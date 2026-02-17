Xbox Live no está funcionando para muchos usuarios en este momento. Esto es lo que sabemos sobre los problemas
El servicio de juegos de Microsoft está teniendo algunos problemas
Si tienes problemas para iniciar sesión en tu cuenta Xbox en este momento, no eres el único. Xbox Live y sus servicios de inicio de sesión parecen estar experimentando una interrupción, con más de 2200 informes en Down Detector a las 10:26 a. m. ET del 17 de febrero de 2026.
Curiosamente, la página de estado de Xbox muestra un problema específico con "Juegos y gaming": "Es posible que tengas problemas para sincronizar las partidas guardadas en la nube". Sin embargo, lo extraño es que el problema se informó por primera vez el 17 de noviembre de 2025 a las 6:02:00 p. m. y que está tardando más de lo previsto a fecha de 17 de febrero de 2026 a las 10:42:54 a. m.
Es realmente interesante, y muchos comentarios en Down Detector hablan de problemas para iniciar sesión, así como para acceder a los servicios de streaming en Xbox. En cualquier caso, para seguir de cerca la interrupción en curso, TechRadar está elaborando un informe en directo.
Los informes de Down Detector están disminuyendo
Bueno, parece que esta interrupción de Xbox Live podría ser de corta duración, ya que los informes en Down Detector están empezando a disminuir. Aunque llegaron a superar los 2200, ahora los informes son menos de 1000, concretamente 749, lo que sigue siendo un pico superior al nivel de referencia, pero muestra menos informes y una ligera recuperación.
Aquí puedes ver la página de estado de Xbox. Como he mencionado anteriormente, sin duda parece un poco extraña, pero muestra un problema activo con funcionalidad "limitada".