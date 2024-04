Riad será el nuevo epicentro de los Esports, gracias a Esports World Cup Foundation

Este verano, la ciudad de Riad, en Arabia Saudita, se convertirá en el foco mundial de los esports con la inauguración de la Esports World Cup (EWC). La Esports World Cup Foundation (EWCF) ha sacudido el mundo de los deportes electrónicos al anunciar una impresionante bolsa de premios de más de 60 millones de dólares, la más grande en la historia de los torneos de esports, superando el récord anterior de 45 millones establecido en 2023.

Durante ocho emocionantes semanas, Riad albergará a los mejores clubes y atletas de esports en 20 competencias y con más eventos por anunciarse. Este monumental premio no solo busca impulsar la industria global de los esports, sino también ofrecer carreras más sostenibles para los atletas y clubes multidisciplinarios de esports, estableciendo un nuevo estándar en el mundo competitivo. Además de colocar a Arabua Saudita como el posible nuevo exponente más grande de la industria de los esports.

Una bolsa millonaria

Ralf Reichert, Director Ejecutivo de la EWCF, expresó su orgullo no solo por el récord establecido sino también por el fuerte mensaje positivo que se envía a la comunidad de esports. "Los más de 60 millones de dólares reflejan nuestra inversión en el futuro global de los esports, y nuestro compromiso con los fans que merecen eventos excepcionales," afirmó Reichert.

El innovador Campeonato de Clubes introducirá un formato multijuego donde los 16 mejores clubes competirán por un premio colectivo de 20 millones de dólares, basándose en su rendimiento global. Además, los 20 Campeonatos de Juegos distribuirán más de 33 millones de dólares, con premios MVP de $50.000 para los participantes más destacados de cada competencia.

19 juegos estarán presentes

La lista de juegos incluye los siguientes títulos: Apex Legends, Counter-Strike 2, Dota 2, EA Sports FC 24, Fortnite, Free Fire, Honor of Kings, League of Legends, Mobile Legends: Bang Bang, Overwatch 2, PUBG Battleground, PUBG MOBILE, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, ESL R1, Rocket League, StarCraft II, Street Fighter 6, Teamfight Tactics y TEKKEN 8

Riad no solo será sede de la competición, sino que también se transformará en un vibrante festival de cultura pop y gaming, prometiendo convertirse en el epicentro de la afición a los esports con actividades de juego, torneos comunitarios y experiencias internacionales.