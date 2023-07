Reseña Exoprimal - Acabar con dinosaurios, a veces no es tan divertido

Información de reseña Plataforma en la que lo jugamos: PS5

Disponible en: PS5, PS4, Xbox Series X|S y PC

Fecha de lanzamiento: 14 de julio de 2023

Desde el momento en que vi el primer tráiler de Exoprimal, pensé: "¿será que pueda tener alguna relación con Dino Crisis?" Y es que hay que ser honestos, al ser un juego de Capcom y con dinosaurios, era inevitable no pensar en ello, sin embargo, pues no, no hay ninguna relación entre uno y otro y para dejar zanjado el tema de Dino Crisis, no existe nada por parte de Capcom para con su clásico Survival Horror.

Habiendo aclarado lo anterior, ahora sí hablemos de Exoprimal.

Si quisieras darle a alguien el discurso de elevador respecto a Exoprimal, entonces será mejor que estés en el elevador del Burj Khalifa. En esencia, es un juego multijugador en línea 5v5 con fases PvE y PvP, en el que tu equipo de especialistas en trajes mecánicos corre a través de un mapa para eliminar a los dinosaurios generados por el portal con la esperanza de alcanzar el objetivo final con una ventaja significativa. Pero va más allá incluso de esa ridícula premisa.

Eso es porque Exoprimal intenta agregar algo de valor al incluir una historia rica en escenas. Los complicados eventos se desbloquean gradualmente a medida que juegas más partidas, sin importar si ganes o pierdes. Está genuinamente bien escrito con muchos momentos lindos de personajes, incluso si se toma demasiado en serio dada la premisa con la que estamos tratando.

Sobre dichos partidas, el bucle central de Exoprimal es sorprendentemente divertido. Es un título increíblemente pulido; cada uno de los diez Exosuits disponibles en el lanzamiento tiene una sensación, un diseño de sonido y un estilo de juego únicos. El juego brilla absolutamente en sus escenarios de jugador contra entorno (o PvE), ya que combatir la amplia gama de dinosaurios y sus variantes se siente fantástico en un equipo coordinado.

Vaya, Capcom realmente sabe lo que hace y siempre va a ser difícil introducir una nueva IP, más que nada en estos tiempos, donde la gran mayoría son remasters, remakes y secuelas.

Pero esto va más allá y es que es una pena, que el juego empiece a desmoronarse en el combate Jugador contra Jugador. Luchar contra otros jugadores en Exoprimal simplemente no es satisfactorio, con una falta significativa de impacto y retroalimentación que está muy presente en los segmentos PvE. Le da al juego la sensación de que no está realmente seguro de lo que quiere ser. Eso también se extiende a su extravagante precio completo, con Capcom cobrando más de $1,300 pesos por el juego base, a pesar de su sorprendente parecido con un modelo de juegfo gratuito. Por momentos quizá les recuerde un poco a Anthem, de Electronic Arts. Un título que prometía demasiado y a que de buenas primeras, no satisfizo las necesidades de los gamers, hasta que EA informó que dejaría dar soporte al juego, para que éste se convirtiera en uno de los fracasos más recientes de EA y BioWare... Solo esperemos que esto no pase con Exoprimal, que por momentos pareciera que va que vuela para correr el mismo destino.

Dino May Cry

(Image credit: Capcom)

Comencemos con lo que Exoprimal tiene tan bien; su aspecto PvE, que es lo que ocupará la mayor parte de tu tiempo de juego. Cada partida de Dino Survival, el modo de juego principal de Exoprimal, presenta dos equipos opuestos de cinco con una serie de desafíos en el período previo a la ronda final.

Estos desafíos pueden ser tan básicos como matar una cierta cantidad de dinosaurios o capturar un punto en el mapa, hasta objetivos más difíciles como defender un avión de transporte durante un cierto período de tiempo. Su objetivo aquí no es solo completar el objetivo, sino hacerlo en el menor tiempo posible. Entre fases, se le actualizará su progreso en relación con el equipo contrario, con el antagonista rebelde de la IA y el locutor Leviathan que te permitirá saber qué tan rápido es en comparación con un equipo de boxes que anuncia los tiempos parciales a un piloto de carreras.

