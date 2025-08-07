Nintendo Indie World Showcase tal y como sucedió: todo lo anunciado en la transmisión sin Silksong
El Indie World Showcase tal y como sucedió
La última presentación de Nintendo Indie World Showcase ya ha pasado. La presentación Indie World Showcase del 7 de agosto, tal y como confirmaron las redes sociales de Nintendo, duró aproximadamente 15 minutos y contó con anuncios de juegos tanto para Nintendo Switch 2 como para la Nintendo Switch original.
Lamentablemente, Hollow Knight: Silksong no apareció, pero su ausencia no invalidó en absoluto el resto de títulos que vimos, que tenían muy buena pinta. Además, es probable que Silksong se lance pronto, por lo que no hay motivo para desanimarse por no haber aparecido en esta retransmisión.
Cubrimos el evento en directo, y puedes ver exactamente cómo lo hicimos al final de esta página. Sin embargo, justo debajo de este chat hay una lista con todo lo que se anunció, por si acaso te interesa tener una lista rápida para mayor comodidad.
Presentación Indie World de Nintendo de agosto: todo lo anunciado y mostrado
Mina The Hollower
- Nuevo juego del estudio Shovel Knight.
- Lanzamiento el 31/10/2025 para Switch y Switch 2.
- Demostración disponible hoy mismo.
Well Dweller
- Juego al estilo Metroidvania con mecánica de desplazamiento lateral.
- Combates contra jefes finales.
- Llegará a Switch en 2026.
Nerverway
- Estudio Coldblood.
- El mismo artista pixelado que Celeste.
- Juego de acción pixelado.
- Conoce a una gran variedad de personajes con historias que seguir.
- Habilidades de combate desbloqueables.
- Combates trepidantes.
- Disponible en 2026.
- Lanzamiento para Nintendo Switch.
Heardling
- Del editor de Firewatch
- Escolta a una manada de misteriosas criaturas.
- Resolución de acertijos.
- Lanzamiento para Nintendo Switch.
- Lanzamiento el 21 de agosto de 2025.
- Ya se pueden realizar reservas.
¿Está ocupado este asiento?
- Juega a emparejar asientos con personajes en situaciones sociales.
- Resuelve rompecabezas y descifra escenarios.
- Ya disponible en Switch.
Little Kitty, Big City
- Actualización gratuita.
- Personalizador de gatos para darle un nuevo aspecto a tu gato.
- Explora nuevas zonas y visita a amigos conocidos.
- Funciones adicionales del modo foto con pegatinas.
- Disponible este año en Switch.
Content Warning
- El exitoso juego cooperativo en línea para PC llegará a Nintendo Switch y Switch 2 en 2026.
Ball x Pit
- Estilo pixel art low poly.
- De Devolver Digital.
- Más de 60 bolas aleatorias para equipar.
- Recoge recursos para reconstruir tu ciudad.
- Cada nivel tiene desafíos y jefes finales.
- Otros cazadores de tesoros con los que te encontrarás por el camino.
- Usa sus habilidades en tu propio kit.
- Llegará a Switch y Switch 2 el 15 de octubre de 2025.
Ultimate Sheep Racoon
- Cooperativo para 8 jugadores.
- Lanzamiento para Switch y Switch 2.
- Invierno de 2025.
Glaciered
- Estilo JRPG-acción.
- Ambientado 65 millones de años en el futuro.
- Explora el mundo submarino como un dinosaurio evolucionado (????).
- Exclusivo temporal para la consola Switch.
- Lanzamiento previsto para el invierno de 2025.
Cierre con broche de oro
- Winter Burrow - Switch, lanzamiento en invierno de 2025.
- Undusted: Letters of the Past - Switch, octubre de 2025.
- Tiny Bookshop - Disponible hoy en Switch.
- Caves of Qud - Invierno de 2025 en Switch.
- Strange Antiquities - Lanzamiento en Switch, 17 de septiembre. Reserva ahora.
- Opus: Prism Peak - Otoño de 2025 para Switch y Switch 2.
- Go-Go Town! - Primavera de 2026 en Switch
- UFO 50 - Lanzamiento para Switch hoy mismo
Hora de inicio del Nintendo Indie World Showcase de agosto
Este Nintendo Indie World Showcase se transmitió en vivo el 7 de agosto a las 6:00 a. m. PT / 9:00 a. m. ET / 2:00 p. m. BST / 3:00 p. m. CEST.
Presentación Indie World de Nintendo de agosto: cómo verla
El Indie World Showcase de Nintendo, de 15 minutos de duración, se transmitió en vivo en sus canales regionales de YouTube en agosto de 2025. También se pudo ver en la página oficial de Nintendo en Twitch.
