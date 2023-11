PlayStation Portal vs Backbone One: ¿cuál deberías comprar?

Si te interesan los juegos portátiles de PlayStation, es muy probable que estés sopesando cuál elegir entre el mando a distancia PlayStation Portal y el mando móvil Backbone One.

El PlayStation Portal, que salió a la venta el 15 de noviembre de 2023,en diferentes partes de mundo, es un accesorio para PlayStation 5 que te permite llevar la biblioteca de juegos de tu consola portátil. Con una pantalla LCD de 8 pulgadas rodeada por dos partes de un mando DualSense, tiene todo lo que necesitas para disfrutar de tus juegos, siempre que, por supuesto, tengas una PS5 y una conexión a Internet lo suficientemente fuerte y estable. El Backbone One, por su parte, es un mando más pequeño con un diseño totalmente distinto que se encaja directamente en el teléfono móvil y, por tanto, necesita un teléfono compatible para usarse.

Aunque en principio los dos dispositivos pueden parecer muy diferentes, ambos son soluciones para disfrutar de los videojuegos de consola fuera de casa. Aunque el PlayStation Portal se basa por completo en la retransmisión de juegos, el Backbone One es compatible con la aplicación oficial PS Remote Play, lo que te permite retransmitir juegos desde tu consola PlayStation, y también puede reproducir videojuegos para móvil de forma nativa.

Ambas opciones son tentadoras, pero ¿cuál elegir? ¿Deberías comprar un Portal Playstation o elegir una solución para el móvil? La elección de uno u otro dependerá probablemente de algunos factores clave, como si el Backbone es compatible con tu teléfono concreto, qué diseño de mando prefieres o cuál es tu caso de uso específico, así que hemos creado esta práctica guía para ayudarte a elegir el mejor producto para tus circunstancias particulares, con un desglose de sus características clave y un montón de consejos de compra de expertos.

PlayStation Portal vs Backbone One - Precio

(Image credit: Backbone)

El Backbone One cuesta $1,624 MXN. Puede adquirirse directamente en el sitio web de Backbone o en otros distribuidores como Amazon, Walmart o Mercado libre.

Hay dos opciones de color disponibles: el modelo original en negro o la más reciente PlayStation Edition en blanco. Ambas versiones tienen el mismo precio, pero es importante tener en cuenta que solo la PlayStation Edition es compatible con PS Remote Play en Android (los usuarios de iOS no tienen que preocuparse, sin embargo, ya que ambas versiones son totalmente compatibles allí). El Backbone One también suele recibir descuentos en los principales periodos de rebajas de temporada como el Black Friday o el Amazon Prime Day, así que considera esperar a una oferta si quieres el mejor trato.

El PlayStation Portal, por su parte, cuesta 200 dólares, este estará disponible en México muy pronto. PlayStation Portal se lanzó el pasado 15 de noviembre y ya se ha agotado en Reino Unido y Estados Unidos.

Aunque hay versiones USB-C y Lightning para garantizar la compatibilidad con un buen número de dispositivos, todavía existe la posibilidad de que no se ajuste a tu modelo específico. Teniendo en cuenta el coste de muchos de los mejores teléfonos móviles, es probable que adquirir un BackBone One junto con un nuevo teléfono para poder usarlo resulte mucho más caro que comprar el PlayStation Portal todo en uno.

PlayStation Portal vs Backbone One - Diseño

(Image credit: Future/Rob Dwiar)

Al comparar el diseño de PlayStation Portal y Backbone One, se aprecian varias diferencias clave. Para empezar, el Backbone One es mucho más pequeño, con sólo 9,39 cm de alto y 17,62 cm de ancho, por lo que es muy fácil de llevar en el bolso o incluso en el bolsillo. Sin embargo, esta anchura aumentará con un smartphone insertado, ya que el Backbone One utiliza un diseño extensible intuitivo para mantener el tamaño reducido mientras no se utiliza. Aunque el tamaño de tu teléfono determinará la anchura específica, tiene una anchura máxima extendida de 10,14 pulgadas (25,76 cm) que debería darte una idea aproximada.

La PlayStation Portal, en cambio, mide 15 cm de alto y 30,5 cm de ancho. Aunque esto significa que probablemente tendrás que llevarlo en una mochila, este mayor tamaño tiene algunas ventajas importantes. Para empezar, utiliza las mismas empuñaduras ergonómicas que encontrarías en el DualSense, en contraste con el diseño más básico del Backbone One, lo que podría hacerlo más cómodo para la mayoría.

