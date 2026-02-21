Ya he pasado cientos de horas con mi Nintendo Switch 2 y no me imagino usarla sin estos accesorios imprescindibles
¿La colección perfecta de accesorios para Switch 2?
Siempre he cuidado mucho mis consolas, y con la Nintendo Switch 2 no es diferente. Si eres como yo y lo último que quieres es encontrar un gran rasguño o abolladura en tu nueva y brillante consola, entonces te interesará invertir en algún accesorio protector de alta calidad.
He estado usando la consola casi a diario desde su lanzamiento y no he salido de casa sin llevar conmigo la funda Belkin Nintendo Switch 2. Es la funda de mayor calidad que he usado personalmente y, aunque es más cara que algunas opciones sin marca, creo que vale cada centavo.
También recomiendo encarecidamente el protector de pantalla de la misma marca. Es fácil de colocar gracias al marco incluido y también es bastante resistente, lo que garantiza que la parte más delicada de tu consola esté sana y salva.
Aunque la funda Belkin tiene algo de espacio de almacenamiento incorporado, me gusta llevar conmigo una funda para 24 tarjetas de juego Hori cuando viajo en avión. Es un cambio revolucionario y garantiza que no te quedes sin cosas para jugar cuando no estás en casa.
Por último, los SteelSeries Arctis Nova 1P son unos audífonos plug and play fáciles de usar y lo suficientemente asequibles como para que no tengas que preocuparte por llevarlos contigo a todas partes. También he incluido el mando oficial Nintendo Switch 2 Pro Controller y la cámara Nintendo Switch 2 Camera, dos elementos fundamentales de mi equipo cuando juego desde el sofá.
Como editor de videojuegos, mi trabajo consiste en probar todo tipo de productos relacionados con los videojuegos, desde las últimas consolas y sus accesorios hasta equipos más especializados, como equipos de streaming, ediciones limitadas y selecciones especializadas.
Mis accesorios favoritos para Nintendo Switch 2