Indie World hora de inicio
Empecemos con algo muy sencillo, pero realmente importante: cuándo comenzará la presentación.
Nintendo ha confirmado que la Indie World Showcase comenzará a la hora habitual, es decir, a las 6:00 a. m. PT / 9:00 a. m. ET / 2:00 p. m. BST.
Solo durará unos 15 minutos, por lo que no tendrás que reservar mucho tiempo para verla.
¿Cómo ver el Nintendo Indie World Showcase?
A continuación, te explicamos cómo verlo y cuál es la mejor transmisión para hacerlo.
A continuación se muestra el enlace de YouTube de Nintendo of America, que se activará cuando comience el programa. También podrás verlo en Twitch si lo prefieres.
Probablemente esta no sea la última vez que hablemos de Silksong, pero la gran pregunta hoy es: ¿veremos Silksong en el Indie World Showcase?
Aquí en TechRadar Gaming, estamos divididos al respecto. Algunos pensamos que está demasiado cerca de la Gamescom, donde se ha confirmado que el juego será jugable y probablemente se mostrará durante algún tipo de presentación.
Mientras que otros miembros de nuestro equipo piensan que un fragmento o un breve vistazo serán suficientes para mantener el hype a toda velocidad.
No creo que veamos mucho del juego si está presente hoy, pero algo sería excelente.
¿Qué más podríamos ver?
Aparte del posible elefante con forma de Silksong en la habitación, ¿qué más podríamos ver? Bueno, hemos hecho una lluvia de ideas y tenemos algunas ideas sobre lo que podría aparecer, pero también sobre lo que esperamos que aparezca...
¿Blue Prince llegará a Switch?
Un anuncio independiente que esperamos con ansias es que Blue Prince dé el salto a Switch y/o Switch 2.
Este juego de aventuras y puzles conquistó el mundo a principios de este año y es uno de los más destacados de 2025 hasta la fecha. Es un juego perfecto para las consolas portátiles Switch, y no creemos que suponga una carga excesiva ni siquiera para el hardware de la consola más antigua.
Sería una incorporación muy bienvenida a la biblioteca de Switch.
¡Faltan 45 minutos!
¡Ya solo faltan menos de 45 minutos! ¡Esta es tu alarma de aviso de 45 minutos (aproximadamente)!
¡Atención! Solo a 25 minutos
¡Queda menos de media hora! Solo 25 minutos.
Esperanza: Quizás una fecha de lanzamiento completa de Hades 2 para Switch 2.
Otra cosa que nos hemos estado preguntando es si podríamos tener una fecha de lanzamiento completa para Hades 2...
No es una mala idea, y los juegos de Hades funcionan de maravilla en la consola Switch.
Me acompaña mi amiga Josie, fanática de Nintendo y experta en todo lo relacionado con esta marca, así que probablemente ella será quien os guíe a lo largo del programa, mientras que yo (Rob) y otro compañero lo vemos, tomamos algunas fotos y completamos este blog en directo con otra información.
¡A diez minutos!
¡Buenos días, buenas tardes y buenas noches, estén donde estén! Soy Josie, y estoy lista para contarles todo lo que pasa en el mundo indie. ¡Estoy emocionada por ver qué nos espera, faltan solo 10 minutos!
¡Es hora de empezar!
¡Y estamos a punto de empezar la transmisión en vivo! Veamos qué nos tiene preparado Nintendo...
Mina the Hollower
Para empezar con fuerza, tenemos Mina the Hollower.
Con una adorable protagonista ratoncita, Mina the Hollower es obra de los creadores de Hollow Knight. Parece divertido, ¡pero no tenemos mucha información al respecto!
Neverway, creado por el artista pixelado de Celeste, se parece a un Stardew Valley más oscuro y ligeramente postapocalíptico.
Incluso se menciona «pagar deudas», así que espero que Tom Nook sepa que tiene competencia en ese aspecto.
Herdling
¿Alguna vez has soñado con pastorear criaturas parecidas a los yaks? Pues bien, los calicornios son perfectos para eso, y en Herdling tu misión es ascender a la cima de una cordillera. Tiene un aspecto magnífico, ¡y estoy deseando ver cómo funciona en la Switch 2!
Little Kitty, Big City
Este es uno que llevaba esperando bastante tiempo; Little Kitty, Big City es como una versión más acogedora y alegre de Stray, en la que te aventuras por una gran ciudad como, lo has adivinado, un gatito. Ahora, con una actualización gratuita, hay algunas funciones de personalización que parecen divertidas y un nuevo modo de cámara que estoy deseando probar.
