Todo lo anunciado en la Nintendo Direct Partner Showcase, incluyendo Oblivion, Final Fantasy 7 Rebirth y mucho más

¡Hola a todos! Bienvenidos al inicio de mi cobertura en directo del Nintendo Direct Partner Showcase. El evento comenzará en poco más de una hora, así que voy a empezar por repasar algunas de mis principales predicciones...

Esperamos muchas noticias sobre Resi (Image credit: Capcom) Acabo de charlar un rato con nuestro experto en Resident Evil y redactor Isaiah sobre lo que cree que les espera a los aficionados al survival horror. "Mi segundo juego más esperado de 2026, Resident Evil Requiem, se acerca rápidamente, con su lanzamiento previsto para el 27 de febrero, y créanme, mi nivel de expectación está por las nubes", afirmó. "Por lo que he visto hasta ahora, Requiem tiene un gran potencial para convertirse en el mejor juego de la franquicia Resident Evil, y espero que este Nintendo Direct arroje algo más de luz sobre los misterios del juego. Sospecho que ahora podría ser nuestra primera oportunidad real de ver una demo pública junto con el lanzamiento de un nuevo tráiler que revele otro personaje o ubicación importante. El lanzamiento del juego está a solo unas semanas y, por lo general, Capcom lanza sus demos de Resident Evil al menos dos semanas antes de la llegada de cada juego. Aunque se rumorea que el PlayStation State of Play está previsto para la próxima semana, Capcom solo ha promocionado Requiem a través de sus propios escaparates o los de Nvidia y Nintendo hasta ahora. ¡También sería la oportunidad perfecta para mostrar el rendimiento del juego en la Switch 2!".

Hablando de eso... (Image credit: Nintendo / Capcom) Hablando del rendimiento de Resident Evil Requiem, mi colega Josie probó recientemente el juego en un evento de Nintendo y quedó muy impresionada con la calidad de la adaptación. "En general, no noté ninguna caída de fotogramas ni problemas de rendimiento en la demo, lo cual es una hazaña impresionante que da fe de las capacidades de la Switch 2, siempre que los juegos estén bien optimizados", escribió. "Por lo tanto, la mayor parte del mérito recae en Capcom, por su capacidad para llevar a cabo dicha optimización, así como por su impresionante motor RE Engine". Esperemos que Isaiah tenga razón y que Capcom esté deseando mostrar lo que ha conseguido con un nuevo tráiler o una demo a lo largo del día de hoy.

Por si fuera poco, también estoy esperando Village y 7 (Image credit: Capcom) Si se muestra Requiem, apostaría por que al menos se dará un breve vistazo a Resident Evil Village y Resident Evil 7: Biohazard también. Se anunció que ambos juegos saldrían junto con Requiem como parte de un mega paquete todo en uno, por lo que tiene sentido mostrarlos juntos, especialmente si son las excelentes adaptaciones que estamos esperando.

Los Duskbloods son un éxito seguro (Image credit: FromSoftware) The Duskbloods, exclusivo para Nintendo Switch 2, es otro juego que espero con ansias. No se sabe mucho sobre este título multijugador desarrollado por FromSoftware, pero vale la pena recordar que su lanzamiento está previsto para este año, por lo que es probable que la campaña de marketing se intensifique pronto. También fue un título importante en la presentación inicial de Nintendo Switch 2, por lo que tiene sentido que Nintendo quiera mantenerlo en el punto de mira con un nuevo y brillante tráiler, especialmente ahora que se acerca su lanzamiento.

Último resumen de rumores sobre Nintendo Direct (Image credit: Expedition 33) No hay muchos rumores sobre lo que podría incluirse en el próximo Direct, aunque el especulador habitual y creador de YouTube «NatetheHate» tiene algunas ideas. Sugiere que Black Myth: Wukong, Metaphor: Refantazio, Monster Hunter Wilds, Final Fantasy 7 Rebirth, Fallout 4 y Elden Ring (que recientemente se ha retrasado para Switch 2) aparecerán más adelante. Muchos usuarios en línea también esperan el anuncio de una adaptación de Clair Obscur: Expedition 33, aunque no parece haber ninguna prueba concreta que sugiera que sea más probable que cualquier otra cosa.

