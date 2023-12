¿The Coalition trabaja en silencio en el nuevo Gears of War 6?

El universo de Gears of War está listo para expandirse con la anticipada llegada de "Gears of War 6". Aunque aún no hay una revelación formal, el 2024 se perfila como un año clave para los fanáticos de esta icónica serie de Xbox. Benjamin Huyghe, diseñador de niveles en The Coalition, ha dado pistas en redes sociales que sugieren grandes noticias para el próximo año, acompañadas del hashtag #Gearsfam.

The Coalition, el estudio detrás de "Gears 5", ha estado trabajando en silencio en su próximo proyecto. Aunque no se ha confirmado oficialmente, se asume ampliamente que "Gears of War 6" será su próxima gran entrega. El estudio ha confirmado que su nuevo juego se desarrollará en Unreal Engine 5, lo que promete una experiencia de juego mejorada y más inmersiva.

See you in 2024 👊 #Gearsfam https://t.co/6ZEN7xCLDSDecember 24, 2023 See more

Escasos detalles, pero reveladores

Aunque los detalles específicos sobre Gears of War 6 son escasos, la expectativa es alta. Los jugadores pueden esperar que el juego esté disponible en Xbox Series X/S y PC (por primera vez se dejaría fuera a Xbox One para esta saga). Con la reputación de The Coalition y su dominio del Unreal Engine, Gears of War 6 promete ser una adición épica a la serie, llevando la acción y la narrativa a nuevos niveles (eso esperamos).

Los fanáticos se mantienen a la expectativa, especulando sobre las posibles novedades y mejoras que traerá esta nueva entrega.