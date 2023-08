Los mejores juegos gratuitos 2023: Diversión, sin costo alguno

League of Legends

Included in this guide:

Los mejores juegos gratuitos son juegos que no tienen precio base. En cambio, estos juegos no le cuestan nada o ganan dinero a través de suscripciones regulares o la venta de artículos cosméticos.

El punto es que puedes decidir voluntariamente si gastarás dinero en el juego y cuánto. Los mejores juegos gratuitos ofrecen una experiencia de juego divertida que no restringe a los jugadores que no pagan: estos juegos te permiten ganar artículos que ofrece a cambio de dinero de otras maneras, o incluso mejor, no incluyen microtransacciones en absoluto. Por supuesto, los juegos en sí tienen que ser lo suficientemente divertidos como para que sigas regresando por más.

Los juegos de nuestra lista cubren una variedad de géneros: desde juegos de disparos multiplayer, hasta juegos de rol en línea o aventuras de ciencia ficción, hay muchos juegos para disfrutar de forma gratuita, sin importar tu gusto.

Los mejores juegos gratis 2023

10. MapleStory El adorable juego de plataformas gratuito que no sabías que te estabas perdiendo

Plataforma: PC

Entre los muchos juegos de esta lista que utilizan la mecánica de los juegos de rol, MapleStory realmente destaca. No solo es un juego de desplazamiento lateral, también es un juego de plataformas con imágenes realmente atractivas.

Si estás cansado de la estética de fantasía oscura de la mayoría de los MMORPG, te encantará el estilo colorido e inspirador de MapleStory . Descrito por el desarrollador Nexon como el MMO de desplazamiento lateral en 2D original, MapleStory toma el género clásico inspirado en Dragones y mazmorras y le da un nuevo giro. El tono más claro y la personalización de este juego lo hacen sentir más como Story of Seasons que como Final Fantasy XIV , y pone más énfasis en mejorar la estética que muchos otros MMO, brindando a los jugadores mucha más personalización sobre la apariencia de sus personajes.

A los jugadores también les encanta MapleStory por su fuerte dinámica social: trabajar juntos es un aspecto obligatorio de muchas misiones, pero unirse a otros es tan divertido que el juego desarrolló una rica vida social que incluye bodas y bandas en el juego.

9. Runescape Experimenta una inigualable sensación de libertad. Today's Best Deals Check Amazon

Plataformas: PC, iOS, Android

Si eres nuevo en Runescape, necesitarás conocer la diferencia entre Runescape y Old School Runescape. Lanzado originalmente en 2001, este es uno de los MMORPG gratuitos más antiguos y, como tal, ha cambiado significativamente con respecto a la experiencia original. Afortunadamente, el desarrollador Jagex te da la opción de elegir en qué versión sumergirte, al diferenciar entre Runescape , la encarnación actual del juego, y Old School Runescape , una versión de Runescape de antaño completamente impulsada por la comunidad.

Lo que hace que Runescape sea tan especial entre los MMORPG es la falta de una historia central. Aquí, tú mismo creas tus historias y tienes muchas tareas diferentes y un mundo increíblemente grande para jugar. Runescape te pide que trabajes, pero tiene una sensación de progresión realmente satisfactoria: siempre sabrás cómo funciona. vale la pena.

Ningún juego se ha actualizado con más frecuencia que Runescape , y aunque puedes ver su antigüedad incluso después de varias revisiones, la experiencia de juego y la comunidad son fantásticas incluso después de todos estos años.

8. EVE Online La aventura espacial más grande y detallada en la que puedes participar Today's Best Deals Check Amazon

Plataformas: PC

En 2003, el desarrollador islandés CCP Games lanzó EVE Online , una 'experiencia de ciencia ficción' inmersiva y profunda que finalmente captaría la atención de más de 500.000 jugadores. EVE Online es diferente a cualquier juego en su categoría debido a la amplia gama de actividades en las que participar, así como a su (apropiadamente) economía fuera de este mundo en el juego. Este es un MMO de ciencia ficción que simula una galaxia de más de 5000 sistemas estelares y galaxias de agujeros de gusano para que viajes en naves espaciales gigantes.

EVE Online presenta una construcción del mundo inmensamente detallada, luego deja a los jugadores a cargo: las alianzas políticas entre las facciones de los jugadores son tan posibles como las guerras a gran escala. El sistema de 'clones alfa' que se presenta en EVE Online es como la función de prueba gratuita ilimitada que se encuentra en muchos MMORPG. Puedes participar con otros jugadores en la piratería, la fabricación, el comercio, la minería, la exploración y el combate, pero ciertas habilidades en la versión gratuita están prohibidas, al igual que los barcos de gama alta.

Si no desea limitar su acceso a algunos de los barcos más pesados del juego, puedes optar por la suscripción Omega. De lo contrario, el juego no costará ni un centavo, y hay mucho que hacer gratis en el universo de New Eden.

