles y montañas de la próxima aventura en Hyrule. Claramente, Nintendo quería que los jugadores descubrieran todos estos misterios de forma natural mientras jugaban, en lugar de hacerlo de forma artificial a través de una filtración.

Como retribución por la violación de la privacidad, Nintendo ahora está buscando la identidad del filtrador. Dado que la filtración se originó en Discord, “Nintendo of America solicita la citación propuesta adjunta que ordenaría a Discord Inc. ("Discord") revelar la identidad, incluidos los nombres, las direcciones, los números de teléfono , y la(s) dirección(es) de correo electrónico del usuario Julien#2743, quien es responsable de publicar contenido infractor que apareció en el siguiente canal de Discord Zelda: Tears of the Kingdom ”, dijo Nintendo of America en la solicitud de citación.

Se ha abierto la caja de pandora

(Image credit: Nintendo)

Si bien todavía hay mucho sobre Tears of the Kingdom que sigue siendo tentadoramente desconocido, Nintendo ha mostrado gradualmente a los fanáticos más sobre lo que ofrece este nuevo título en los últimos meses.

En una demostración de juego de 13 minutos en YouTube (opens in new tab), el productor de la serie Legend of Zelda, Eiji Aonuma, compartió que el trabajo en Tears of the Kingdom está completo, junto con algunas imágenes emocionantes del juego.

A lo largo del tutorial, Aonuma describió las novedades de este próximo título y cómo los jugadores pueden interactuar con el mundo abierto y expansivo. Una característica única es la capacidad de recuperación de Link; permitiendo a los jugadores retroceder el tiempo para objetos particulares. El video del juego muestra a Aonuma usando este poder para llegar a algunas de las Islas del Cielo.

Además, también hay una nueva habilidad fantástica llamada Fuse, que permite a los jugadores combinar objetos para crear armas únicas con diferentes puntos fuertes. Parece que hay un montón de características nuevas para disfrutar en Tears of the Kingdom , así que si aún no has visto las filtraciones, probablemente sea mejor evitarlas para disfrutar al máximo de la diversión y el misterio.

Mismo problema, diferente filtrador

Esta no es la primera vez que Discord ha estado en el centro de la filtración de Nintendo. En 2019, los exempleados tomaron fotografías del título Pokémon Sword and Shield, entonces inédito , y las compartieron en plataformas de redes sociales como Reddit y Discord.

Estas fotos mostraban detalles de la guía de estrategia, que incluía nuevas características como formas Gigantamax de ciertos Pokémon. Como probablemente puedas adivinar, a Nintendo no le gustó mucho este abuso de confianza y llevó a los tribunales a los filtradores., con cada demandado pagando $150,000 dólares en daños.

Es más que probable que el filtrador de Tears of the Kingdom tenga el mismo destino. A pesar de que las filtraciones del libro de arte no son las filtraciones más trascendentales, es probable que Nintendo quiera emprender acciones legales como medida preventiva para disuadir a futuros posibles filtradores. Estropear la información de los videojuegos tiende a causar más daño que bien. Es mejor esperar la fecha de lanzamiento como todos los demás en lugar de apresurarse y estropear los emocionantes misterios ocultos en los nuevos lanzamientos.

La moraleja aquí es: "No te metas con Nintendo, porque todo terminará mal para ti"