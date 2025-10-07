Steam se está recuperando tras una interrupción del servicio. Aquí tienes toda la información que tenemos sobre los problemas para acceder a la tienda y a los juegos
Si no puedes acceder a Steam en la web o a través de la aplicación, no eres el único.
Aunque Steam es conocido por realizar mantenimiento programado, parece que la plataforma de juegos y la tienda no se cargan por completo o funcionan muy lentamente. Hemos visto publicaciones de usuarios afectados en X (antes Twitter) y Threads, así como en dos sitios web que realizan un seguimiento del tiempo de actividad de la plataforma.
Steamstat.us, que es un rastreador de estado no oficial de Steam, muestra que la "Tienda Steam" no está disponible en absoluto y que la "API web de Steam" está fuera de línea. Actualmente, me encuentro en la ciudad de Nueva York y, aunque ahora puedo cargar el sitio de Steam en Safari o Chrome, hace unos 10 minutos no podía hacerlo.
Por lo tanto, para seguir las últimas novedades de Steam e intentar averiguar cuándo se resolverá el problema, TechRadar ha creado un blog en directo y nos hemos puesto en contacto con la empresa para preguntarles si tienen una fecha estimada de cuándo se resolverá y cuál es la causa.
Aunque el estado de varias partes de Steam ha estado fluctuando desde aproximadamente las 12:00 p. m. ET, todos los servicios de Steam aparecen como normales a las 1:40 p. m. ET en SteamStats.us.
Las visitas a esta página no oficial sobre el estado de Steam también han disminuido, pasando de más de 1 700 000 a 1 308 000, lo que probablemente indica que el servicio está empezando a recuperarse.
Aunque las interrupciones del servicio de Steam registradas en Down Detector han superado las 40 000 a primera hora de hoy, el gráfico muestra actualmente que el servicio se está recuperando. A las 13:19 ET, las interrupciones registradas ascienden a 3591.
Acabo de intentar cargar la página web principal de Steam de nuevo y, aunque se carga, es evidente que algunos elementos no aparecen. Principalmente, el control deslizante principal, que muestra los títulos centrados en la página de inicio, aparece vacío, y el sitio en sí no se carga completamente.
Parece que Steam está empezando a recuperarse. A las 13:25 (hora del Este), Steamstats.us muestra que "Steam Store", "Steam Community", "Steam Web API" y "Steam Connection Managers" han vuelto a la normalidad.
Aunque en la última hora se han registrado más de 1 700 000 visitas a este verificador de estado, esto indica que la plataforma ha tenido algunos problemas.
Aquí tienes un vistazo a Steamstats en el momento en que hemos puesto en marcha este blog en vivo, a la 1:10 p. m. ET.