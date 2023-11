Reseña. Jusant - El límite es el cielo

Review info Plataforma en que se reseñó: Xbox Series S

Disponible en: PS5, Xbox Series X|S, PC

Fecha de lanzamiento: 31 de octubre de 2023

Jusant, el juego de aventuras y escalar del estudio Don't Nod, tiene una torre épica en el centro que ejerce sobre uno la misma atracción hipnótica que la de los mejores videojuegos de montañas. Ya sean picos épicos o extensas cadenas montañosas, cada vez que veíamos una montaña enorme en el juego, el pensamiento era: "Estamos seguro de que podemos a escalarla". Y la estructura increíblemente alta de Jusant que se encuentra justo en el corazón del juego no es diferente.

Jugando como un joven viajero, tienes la tarea de atravesar verticalmente esta colosal estructura con nada más que tu equipo de escalada y un amigo alienígena acuático para echarte una mano. El objetivo de este esfuerzo es llegar a la cima, navegando por el traicionero acantilado de la torre mientras reconstruyes su misterioso pasado. Aquellos a los que no les gustan las alturas tal vez quieran quedarse afuera, ya que Jusant captura majestuosamente las emociones vertiginosas pero también los reflejos tranquilos que se encuentran en la escalada.

La escalada puede ser tan simple como maniobrar a través de las estructuras hechas por el hombre que se encuentran esparcidas por toda la torre (lo único que queda de una civilización perdida), pero en su mayor parte usarás los agarres naturales de la pared rocosa junto con tus propias herramientas y técnicas de escalada. Hacer rápel, correr por la pared y balancearse con la cuerda son parte de tu conjunto de movimientos, pero el más estresante es el salto de Jusant, en el que mantienes presionado un botón para encenderlo antes de lanzarte en la dirección deseada y luego luchar para encontrar un punto de apoyo justo cuando te conectas con la pared nuevamente.

¡Agárrate fuerte!

Afortunadamente, no hay manera de que puedas caer en picada y morir si estropeas una maniobra. Siempre estarás atado a la pared de la roca gracias a tu confiable cuerda y a los pitones que puedes golpear contra la pared, una característica de seguridad y un ahorro de progreso vital si fallas en un salto. Sin embargo, ambos tienen sus limitaciones. Tu confiable línea de vida no es infinita, lo que significa que si se agota a mitad de ascenso tendrás que retroceder y encontrar una ruta más eficiente hacia tu destino. Solo tienes cuatro pitones, por lo que debes ser estratégico a la hora de utilizarlos en tramos largos de subidas. Y, por último, está tu medidor de resistencia, que se agota a medida que subes. Puedes recargarlo parcialmente descansando regularmente, pero necesitarás encontrar un terreno sólido sobre el que pararte para que se reponga por completo. Todas estas restricciones significan que debes planificar cuidadosamente tu ruta, mapeando mentalmente cómo vas a recorrer tramos complicados y cómo superar los obstáculos ambientales. Básicamente estás intentando resolver un gran rompecabezas vertical.

A veces las soluciones no se presentan hasta que estás en la mitad de la escalada, y ahí es donde entra en juego el talento de Jusant para el drama. Además de descubrir qué técnica de escalada es mejor para esta situación, cuántos pitones tienes y cuánta cuerda te queda, también debes lidiar con el esquema de control del juego. Jusant toma la influencia del juego de escalada Grow Home de 2015, donde los dos gatillos del controlador controlan cada uno de los agarres del personaje: el gatillo izquierdo para la mano izquierda y el gatillo derecho para la mano derecha. Esto significa que a medida que subes, debes seguir cambiando entre disparadores mientras el viajero sube la pared. Es un sistema de escalada increíblemente táctil, y siempre hay una tensión subyacente constante de que si lo sueltas, ellos te dejarán ir.

Los entornos de Jusant se vuelven más traicioneros a medida que avanzas en la torre, poniendo a prueba todos tus conocimientos de escalada adquiridos. Cada tramo de la subida que completes, por corto que sea, se siente como un gran triunfo, especialmente cuando te enfrentas a una avalancha de elementos como el calor, el viento y la lluvia.

Todo se junta para crear algunas secuencias de escalada sensacionales, y puedes sentir el drama desde la punta de tus manos hasta los dedos de tus pies. Jusant tiene una manera maravillosa de conectarse con tu cuerpo: es increíblemente visceral.

Sin embargo, Jusant no es un viaje completamente emocionante. Cuando entras en el ritmo de la escalada (sintiendo que es hora de colocar un pitón por seguridad, el cambio rítmico de izquierda a derecha, tomando decisiones cuidadosas e informadas basadas en la pared de la roca), hay una sensación genuina de fluidez. Entre los saltos que te destrozan los nervios y las alturas vertiginosas también se respira una sensación de paz. Tomarse el tiempo para planificar su ruta y luego llevarla a cabo cuidadosamente paso a paso tiene sus propias satisfacciones tranquilas y, junto con la música tranquila del juego, puede ser increíblemente sereno.

Recupera tu aliento

La mayor parte de Jusant es sensacional, pero hay algunos momentos frustrantes. Al explorar a pie, el escalador se engancha fácilmente a los objetos y puede encajarse accidentalmente en rincones y grietas del entorno si no tiene cuidado. También hay una mecánica (que afortunadamente no se queda por ahí) donde pequeñas criaturas pueden impulsarte un poco hacia arriba por la pared de la roca. Te conectarás con las criaturas de la torre en tu viaje, pero esta instancia en particular parece elevada y propensa a torpezas, y no encaja bien con la apreciación general del juego por la escalada cuidadosa y precisa.

Cometer errores duele y perder progreso en una subida puede ser desalentador, pero a menudo sucedía cuando no estaba prestando suficiente atención o tenía demasiadas ganas de terminar un tramo largo. Jusant es un juego que no puede ser forzado, y cuanto antes lo aprendas, menos errores cometerás.

El entorno también cuenta una historia tranquila, con vistas peculiares como barcos escondidos en partes de la torre a cientos de metros del suelo.

También está la historia de Jusant, que contribuye en gran medida a los momentos más tranquilos del juego. Estás ascendiendo pero también explorando, hurgando dentro y alrededor de las aldeas abandonadas hace mucho tiempo. Las cartas y notas esparcidas por estos espacios habitables cuentan la historia de la civilización que alguna vez vivió aquí y, finalmente, decidió irse. El entorno también cuenta una historia tranquila, vistas peculiares como barcos ubicados en partes de la torre a cientos de pies del suelo y cavernas llenas de plantas que generalmente prosperan bajo el océano.

La historia de Jusant da en el blanco. Cuenta la historia de regresar a un lugar olvidado hace mucho tiempo y restaurar algo que una vez se perdió, una búsqueda que el joven viajero considera tan importante que emprenderá esta gigantesca aventura. Junto con su sistema de escalada táctico, emociones trepidantes y reflexiones tranquilas, la aventura de escalada de Jusant es bastante épica y, definitivamente, vale la pena seguir su propio esfuerzo.

Funciones de accesibilidad

Jusant tiene varias opciones de accesibilidad. Puede reasignar completamente los diseños de los controladores, así como las entradas del teclado y el mouse. El tamaño del texto del juego se puede modificar (y también hay una opción de fuente disléxica). Las sugerencias y los recordatorios de mecánicas se pueden alternar si los encuentras interrumpidos y el nivel de vibración de la cámara se puede ajustar y configurar para seguimiento automático si es necesario.