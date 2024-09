LG celebra una década de innovación con webOS en su LG Streaming Week

LG Electronics está celebrando los 10 años de su sistema operativo webOS, presente en sus televisores LCD y OLED, con el lanzamiento de la campaña LG Streaming Week, que se llevará a cabo en 44 países desde el 9 de septiembre hasta el 13 de octubre de 2024. Esta iniciativa ofrece a los propietarios de televisores LG UHD y modelos superiores (lanzados desde 2018) la oportunidad de acceder a importantes ofertas, incluyendo suscripciones gratuitas y con descuento a través de socios de contenido globales y regionales, disponibles desde la Pantalla de Inicio de sus televisores o a través de la Tienda de Contenidos de LG.

Una semana llena de beneficios para los usuarios de LG

Durante esta campaña, cada semana estará dedicada a diferentes socios de contenido, lo que permitirá a los usuarios aprovechar ofertas limitadas que incluyen desde tres meses de suscripción gratuita hasta descuentos del 70% en plataformas populares. A través de la app LG Streaming Week, los usuarios podrán acceder a estos beneficios directamente desde sus televisores, maximizando la experiencia de entretenimiento en el hogar.

Entre los socios participantes, Apple TV+ ofrece tres meses gratis para disfrutar de sus producciones originales, como el thriller psicológico Disclaimer, protagonizado por los ganadores del Oscar, Cate Blanchett y Kevin Kline, bajo la dirección del reconocido cineasta Alfonso Cuarón. Los usuarios también podrán disfrutar de series populares como Slow Horses, Silo y Pachinko. Además, LG ha incluido una prueba gratuita de tres meses de Apple Music, que ofrece uno de los catálogos musicales más extensos del mundo, con más de 100 millones de canciones y características exclusivas como audio sin pérdidas y audio espacial envolvente.

Ofertas para cinéfilos y amantes del deporte

La campaña también tiene algo especial para los amantes del cine y las series. Paramount+ ofrece un 50% de descuento en sus suscripciones anuales, permitiendo el acceso a series como Tulsa King y Fellow Travelers, junto con franquicias populares como Star Trek: Strange New Worlds y Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles. Además, los usuarios podrán acceder a una amplia biblioteca de éxitos cinematográficos, deportes en vivo y noticias de última hora.

Mubi, la plataforma dedicada a elevar el cine a nivel global, ofrece un descuento del 70% durante seis meses, lo que permitirá a los usuarios de LG disfrutar de una curada selección de películas de autor y obras premiadas. Para los aficionados al deporte, DAZN ofrece a nuevos suscriptores un 25% de descuento en el paquete NFL Game Pass Season Pro, así como una suscripción semanal por $0.99 USD, permitiendo el acceso a todos los juegos de la NFL, incluidos los playoffs y el Super Bowl.

Entretenimiento para gamers y familias

La LG Streaming Week también incluye ofertas para los entusiastas de los videojuegos y el anime. Blacknut Cloud Gaming ofrece a los propietarios de televisores LG una sesión gratuita de 30 minutos en su catálogo de más de 500 juegos premium, además de una suscripción al precio especial de 1 USD el primer mes. Para los fanáticos del anime, Crunchyroll brinda una prueba gratuita de 30 días para acceder a la mayor biblioteca de anime en streaming, con más de 25,000 horas de contenido.

Para los más pequeños, Baby Shark World for Kids de The Pinkfong Company ofrece un mes de acceso gratuito a su amplia biblioteca de canciones e historias, diseñada para proporcionar experiencias de aprendizaje entretenidas y estimulantes.

Expansión global y compromiso con la innovación

La celebración de la LG Streaming Week no solo es para quienes ya poseen un televisor LG. La compañía también ha anunciado promociones en televisores alrededor del mundo para que nuevos usuarios puedan disfrutar de esta experiencia. LG busca continuar expandiendo su presencia global, brindando a más consumidores la posibilidad de acceder a la innovadora tecnología webOS y sus beneficios.

Desde su lanzamiento hace una década, webOS ha sido una pieza clave en la transformación de la experiencia de entretenimiento en el hogar, destacando por su interfaz fácil de usar y su capacidad para integrar los últimos avances en inteligencia artificial. La evolución de webOS ha permitido a los usuarios navegar de manera sencilla entre aplicaciones y contenido, mientras que su última actualización permite a los propietarios de televisores LG recibir mejoras durante cinco años adicionales, hasta 2028, a través del programa webOS Re.

Hoy en día, webOS cuenta con más de 4,000 socios en 180 países y millones de usuarios activos, consolidándose como una de las plataformas líderes en entretenimiento en el hogar. La campaña LG Streaming Week marca otro hito en el compromiso de LG por ofrecer experiencias inmersivas y de calidad para todos sus usuarios.