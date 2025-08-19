<p id="277eb415-4b24-4fe3-8ef2-8a309e821a71">&iexcl;Buenas tardes, jugadores!</p><p>Este es el comienzo de mi cobertura de la Gamescom Opening Night Live 2025. Si acabas de sintonizar, no te preocupes, &iexcl;a&uacute;n no te has perdido nada!</p><p>Con el espect&aacute;culo programado para esta noche, te guiar&eacute; a trav&eacute;s de los preparativos, compartir&eacute; las &uacute;ltimas noticias a medida que sucedan y algunas de mis predicciones personales, y luego te ofrecer&eacute; un flujo constante de anuncios una vez que comience la transmisi&oacute;n.</p>