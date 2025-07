Pokémon Presents: todo lo anunciado y nuestra cobertura del evento en directo

Refresh

Get notified of updates

Nintendo y The Pokémon Company siempre se han mostrado extrañamente reticentes a alojar estos títulos legendarios en las distintas bibliotecas de Nintendo Switch Online, y no sé muy bien por qué. Algunos de estos juegos ya se reeditaron en el pasado, en 3DS, como títulos de la Consola Virtual. Además, seguro que atraerían a nuevos suscriptores de Switch Online en masa, sobre todo mientras esperamos Pokémon Legends Z-A y una posible Gen 10.

Sólo quedan 20 minutos para Pokémon Presents, así que no olvides dejar abierto este blog si quieres seguir mi cobertura en directo. ¿Qué anuncios esperas ver? Personalmente, me encantaría ver los juegos de Pokémon Colosseum añadidos a la sección GameCube de Nintendo Switch Online. También me entusiasma la celebración del cuarto aniversario de Pokémon Unite, que suele anunciarse en julio.

Pokémon Tales: The Misadventures of Sirfetch’d & Pichu | Teaser - YouTube

A #NintendoSwitch2 bundle including #PokemonLegendsZA – Nintendo Switch 2 Edition will launch October 16th! Pre-orders begin July 23rd at participating retailers. pic.twitter.com/M6583LubmO July 22, 2025

Start a New Story in Lumiose City with Pokémon Legends: Z-A! - YouTube

Las nuevas cartas de la Megaevolución llegarán al Juego de Cartas Coleccionables Pokémon en septiembre

(Image credit: The Pokemon Company)

Las nuevas cartas de Megaevolución del Juego de Cartas Coleccionables Pokémon se lanzarán el 26 de septiembre de 2025. Hay Mega Lucario ex, Mega Kangaskhan ex y Mega Gardevoir ex. Además, la expansión Mega Evolución incluye cartas con Bulbasaur, Ivysaur y Mega Venusaur ex que revelan una imagen más grande cuando se conectan.