También permite una amplia pantalla LCD 1080p de 8 pulgadas. Por supuesto, como el Backbone One no tiene pantalla propia, el tamaño y la resolución de la pantalla dependerán de tu smartphone. Teniendo en cuenta, sin embargo, que el enorme iPhone 15 Pro Max tiene una pantalla comparativamente pequeña de 6,69 pulgadas, el Portal PlayStation debería ser tu elección si lo único que te preocupa es el tamaño de la pantalla. Aunque la mayoría de los teléfonos de gama alta tendrán una resolución superior a la del Portal PlayStation, las limitaciones del streaming hacen que sea probable que juegues a 1080p de todos modos.

Ambos dispositivos cuentan con una toma de auriculares de 3,5 mm, lo que permite escuchar los juegos a través de unos auriculares con cable. Si bien con el Backbone One puedes utilizar auriculares inalámbricos Bluetooth gracias a las capacidades Bluetooth de tu teléfono, el PlayStation Portal no se lanzará con dicha compatibilidad y sólo será compatible de forma inalámbrica con los auriculares Pulse Explore y los auriculares Pulse Elite de la propia Sony.

PlayStation Portal vs Backbone One - Botones y palancas

(Image credit: Future/Rob Dwiar)

El Backbone One utiliza botones pequeños y táctiles que resultan muy agradables al tacto, lo que lo hace ideal para ciertos géneros, como los juegos de lucha o los de plataformas. Por otro lado, las compactas palancas para los pulgares del Backbone One podrían ponerlo en desventaja cuando se trata de shooters en primera persona, que requieren movimientos más precisos.

El Portal PlayStation utiliza los mismos botones y joysticks de tamaño normal que un mando DualSense. Esto lo hace inmediatamente familiar para los jugadores habituales de PS5 y lo convierte en una buena opción para muchos géneros diferentes.

También está la cuestión de la disposición de los botones y la colocación de los pulgares, ya que, mientras que el PlayStation Portal utiliza el mismo diseño simétrico que el DualSense, el Backbone One utiliza el diseño asimétrico que se encuentra más comúnmente en los mandos de Xbox. La elección dependerá en gran medida de las preferencias personales, pero esta distinción podría situar al Portal PlayStation a la cabeza desde el punto de vista de la accesibilidad.

PlayStation Portal vs Backbone One - Características

(Image credit: Backbone)

El PlayStation Portal tiene muchas de las características que encontrarías en un mando DualSense estándar, incluidos los gatillos adaptativos y la respuesta al tacto. El Backbone One, en cambio, no tiene gatillos adaptativos ni vibración básica cuando se usa la aplicación PS Remote Play. No hace falta decirlo, pero deberías elegir el PlayStation Portal si esas características te importan.

Sin embargo, un factor que podría volver a situar al Backbone One por delante es el hecho de que también es compatible con juegos nativos para móviles. Esto significa que puedes usarlo para jugar a juegos como Genshin Impact o Call of Duty: Mobile, además de tu biblioteca de PlayStation en streaming. Además, se puede utilizar con la transmisión de juegos de Xbox Game Pass, lo que abre potencialmente toda una biblioteca adicional de juegos a los que jugar. Es, por tanto, una opción mucho más versátil y, sin duda, la mejor si juegas habitualmente a juegos para móvil o a títulos de Xbox Game Pass.

La dependencia de un teléfono móvil tiene el inconveniente de que no se puede utilizar el smartphone mientras se juega, algo que no ocurre con el Portal PlayStation. Sin embargo, si no te interesan los juegos para móvil ni Xbox Game Pass, el Portal PlayStation sale ganando.

PlayStation Portal vs Backbone One - ¿Cuál comprar?

Dado que cada dispositivo tiene sus pros y sus contras, la decisión de cuál elegir dependerá de sus necesidades o deseos específicos. A continuación te explicamos algunas de las razones por las que deberías considerar cada opción:

Compra el Backbone si...

Compras por poco dinero Si ya tienes un dispositivo compatible, Backbone One es mucho más barato que PlayStation Portal. Si quieres hacer streaming de juegos sin salirte del presupuesto, cómpralo.

Te gusta utilizar botones más pequeños Las entradas en el Backbone One son muy agradables de usar, pero definitivamente en el lado más pequeño. Considera esta opción sólo si no te importa (o prefieres) el diseño más compacto.

Compra el Portal PlayStation si...

Prefieres (o necesitas) un mando con diseño simétrico

El PlayStation Portal tiene un diseño simétrico, que puede ser mejor para algunas manos. También tiene las mismas funciones que el mando DualSense normal.

Quieres un mando o una pantalla más grande El tamaño del Portal PlayStation podría hacerlo mucho más cómodo de usar para muchos, sobre todo para los que tienen las manos más grandes. La pantalla más grande también ayuda a que los juegos se vean mejor.