Es posible que se haya filtrado el lanzamiento de Fallout 4 para Switch 2 (Image credit: Bethesda Softworks) Nuestros amigos de GamesRadar informan de que se ha filtrado la fecha de lanzamiento de Fallout 4: Anniversary Edition para Switch 2. El puerto, que se anunció a principios de este año, saldrá a la venta aparentemente el 28 de abril de 2026. La proximidad de esta noticia al próximo Nintendo Direct es importante, ya que sugiere que será uno de los anuncios de hoy. Desafortunadamente, no parece que vaya a haber un lanzamiento físico propiamente dicho, ni siquiera una versión en tarjeta Game-Key en las tiendas, ya que la editorial Bethesda parece haber optado por un formato de código en caja para este título.

(Image credit: Future / Isaiah Williams) La fecha de lanzamiento de Indiana Jones and the Great Circle para Nintendo Switch 2 también ha aparecido como parte de la misma filtración. Supuestamente saldrá a la venta el 12 de mayo de 2026, por lo que espero que también haya un tráiler con la fecha de lanzamiento. Se supone que será un producto con tarjeta Game-Key, lo cual no es ideal, pero al menos es un consuelo para los coleccionistas de juegos físicos en comparación con Fallout 4.

El Hollow Knight original podría llegar a Switch 2 (Image credit: Valve) ¿Te parece que Hollow Knight Silksong es demasiado difícil? Alégrate, porque hoy mismo podría anunciarse la llegada del original Hollow Knight, más accesible, a Switch 2. Eurogamer ha encontrado una mención a Hollow Knight en Switch 2 en la página web de la junta de clasificación PEGI. La clasificación se ha realizado hoy mismo, lo que sugiere que podría haber un anuncio inminente. Esperemos a ver si aparece en el Direct...

¡Ya solo faltan 15 minutos para que comience la Nintendo Direct Partner Showcase! Prepárate algo de beber y ponte cómodo; el evento comenzará antes de que te des cuenta. Si tienes alguna predicción de última hora, esta es tu última oportunidad para dirigirte a la sección de comentarios y dejarla escrita.

Ya están los resultados ¡Ya tenemos los resultados de mi pequeña encuesta! El 77% de ustedes dijo que vería la transmisión hoy, mientras que el 8% se mostró indeciso con un "tal vez". A ese 15% que dijo que no tenía pensado verla, no se preocupen, ya que podrán seguirla aquí en formato de texto

La transmisión comenzó oficialmente

(Image credit: Nintendo) ¡Es hora de nuestro primer anuncio! ¡Nintendo da el pistoletazo de salida con un pequeño y bonito juego independiente llamado Orbitals! Creo que ya se anunció en los Game Awards. Se trata de una aventura espacial centrada en dos exploradores, con un modo de juego en pantalla dividida que recuerda a It Takes Two. Me gusta mucho la estética, que parece inspirada en el anime de los 90. (Image credit: Nintendo) Se ha confirmado la compatibilidad con GameShare y también se ha anunciado que el lanzamiento está previsto para el verano de 2026.

Ahora vamos a ver los juegos para la Nintendo Switch original...

(Image credit: Nintendo) Un nuevo juego de Paranormasight llamado The Mermaids Curse. Es una novela visual de misterio con sencillos acertijos y una preciosa dirección artística. Saldrá a la venta el 19 de febrero, y hoy mismo se abre el plazo para reservarlo.

(Image credit: Nintendo) ¡Ahora hay un nuevo juego de Captain Tsubasa! Se llama Captain Tsubasa 2: World Fighters y parece que tiene toda la acción futbolística del anime que puedas necesitar. Saldrá a la venta a finales de este año.

(Image credit: Nintendo) Ahora pasamos a los títulos de Nintendo Switch 2 con lo que parece ser un juego de terror y supervivencia, Tokyo Scramble. Parece muy inspirado en Dino Crisis, con dinosaurios enemigos que acechan a un protagonista solitario. (Image credit: Nintendo) ¡Es una exclusiva para Switch 2, que saldrá a la venta en solo seis días!