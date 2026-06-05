<p id="elk-8c5f38bc-74f0-4d2b-81ff-e8cb9e23a9fa">&iexcl;Estamos a poco menos de que finalmente inicie la transmisi&oacute;n del Summer Game Fest 2026. &iquest;Est&aacute;s listo?</p><p>Recuerda que puedes seguir la transmisi&oacute;n en directo aqu&iacute;, o si lo prefieres a trav&eacute;s de las redes sociales de "<a data-analytics-id="inline-link" href="https://www.youtube.com/watch?v=QdNmVWXuYec" data-url="https://www.youtube.com/watch?v=QdNmVWXuYec" target="_blank" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade" data-hl-processed="none">The Game Awards</a>"</p><a id="elk-seasonal"></a><aside id="seasonal_0" class="hawk-root" data-block-type="embed" data-render-type="fte" data-skip="dealsy" data-widget-type="seasonal"></aside>