Todo lo anunciado en Pokémon Presents febrero de 2026: Pokémon Vientos y Olas revelado oficialmente
¡Ya está aquí la Gen 10!
La última presentación de Pokémon Presents ya ha concluido, y ha sido todo un éxito en cuanto a anuncios se refiere. Por supuesto, hemos tenido el resumen habitual de actualizaciones de juegos para móviles, pero lo más importante es que ahora tenemos la confirmación oficial de los juegos de la décima generación: ¡Pokémon Winds y Pokémon Waves!
Los nuevos juegos saldrán a la venta en algún momento de 2027 y parece que serán exclusivos de Nintendo Switch 2, por lo que esperamos que no haya ningún hardware antiguo que los frene.
Además de todo eso, hemos recibido más actualizaciones sobre Pokémon Pokopia (que se lanzará el 5 de marzo) y una fecha de lanzamiento provisional para Pokémon Champions y Pokémon XD: Gales of Darkness en Nintendo Switch Online. Echa un vistazo a todo lo que se ha anunciado en nuestra lista a continuación.
Pokémon Presents febrero de 2026: todo lo anunciado
- La colección musical del juego Pokémon Rojo y Azul se puede reproducir en el pequeño reproductor inspirado en la Game Boy.
- Campeonato Mundial Pokémon 2026: evento inaugural Pokémon XP para fans del 28 al 30 de agosto.
- Juego de cartas coleccionables Pokémon: nuevas cartas disponibles en 2026.
- Mañana comienza un nuevo evento Pokémon Go Tour.
- Los jugadores de Pokémon Masters EX 6.5 Year Celebration pueden iniciar sesión y reclamar una recompensa de aniversario.
- Pokémon Café Remix recibe una nueva actualización. ¿Un adelanto para Switch 2?
- Pokémon Sleep: las misiones Mew comenzarán pronto.
- Pokémon Unite: tres Pokémon pájaros legendarios, Zapdos, Moltres y Atricuno, y más Pokémon llegarán al juego.
- Pokémon TGC Pocket: se pueden obtener nuevas cartas con el paquete de expansión temático Paldean Wonders, ya disponible.
- Pokémon XD Gale of Darkness, edición GameCube Nintendo Classics, llegará en exclusiva a Switch 2 Online.
- Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja, ediciones GameBoy: disponibles hoy en Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. Próximamente serán compatibles con Pokémon Home.
- Pokémon Champions tiene fecha de lanzamiento: saldrá a la venta en abril de 2026 para Switch y este año para dispositivos móviles.
- Pokémon Legends ZA Mega Dimension DLC: nuevo tráiler que muestra los nuevos Pokémon Megaevolución. Los jugadores pueden reclamar una recompensa y encontrarse con Mega Garchomp.
- Pokémon Pokopia: el Pokémon DJ Rotom puede reproducir ciertas pistas de Pokémon en el juego + Greedent, que enseñará a los jugadores a cocinar platos para Pokémon con diferentes gustos y beneficios.
- ¡Se anuncian Pokémon Winds y Pokémon Waves, desarrollados por Game Freak! Lanzamiento en 2027. Tres nuevos Pokémon iniciales: Browt, Pombon y Gecqua.
Pokémon Presents febrero de 2026: Directo y sin atajos
- El Pokémon Presents de hoy se transmitirá en vivo a las 6:00 a. m. PST / 9:00 a. m. EST / 2:00 p. m. GMT / 3:00 p. m. CEST.
- Puedes verlo en vivo en el canal oficial de Pokémon en YouTube, así como en Twitch, TikTok e Instagram.
- Se está prestando especial atención al 30.º aniversario de la franquicia.
Dónde ver Pokémon Presents febrero de 2026
Soy fan de Pokémon desde siempre y disfruto de los juegos desde la primera generación, con Rojo, Azul y Amarillo para la Game Boy original. Hoy en día, considero que Pokémon HeartGold/SoulSilver, Pokémon Snap, Pokémon X/Y y Pokémon Legends Z-A se encuentran entre mis favoritos de la serie. Espero que hoy haya anuncios importantes, como la revelación oficial de la décima generación. ¡Cruzo los dedos!
¿Exclusividad para Nintendo Switch 2?
Curiosamente, la última pantalla del tráiler muestra el logotipo de Nintendo Switch 2, pero no el de la Nintendo Switch original. Esto sugiere claramente que el juego solo estará disponible para Switch 2. Y, en realidad, eso solo puede ser positivo para los nuevos juegos en términos de rendimiento y fidelidad visual.
¿Gráficos muy mejorados?
Los juegos modernos de Pokémon en 3D nunca han destacado especialmente por su aspecto, pero veo algunas mejoras genuinas en el tráiler de presentación de Pokémon Winds and Waves. Los reflejos en el agua, por ejemplo, son absolutamente espectaculares, y parece que esta vez se ha dedicado mucho esfuerzo a la iluminación ambiental.
Ya está disponible el tráiler de Pokémon Winds y Pokémon Waves
¿Te perdiste el anuncio en directo? El tráiler completo de Pokémon Winds y Pokémon Waves acaba de subirse a los canales oficiales de Pokémon.
Fecha de lanzamiento de Pokémon Pokopia
El juego saldrá a la venta el 5 de marzo, en exclusiva para Nintendo Switch 2.