Las fases iniciales son donde verdaderamente Exoprima brilla

Esta carrera hacia la ronda final es lo mejor de Exoprimal, principalmente porque luchar contra hordas de dinosaurios es maravillosamente divertido. Tampoco es solo un puñado de bestias prehistóricas. La mayoría de las veces, te enfrentarás a oleadas de criaturas de diferentes tipos del tamaño de las que ves en el juego Earth Defense Force. Aún más impresionante es que Exoprimal es capaz de mantener un rendimiento sólido de 60 fps en todo momento con solo caídas de cuadros menores ocasionales para hablar. Esto ayuda a que el juego se sienta fluido incluso cuando la acción se calienta, con velociraptores arrojados por los portales.

Estas fases iniciales del desguace de dinosaurios son donde Exoprimal sobresale. Desafortunadamente, las cosas comienzan a desmoronarse después de esto. Dino Survival, actualmente el único modo del juego, tendrá su ronda final en PvE o PvP. El primero es más o menos una repetición de esas fases iniciales; completa tres objetivos antes que tus oponentes. Se siente más que un poco añadido, mientras que una carrera directa hasta el final desde el principio habría hecho que los partidos fueran breves y de buen ritmo.

Los tipos de ronda PvP son ciertamente más creativos. Uno tiene a ambos equipos transportando un cubo de datos a través del mapa, reuniéndose en un punto central para una confrontación final. En otro, los jugadores cargan un martillo matando dinosaurios con él para destruir una serie de nodos.

Sin embargo, lo que todos los modos tienen en común es "terminar este objetivo antes que el otro equipo". En ese sentido, a pesar de la variedad de fases, las partidas en Exoprimal comienzan a volverse repetitivas después de un corto período de tiempo, y el juego se basa en gran medida en lo bien que se siente disparar ola tras ola de bestias prehistóricas.

(Image credit: Capcom)

Exoprimal, presenta diez Exosuits únicos para que los jugadores salten, divididos en tres roles distintos: Asalto, Tanque y Apoyo. Lo que realmente me gusta de estos trajes, en cuanto a diseño, son sus siluetas muy distintivas. Y debido a que cada uno juega de manera tan diferente, es fácil ver a quién controlan los demás en el partido y ajustar su propia estrategia en consecuencia.

El juego hace un buen trabajo al alentar a los jugadores a probar varios trajes, y es probable que te decidas por al menos un favorito en cada rol. Eso es algo que también querrás hacer, ya que la composición del equipo es de vital importancia en Exoprimal. Afortunadamente, puedes cambiar a un exotraje diferente en cualquier momento durante un partido. ¿Demasiados trajes de asalto en tu equipo? Solo presionar un par de botones puede hacer que salte a un tanque o soporte en poco tiempo.

Personalmente, soy un gran admirador de Barrage, un Exosuit de tipo asalto, cuyo lanzagranadas y minas explosivas pueden inmolar dinosaurios para dañarlos con el tiempo. Cuando se necesite cambiar, puedes optar por Murasame (un tanque que empuña una espada con un poderoso contador) o Witchdoctor (el sanador de área de efecto puro del juego). Y debido a que es relativamente fácil familiarizarse con cada Exosuit, acostumbrarte al nuevo no es nada complicado, ni te deja en desventaja fuera del tiempo incorporado que lleva cambiar activamente los trajes. Sin embargo, si manejas esto entre rondas, tendrás el tiempo suficiente.

Best bit (Image credit: Capcom) Los Exosuits son realmente las estrellas de este juego. Cada uno se siente completamente único, y la fase de experimentación para encontrar tus favoritos es una de las más divertidas que tuvimos durante nuestro tiempo de juego con Exoprimal .

