No puedo imaginarme la vida sin estos 6 accesorios para PlayStation Portal, y además tengo el ojo puesto en otros 4 más

Si tu como yo, tienes al PlayStation Portal como el accesorio favorito para la PS5, llegaste al lugar indicado.

Aunque técnicamente se trata de un accesorio en sí mismo, puedes equipar el dispositivo portátil con una serie de otros complementos para mejorar aún más la experiencia. Y vaya si me he esforzado por hacerlo a lo largo de los años.

Desde audífonos hasta empuñaduras, pasando por estuches de transporte y cargadores, hay un montón de cosas que puedo recomendar tras haberlas probado y tenido en mi poder. Incluso he sacado el máximo partido a algunos accesorios de PS5 y Nintendo Switch en el Portal (véanse el controlador y las empuñaduras para los pulgares más abajo), por lo que tengo una idea bastante clara de lo que funciona y lo que no.

Aunque las rebajas del Día de los Presidentes siguen en pleno apogeo, vale la pena tenerlos en cuenta si quieres mejorar tu experiencia en Portal. Además, también he incluido algunos accesorios adicionales que personalmente me interesan, porque nunca se tienen demasiados.

Chosen by Chosen by Rob Dwiar Editor jefe, TechRadar Gaming Desde que revisé el PlayStation Portal justo antes de su lanzamiento a finales de 2023, se ha convertido en una parte integral de mi configuración de PS5. No podría vivir sin él, lo llevo conmigo en casi todos los viajes que hago y lo uso al menos varias veces a la semana, independientemente de dónde me encuentre. Además, en estos más de dos años, también he ampliado mi configuración de Portal y he añadido un montón de accesorios que me ayudan a disfrutarlo aún más.

6 de mis accesorios favoritos para PlayStation Portal...

...y 3 que tengo en la mira para el futuro