7. Team Fortress 2

Plataformas: PC

Team Fortress 2 es un juego de disparos multiplayer que ofrece muchos modos únicos además de estándares como Capture the Flag y Payload. Está el Modo Medieval, que permite a los jugadores usar solo armas cuerpo a cuerpo o PASS Time, un modo inspirado en el rugby que te permite pasar y marcar goles con una pelota real.

Puede que sea un viejo veterano en términos de juego, pero nada ofrece tanta diversión como Team Fortress 2. La comunidad es divertida y no faltan armas y habilidades geniales con las que divertirse. Infinitamente tonto, sigue siendo uno de los reyes del género y uno de los mejores juegos gratuitos que existen.

El juego viene con algunas microtransacciones opcionales. Puedes comprar artículos adicionales, a menudo cosméticos que se usan para personalizar tu personaje. Team Fortress 2 es el único juego de disparos de comedia de su tipo, completamente diferente de los gustos de Fortnite , y sigue siendo inmensamente popular a pesar de su edad. Si te gusta el género, deberías darle una oportunidad.

6. World of Tanks La estrategia de vehículos más realista que existe Today's Best Deals Check Amazon

Plataformas: PC, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch (disponible en iOS y Android como versión móvil independiente de World of Tanks Blitz )

Como sugiere el nombre, World of Tanks es un juego que consiste en enfrentarse con vehículos enormes. Primero destruyes todos los tanques de tu equipo contrario o ocupas su base el tiempo suficiente para ganar.

Mientras que otros juegos tienen una configuración más complicada o requieren una gran inversión de tiempo, World of Tanks es uno de los mejores juegos gratuitos para todos aquellos que disfrutan algo que se aprende rápidamente, pero que también revela una profundidad considerable. Cada vehículo en World of Tanks se define por el tipo de daño que hace y las debilidades que tiene, y estudiar los diferentes tanques es casi tan divertido como usarlos. Acción multiplayer masiva basada en equipos con una amplia variedad de máquinas de guerra para conduce a la batalla te espera. Los nuevos jugadores pueden saltar a la refriega de inmediato.

El sistema de actualización te permite personalizar mientras estás rodeado por un ejército completo en todo momento, para recordarte que los solitarios no triunfarán en el campo de batalla. Pero ten cuidado: déjate atrapar y es posible que te encuentres gastando sumas considerables en grandes trozos de metal virtual. Sin embargo, un enfoque responsable del juego no impide que sea tan divertido que el juego se gane el título de uno de los mejores juegos gratuitos.

5. Fortnite Battle Royale La vibrante sensación de la cultura pop

Plataformas: PC, Xbox Series X |S, PS5, Nintendo Switch, iOS, Android

Fortnite Battle Royale se basa en un escenario simple: caes en un mapa con otros 99 jugadores en un cuerpo a cuerpo todos contra todos, y el último que queda en pie al final gana. Debido a su éxito meteórico, Epic Games está trabajando arduamente para integrar constantemente nuevos modos de juego y nuevas funciones. Tome el modo Playground, por ejemplo: lo deja caer en el mapa y le permite construir estructuras durante un período de tiempo determinado antes de que se abran las compuertas y comience la carnicería.

Si bien hay muchos juegos de Battle Royale para elegir en estos días, ninguno se ve y se siente como Fortnite. El aspecto caricaturesco del juego y la falta de sangre lo abren a un amplio rango de edad de jugadores, y con máscaras de personajes y eventos que incluyen a todos, desde Arianna Grande hasta Geralt the Witcher, todos participan en la acción. Fortnite también ha desarrollado una historia realmente interesante en torno a su isla en constante cambio.

Fortnite es un juego gratuito con compras opcionales. Puedes comprar máscaras y pases de batalla, pero también puedes ganar estos elementos a través del juego. Lo que es particularmente genial es que Fortnite también es uno de los mejores juegos crossplatform, lo que significa que puedes jugar con tus amigos sin importar en qué plataforma se encuentren. Ya sea que estés en PC, Xbox Series X|S, PS5 o Nintendo Switch, podrás enfrentarte a millones de otros jugadores de diferentes plataformas.

4. Star Wars: The Old Republic Una emocionante historia de Star Wars en formato multiplayer Today's Best Deals Check Amazon

Plataformas: PC

Mucho antes del lanzamiento de juegos como Jedi: Fallen Order y Battlefront 2 , The Old Republic era una de las mejores formas de explorar el universo de Star Wars en forma de juego. Ambientada más de 3600 años antes de la trilogía cinematográfica original, The Old Republic cuenta la historia de la tensa relación de posguerra que siguió a una gran guerra Jedi/Sith. ¿Cuánto tiempo durará la paz y de qué lado estarás si se rompe?

Esta es una historia bien contada, y vale la pena dedicar tiempo a experimentar el universo de Star Wars desde diferentes puntos de vista, como el hiperprofesional Agente Imperial y el Cazarrecompensas. Sin embargo, si solo quieres tener un Caballero Jedi genérico, también puedes hacerlo.