Lo que es particularmente brillante acerca de los Exosuits es cuán satisfactorio es jugar con cada uno. Cada traje tiene al menos una habilidad que querrás que salga del tiempo de reutilización. Por ejemplo, la postura de Roadblock cambia visiblemente cuando intenta mantener a raya a las hordas con su escudo. Luego, aplastarlos en la distancia con un golpe de escudo nunca pasa de moda. Del mismo modo, ver las granadas de Deadeye lanzar dinosaurios en todas las direcciones posibles siempre logra poner una sonrisa en mi rostro.

Los apoyos tampoco se quedan fuera de este sentimiento. La capacidad de Skywave para flotar en el aire, lanzando habilidades curativas y dañinas desde arriba, brinda una fuerte sensación de control sobre el campo de batalla. La habilidad warp de Nimbus también puede sanar el área inmediata a la que te teletransportas, que es una habilidad difícil de dominar, pero que se siente especialmente gratificante como resultado.

Los Exosuits se pueden personalizar aún más con módulos y cosméticos, pero estos se sienten poco inspiradores. Los módulos proporcionan aumentos de estadísticas menores y algunos son exclusivos de cada traje. Vale la pena colocar estos módulos únicos en sus trajes, ya que pueden afectar significativamente la forma en que juegan. Uno de mis favoritos es un módulo Barrage que recarga instantáneamente su arma cuando realiza una esquiva. Otro, para Zephyr, acorta sus tiempos de reutilización cuando su combo ender se ejecuta con una pulsación de botón cronometrada. Estos son los tipos de módulos que me encantaría ver más en futuras actualizaciones, ya que aquí hay un potencial real para la expresión del jugador y estilos de juego personalizables.

¡No los dejes pasar!

(Image credit: Capcom)

Tenemos que hablar sobre la monetización de Exoprimal, porque a pesar de todo lo bueno que Capcom ha logrado aquí en la forma en que se juega el juego, su modelo de negocios lo deshace casi por completo. Exoprimal es un juego de precio completo con un solo modo multijugador. Más contenido llegará a lo largo de este año y el próximo, pero en el lanzamiento, espero que realmente les guste Dino Survival porque eso es todo lo que obtendrán, por ahora.

Si deseas más contenido (entiéndase por cosméticos), es posible que desees obtener el Premium Survial Pass por $9.99 dólares adicionales.

Es por estas razones que es difícil recomendar que compres Exoprimal en el lanzamiento, a menos que estés jugando sin costo adicional a través de Xbox Game Pass. A pesar de lo divertido que es el juego, jugar solo con otros jugadores aleatorios se convierte rápidamente en una tarea tediosa, especialmente porque la alimentación por goteo de Dino Survival de nuevos tipos de fase y variantes de dinosaurios es lenta. Sí, Exoprimal es más divertido con amigos. ¿Pero qué no lo es?

¿Una nueva IP que se quedará atorada?

Insisto, el tema de las nuevas IP's, siempre es un riesgo. Capcom lo sabe a la perfección y tan bien lo sabe, que otra nueva IP (Pragmata), ha sido retrasada, pues esto con la intención de darle más y mejor tratamiento al título.

Capcom sabe experimentar con nuevas propuestas y luego pasa que hay tan buenas, pero que mercadológicamente no tuvieron el éxito esperado, quizá muchos de ustedes no lo recuerden, pero así pasó con P.N. 03, que salió para GameCube y de ahí no se supo nada más. Personalmente creo que ese fue un buen juego, de hecho, aún lo conservo.

(Image credit: Capcom)

Esperemos Capcom le de buen mantenimiento a Exoprimal, y pueda otorgar muchísimas cosas extra a quienes disfruten este título, de lo contrario creo que muy este juego podría pasar a aquellos de los cuáles ya no queremos saber más.

¿Cómo reseñamos el juego?

Gracias a un código de reseña otorgado por Capcom Latam, para PS5. Es hasta este momento en en el que pudimos dar una mejor opinión del juego, ya que no se tenía la oportunida de que hubiera tiempo y gente para poder llenar una partida.