Ball x PIT
En este juego arcade de estilo roguelike y rompe bloques, tu misión es restaurar New Ball-bylon, pero a mí me parece más bien una sobrecarga sensorial en potencia. Con toneladas de contenido desbloqueable, esperemos que la mecánica no se quede obsoleta demasiado rápido.
Glaciered
Juega como una especie alienígena evolucionada a partir de los dinosaurios en Glaciered, una aventura submarina con mecánicas de combate en tiempo real y amplias posibilidades de exploración en los océanos de Everwinters.
Fecha de lanzamiento: temporada navideña de este año.
Aquí están todos los juegos que acabamos de ver en el rápido recorrido:
- Winter Burrow
- Undusted: Letters from the past
- Cozy bookshop
- Caves of Qud
- Strange antiquities
- OPUS: Prism Peak
- Go-Go town
- UFO 50
Breve y conciso, tal y como prometimos, ¡eso es todo lo que tenemos por ahora! Tal y como temíamos, no hay Silksong ni Hades II, pero aun así hay mucho por lo que emocionarse. ¡En breve repasaremos algunos de los juegos anunciados con más detalle!
Is this seat taken?
En este sencillo y encantador juego de rompecabezas, tendrás que emparejar asientos en diversos entornos con las necesidades de unos simpáticos personajillos con forma de figuras geométricas. No es excesivamente complejo, pero es una divertida incorporación a tu biblioteca si te gustan los juegos portátiles.
Content warning
El exitoso juego cooperativo en línea para PC llegará a Nintendo Switch y Switch 2 en 2026. En esta exitosa comedia de terror, te sumergirás de cabeza en escenarios espeluznantes por amor al poder, filmando los sustos que experimentas en un intento desesperado por volverte viral.
Hemos actualizado esta página para incluir una lista con todo lo anunciado y mostrado en el Indie World Showcase, por si buscas un lugar donde encontrar toda la información.
Hoy ha habido algunos anuncios interesantes, aunque quizá no tan emocionantes como esperábamos, pero mis favoritos son sin duda Little Kitty, Big City, Herdling y Neverway.
Empecemos por Little Kitty, Big City. Como mencioné anteriormente, este es un juego que me ha llamado la atención desde que aparecieron los primeros avances en X (en los viejos tiempos, cuando todavía se llamaba Twitter). Me encantó Stray, y siempre me ha sorprendido que las fascinantes y misteriosas vidas de nuestros amigos felinos no se documenten más a menudo en los juegos. Creo que me encantará la alternativa más desenfadada que ofrece Little Kitty, Big City.
My top 3: Herdling
El siguiente en mi lista personal es Herdling, que me transmite una sensación similar a la de Shadow of the Colossus y Journey en cuanto a tono y estilo artístico.
Aunque el escenario postapocalíptico puede resultar un poco repetitivo, me encanta el concepto del juego y, por lo que hemos visto en este tráiler, hay mucho más que simplemente caminar por un mundo desolado.
My top 3: Neverway
Por último, tengo que mencionar Neverway, del estudio Coldblood. Mi primer juego para Switch que no era de primera mano fue Celeste, que me causó un profundo impacto en su momento, en gran parte debido a su magnífico estilo artístico.
Este juego de acción pixelada y simulación agrícola tiene un aspecto magnífico, incluso con su estilo artístico ligeramente sombrío. Está repleto de personajes muy detallados, habilidades de combate desbloqueables y secuencias de lucha impactantes, lo que lo convierte en un título excelente que encajará perfectamente en mi Switch 2.
Ultimate Sheep Racoon
Aquí hay uno que se me pasó antes: Ultimate Sheep Racoon. Probablemente porque pensé que era una combinación aleatoria de palabras, pero ¿se me puede culpar?
Con un modo cooperativo para hasta 8 jugadores, este extravagante juego de carreras parece una mezcla entre Happy Wheels y Party Animals, y llegará a Switch y Switch 2 en invierno de 2025.
¿Qué opinas?
Creemos que ha sido una Indie World Showcase bastante buena; ni revolucionaria, ni realmente decepcionante.
La ausencia de Silksong puede que haya decepcionado a algunos, pero la verdad es que no me sorprende demasiado.
En breve daremos por concluida nuestra cobertura, pero mantendremos esta página para la posteridad y para que la podáis utilizar como recurso.
¡Eso es todo por nuestra parte!
Ahora que todo ha terminado, vamos a dejar aquí nuestra cobertura en directo. En breve, esta página volverá a mostrar nuestra cobertura en directo tal y como se desarrolló desde el principio hasta el final, para que puedas volver a ver lo que se mostró en la transmisión, y mantendremos todos los detalles pertinentes en la parte superior de esta página para que puedas obtener toda la información de un vistazo.
¡Gracias por acompañarnos y hasta pronto!