Nintendo Treehouse: Live en directo - Descubre todas las novedades reveladas
Como te adelantamos hace unos días, Nintendo anunció un nuevo Treehouse: Live para hoy (24 de febrero de 2026), y estando a pocos minutos de que inicie oficialmente la transmisión, estamos listos para llevarles todas las novedades.
¿Qué podemos esperar en este nuevo Treehouse: Live?
De acuerdo con la información oficial de la gran N, Treehouse: Live contará con una demostración práctica del juego Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Meetup en Bellabel Park y Pokémon Pokopia. La transmisión en vivo durará aproximadamente 60 minutos.
- Ditto Multitarea: Nuestro protagonista usa movimientos como Chorro de Agua o Corte (que aprende de sus amigos Pokémon) para terraformar el terreno en tiempo real.
- Profesor Tangrowth: Conocimos a este guía barbón y con gafas rotas que nos irá dando las misiones principales. ¡Es un tipazo!
- Multijugador de 4 personas: Confirmaron que el cooperativo permite que hasta cuatro Geekzillos trabajen juntos en la misma isla para levantar edificios complejos que tardan “tiempo real” en construirse.
- Nuevas Formas: Vimos más de cerca a Mosslax (un Snorlax lleno de musgo), Peakychu y Smearguru, que parecen ser los guardianes de este ecosistema.
Finaliza la primera parte del Treehouse: Live de Nintendo, el cual nos regaló grandes sorpresas sobre Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Par. Recordemos que este título será lanzado el próximo 26 de marzo de 2026.
Nos gustaría describir a la perfección lo que estamos viendo en la transmisión oficial de Treehouse: Live de Nintendo, sin embargo, creemos que en esta ocasión lo mejor será que lo vean por ustedes mismos, ya que Nintendo decidió llenarnos con nuevas funciones en un gameplay increíble. Pero no se preocupen, al terminar el evento, les compartiremos todos los detalles.
¿Realmente hay novedades en Super Mario Bros. Wonder en comparación con la versión que conocemos?
En primera instancia y para algunos muy rigoristas, pueden decir que es un "copy-paste" de la versión para el Nintendo Switch original. Sin embargo, la calidad gráfica es "evidente", sobre todo en las texturas de los escenarios y las animaciones de los personajes se ven mucho más fluidas y nítidas.
Aún así y como era de esperarse, lo que más destaca es la expansión Meetup in Bellabel Park. La cual en pocas palabras podemos decir que se trata de un área social enorme donde los jugadores pueden interactuar, participar en minijuegos cooperativos y competitivos, y hasta presumir sus insignias. ¡Ah! Y por fin vimos a Rosalina en acción como personaje jugable. Y así fue como tuvimos un poco más de 30 minutos de gameplay de Super Mario Bros. Wonder.
En estos momentos estamos viendo el modo de juego multijugador de Super Mario Bros. Wonder, aunque no podemos dejar de cuestionarnos si es bueno o malo, pues parece que el jugador que quede atrás pierde automáticamente.