Star Wars: The Old Republic no estaba destinado a ser gratuito en el lanzamiento. Sin embargo, desde entonces, como muchos de los mejores juegos MMO anteriores, adoptó el modelo free-to-play. Las suscripciones están disponibles para obtener más potencial en el juego y contenido final, pero este está en nuestra lista de los mejores juegos gratuitos porque todas las misiones de la historia aún son accesibles de forma gratuita. Si quieres satisfacer a tu Sith interior, esta es la mejor manera de hacerlo y hacerlo gratis.

3. League of Legends Uno para los amantes de la competencia intensa Today's Best Deals Check Amazon

Plataformas: PC (en Android e iOS como versión optimizada para móviles League of Legends: Wild Rift)

Este juego es lo que se llama MOBA o arena de batalla móvil. En todos sus modos, dos equipos de jugadores compiten entre sí. El objetivo es destruir el Nexus del equipo contrario, una estructura mágica, mientras mantienes intacto el tuyo.

El emparejamiento automatizado, el variado elenco de personajes y los mapas exquisitos de League of Legends lo han convertido en un gigante multiplayer en los últimos años. Es uno de los mejores juegos gratuitos que ha superado absolutamente la prueba del tiempo desde su lanzamiento en 2009.

Sin duda, es una experiencia de juego agresiva, pero que recompensa el gran trabajo en equipo y las tácticas cuidadosas. También hay una pequeña curva de aprendizaje, pero te llevarán a un viaje emocionante poco después de presionar reproducir. League of Legends es un juego completamente gratuito: ganas una moneda en el juego a través del juego que también puedes comprar con dinero real, al igual que en Fortnite, pero la decisión de hacerlo o no es tuya.

Plataformas: PC, Xbox Series X|S, PS5, Nintendo Switch, iOS, Android

Para obtener una parte del éxito masivo de los juegos de Battle Royale, Respawn lanzó Apex Legends casi de la nada. Ahora, el tirador ha llegado a nuestra lista de los mejores juegos multiplayer , y sigue siendo uno de los mejores juegos gratuitos para arrancar. Apex Legends coloca a 60 jugadores en medio de un mapa gigantesco, armados con un montón de habilidades únicas que hacen que ambos combates sean muy divertidos.

El juego en sí no solo es una versión increíblemente moderna y animada de la fórmula de Battle Royale, sino que también ofrece una historia y eventos regulares en los que querrás participar.

Apex Legends es un juego gratuito, con compras de artículos opcionales que también puedes ganar en el juego. No es el caos de los títulos de Battle Royale para 100 jugadores como Fortnite o PUBG , pero la mecánica basada en el equipo y el fuerte enfoque en los personajes le dan un sabor propio que lo hace sentir intenso, pero bien equilibrado.

1. Final Fantasy XIV Un MMO que querrás jugar por su historia

Plataformas: PC, PS5

En su lanzamiento, Final Fantasy XIV no tenía mucho a su favor, pero desde entonces, el juego de rol multiplayer en línea ha evolucionado y se ha fortalecido gracias a la impresionante narrativa y las nuevas funciones en sus expansiones.

Como en otros MMORPG, diseñas tu personaje y eliges tu profesión, luego sigues las misiones principales para completar la historia o ganarte la vida en el mundo de Hydaleyn. FFXIV es uno de los pocos juegos de este tipo que puedes disfrutar en gran medida solo: solo ciertos tipos de misiones requieren que los jugadores se agrupen.

Sin embargo, en una comunidad tan grande como esta, hay muchas opciones divertidas para interactuar con otros que deberías probar, como participar en la economía impulsada por el jugador del juego. Incluso hay una escena de club nocturno de Final Fantasy XIV. La narrativa de Final Fantasy XIV y su gran comunidad lo elevan por encima del resto. Nunca es demasiado tarde para empezar, hay un montón de contenido nuevo y el modelo free-to-play es generoso.

A diferencia de muchos otros MMORPG gratuitos, puedes subir el nivel de tu personaje hasta el nivel 60 (incluso varias veces) e incluso jugar gratis a la galardonada expansión Heavensward, sin restricciones en el tiempo de juego . Puede disfrutar de lo mejor que Eorzea y más allá tiene para ofrecer sin costo alguno para usted. Entonces, súbete a tu Chocobo y avanza a través de la impresionante lista de profesiones y el extraordinario arco argumental del juego.

Los mejores juegos gratis: preguntas frecuentes

¿Qué juegos gratis se lanzan en 2023? 2023 es un gran año para los juegos gratuitos: Ubisoft lanzará Division: Heartland, una entrega gratuita de la serie de disparos en tercera persona. Path of Exile 2 debería ser un festín para los jugadores de rol, ya que es uno de los mejores juegos como Diablo , y Predecessor será un raro MOBA en tercera persona.