Nintendo Treehouse: Live en directo - Descubre todas las novedades reveladas

Finaliza la primera parte del Treehouse: Live de Nintendo, el cual nos regaló grandes sorpresas sobre Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Par. Recordemos que este título será lanzado el próximo 26 de marzo de 2026.

Nos gustaría describir a la perfección lo que estamos viendo en la transmisión oficial de Treehouse: Live de Nintendo, sin embargo, creemos que en esta ocasión lo mejor será que lo vean por ustedes mismos, ya que Nintendo decidió llenarnos con nuevas funciones en un gameplay increíble. Pero no se preocupen, al terminar el evento, les compartiremos todos los detalles.

¿Realmente hay novedades en Super Mario Bros. Wonder en comparación con la versión que conocemos?

En primera instancia y para algunos muy rigoristas, pueden decir que es un "copy-paste" de la versión para el Nintendo Switch original. Sin embargo, la calidad gráfica es "evidente", sobre todo en las texturas de los escenarios y las animaciones de los personajes se ven mucho más fluidas y nítidas.

Aún así y como era de esperarse, lo que más destaca es la expansión Meetup in Bellabel Park. La cual en pocas palabras podemos decir que se trata de un área social enorme donde los jugadores pueden interactuar, participar en minijuegos cooperativos y competitivos, y hasta presumir sus insignias. ¡Ah! Y por fin vimos a Rosalina en acción como personaje jugable. Y así fue como tuvimos un poco más de 30 minutos de gameplay de Super Mario Bros. Wonder.