Los programadores consiguieron que los juegos de PSP funcionaran en el Portal PlayStation, y luego "informaron responsablemente" del "error"

La última actualización de PlayStation Portal ha abordado supuestamente un exploit que permitió PlayStation Portable (PSP) juegos para ser emulado de forma nativa en la transmisión portátil.

Esto es según un reciente X / Twitter post de Andy Nguyen que fue descubierto por primera vez por VGC. Un empleado de Google, Nguyen afirmó anteriormente que eran parte de un pequeño equipo que fue capaz de obtener los juegos de PSP que se ejecuta fuera de línea en la PlayStation 5 periférica a través de algunos hacking y el emulador de código abierto PPSSPP.

Ahora, sin embargo, Nguyen afirma que el exploit que utilizaron para conseguir instalar y ejecutar el software ha sido parcheado después de que "informaran responsablemente de los problemas a PlayStation." Este supuesto cambio forma parte de la última actualización del software PS Portal, la versión 2.0.6.

Aunque las notas oficiales del parche para la versión 2.0.6 son extremadamente vagas, limitándose a afirmar que Sony ha "mejorado el rendimiento y la estabilidad del software del sistema", parece plausible que la compañía se mueva rápidamente para remediar cualquier fallo de software si se le avisa de su existencia.

En caso de que no esté familiarizado con el dispositivo, el PS Portal es un dispositivo portátil dedicado por completo a la retransmisión de juegos. Cuenta con un sistema operativo muy limitado que no puede ejecutar juegos de forma nativa y sólo es capaz de conectarse a una consola PS5 de forma remota.

Aunque algunos se sintieron decepcionados por estas limitaciones, nuestro análisis del PlayStation Portal alabó el excelente diseño ergonómico del dispositivo, que intercala una pantalla LCD de 8 pulgadas entre los dos lados de un mando inalámbrico DualSense. También destacamos su excelente rendimiento cuando se combina con una conexión a Internet de alta velocidad, lo que permite jugar sin problemas a muchos de los mejores juegos de PS5 mientras se está lejos de la consola.

Teniendo en cuenta lo bien que funciona el portal de PS en esta función específica, no nos decepciona demasiado que parezca que la emulación no oficial no va a llegar a corto plazo. Al fin y al cabo, hay muchas consolas portátiles entre las que elegir si quieres jugar offline, y aún puedes hacerte con una PSP original a un precio bastante asequible en el mercado de segunda mano.

