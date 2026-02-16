Los juegos de Xbox, PlayStation y Switch han bajado de precio: estos son los que ofrecen la mejor relación calidad-precio en este momento

¿Tienes una PlayStation 5, Xbox Series X, Switch 2 o Switch original? Te tenemos noticias, pues hay una temporada de descuentos en algunos países y hay algunos que valen la pena.

Como alguien que juega con cada una de esas consolas durante decenas de horas al mes, he probado una amplia selección de títulos tanto por trabajo como por placer. Estos son los juegos que recomendaría basándome en mis pruebas prácticas, incluyendo opciones para todas las consolas modernas.

También he intentado abarcar una amplia gama de géneros, desde juegos de construcción de ciudades hasta los últimos shooters en primera persona.

Chosen by Chosen by Dashiell Wood Editor de Gaming Como editor de videojuegos de TechRadar, estoy al tanto de todos los últimos lanzamientos de videojuegos para PC, Xbox, PlayStation y Nintendo Switch. Pruebo cientos de juegos cada año, sin mencionar que también juego mucho en mi tiempo libre, por lo que sé cuáles merecen tu tiempo y dinero.

Mis recomendaciones por temporada de descuentos en algunos países

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.