Steam se está recuperando tras una interrupción del servicio. Aquí tienes toda la información que tenemos sobre los problemas para acceder a la tienda y a los juegos

Aunque Steam es conocido por realizar mantenimiento programado, parece que la plataforma de juegos y la tienda no se cargan por completo o funcionan muy lentamente. Hemos visto publicaciones de usuarios afectados en X (antes Twitter) y Threads, así como en dos sitios web que realizan un seguimiento del tiempo de actividad de la plataforma.

Steamstat.us, que es un rastreador de estado no oficial de Steam, muestra que la "Tienda Steam" no está disponible en absoluto y que la "API web de Steam" está fuera de línea. Actualmente, me encuentro en la ciudad de Nueva York y, aunque ahora puedo cargar el sitio de Steam en Safari o Chrome, hace unos 10 minutos no podía hacerlo.

Por lo tanto, para seguir las últimas novedades de Steam e intentar averiguar cuándo se resolverá el problema, TechRadar ha creado un blog en directo y nos hemos puesto en contacto con la empresa para preguntarles si tienen una fecha estimada de cuándo se resolverá y cuál es la causa.