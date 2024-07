Grand Theft Auto VI. Filtraciones del juego "no son tan importantes como creen", asegura developer de GTA San Andreas

Un ex desarrollador de Grand Theft Auto ha dicho que las filtraciones anteriores de Grand Theft Auto VI no son importantes y solo ocurren debido al secretismo de Rockstar.

En una entrevista reciente con San In Play (a través de GamesRadar ), se le pidió al desarrollador de Grand Theft Auto III y GTA: San Andreas, Obbe Vermeij, que comentara sobre las filtraciones de GTA VI que ocurrieron en septiembre de 2022 .

Según Vermeij, estaba al tanto del video compartido en línea, pero no siguió las noticias de cerca en ese momento simplemente porque "las filtraciones generalmente no son tan importantes como la gente piensa".

"Es simplemente porque hay millones de personas esperando alguna noticia, y Rockstar no les da ninguna noticia", explicó Vermeij.

El desarrollador continuó diciendo que entiende por qué los estudios guardan silencio sobre sus proyectos: "porque siempre que una gran empresa dice algo, ya sea Rockstar, EA o Ubisoft, o lo que sea, se analiza y, a menudo, se lo califica de forma negativa. Se convierte en algo negativo".

Agregó: "Desde su punto de vista, su mejor opción es simplemente permanecer callados. Eso es lo que están haciendo. Es una pena que las cosas hayan ido por ese camino, pero no es sólo culpa de ellos".

Tras la presentación oficial del juego en diciembre de 2023, que confirmó los rumores de larga data de que el juego contará con dos protagonistas jugables, Lucía y Jason, el editor Take-Two Interactive dijo que está "muy seguro" de la fecha de lanzamiento del juego en el otoño de 2025 .

Grand Theft Auto VI se lanzará en PlayStation 5, Xbox Series X y Xbox Series S , pero aún no hay información sobre un posible lanzamiento para PC .

Aunque solo hemos recibido un único tráiler cinemático, sabemos que el próximo título importante de la serie GTA se desarrollará en el estado de Leonida, que verá a los jugadores regresar a Vice City, que Rockstar describe como "la evolución más grande y más inmersiva de la serie Grand Theft Auto hasta ahora".

