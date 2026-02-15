Me dedico a evaluar controles y hay una marca china que sigue siendo imbatible en Switch 2, Xbox y PC

Durante los últimos cinco años, he analizado innumerables dispositivos de hardware para videojuegos, desde consolas y audífonos para videojuegos hasta accesorios imprescindibles. Sin embargo, mi especialidad son los controle .

Ya sean los mejores controles para Xbox, los mejores controles para Switch o, de hecho, los mejores controles para PC, siempre ha habido una marca que me ha impresionado más que casi cualquier otra: GameSir.

Con sede en China, GameSir lanza cada año múltiples controles que son ampliamente compatibles con Switch, Switch 2, Xbox Series X|S y PC. La marca suele ofrecer sus controles dentro de un rango de precios asequible, aunque en los últimos tiempos algunos de sus productos han alcanzado el nivel medio.

Sin embargo, no suele tener precios tan altos como, por ejemplo, el DualSense Edge o el Xbox Elite Wireless Controller Series 2. Por lo tanto, incluso sus productos más caros tienen un precio competitivo en su precio de venta al público.

He analizado siete de los 12 controles GameSir que hemos probado aquí en TechRadar Gaming, y solo he puntuado uno de ellos por debajo de cuatro estrellas, y aun así, fue un tres y medio. GameSir rara vez falla, y sus controles suelen ofrecer características que superan con creces lo que su precio podría sugerir.

De los siete que he probado personalmente, mis tres favoritos serían el GameSir G7 Pro (cuya reseña se publicará en las próximas semanas). Se trata de uno de los productos más premium de GameSir, con palancas resistentes al deslizamiento con efecto Hall, una calidad de fabricación sublime, una base de carga incluida y carcasas intercambiables para un alto grado de personalización estética.

Luego está el GameSir Tarantula Pro, un control compatible con PC y Switch que adopta una disposición simétrica de los joysticks (similar al DualSense de PlayStation). La calidad de fabricación es realmente superior, y una práctica función te permite intercambiar los botones frontales entre la disposición estándar «ABXY» y la disposición invertida de Nintendo, según tus preferencias y/o la plataforma que elijas.

Por último, el GameSir Nova Lite es sin duda el mejor control que puedes comprar por menos de 25 dólares/20 libras. Aunque sin duda tiene menos funciones, GameSir no ha escatimado en la calidad de fabricación y sigue siendo una opción totalmente inalámbrica que también incluye palancas con efecto Hall.

Elegido por Elegido por Rhys Wood Editor de Hardware Como editor de hardware de TechRadar Gaming, estoy en primera línea para informarte sobre lo último (y esperemos que lo mejor) en tecnología para videojuegos. Esto incluye mandos, auriculares, accesorios imprescindibles y, por supuesto, las propias consolas.

Los mejores controles GameSir

