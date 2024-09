Tus publicaciones de Facebook e Instagram se utilizarán pronto para entrenar a la IA de Meta: aquí te explicamos cómo optar por no participar

Si te has estado preguntando qué datos están alimentando la gran carrera armamentística de la IA, Meta ha vuelto a confirmar una fuente importante para sus nuevos modelos: tus publicaciones de Facebook e Instagram.

En una nueva publicación de blog, la empresa matriz de Facebook confirmó que reiniciará sus grandes planes de recolección de datos en el Reino Unido "en los próximos meses" después de que los reguladores aplicaran inconvenientemente algunos frenos al proceso en junio por preocupaciones de privacidad.

¿Cómo se desarrollará esto? Meta dice que "a partir de la próxima semana" todos los adultos en el Reino Unido que usan Facebook e Instagram "comenzarán a recibir notificaciones en la aplicación para explicar lo que estamos haciendo". Aparentemente, estas notificaciones incluirán información sobre cómo puede "acceder a un formulario de objeción" para que pueda optar por que sus datos "no se utilicen para entrenar nuestros modelos de IA generativa".

No está claro exactamente cómo se verán esas notificaciones y formularios de objeción, pero con suerte, serán más simples y claros que los anteriores, que estaban enterrados en capas de menús y que comprensiblemente podría haber pasado por alto.

Si vio esos formularios de objeción anteriores, Meta dice que esta vez no se comunicarán con usted. También afirma que ha "incorporado comentarios regulatorios para garantizar que nuestro enfoque sea aún más transparente". Pero si no quieres que tus datos se introduzcan en la voraz máquina de IA de Meta, ¿qué más puedes hacer?

Cómo darse de baja

Algunas de las configuraciones que puede verificar en Facebook (izquierda) e Instagram (derecha) para asegurarse de que sus publicaciones no sean públicas y, por lo tanto, alimento para la hambrienta máquina de IA de Meta (Image credit: Future)

Meta dice que "utilizará la información pública, como publicaciones y comentarios públicos, o fotos y subtítulos públicos, de las cuentas de usuarios adultos en Instagram y Facebook para mejorar los modelos de IA generativa para nuestras funciones y experiencias de IA en Meta".

Esto significa que si tus publicaciones de Facebook o Instagram no son "públicas", teóricamente no tienes nada de qué preocuparte. Para comprobarlo en la aplicación de Facebook, ve a Menú (en la parte inferior derecha) > Configuración y privacidad > Configuración, y desplázate hacia abajo hasta la sección 'Audiencia y visibilidad'. Aquí, verás secciones para Publicaciones, Historias y Reels: toca cada una y asegúrate de que la audiencia esté configurada en una de las cuatro opciones que no son 'Público'.

En la aplicación de Instagram, toque su perfil en la parte inferior derecha, luego toque el menú de hamburguesas en la parte superior derecha: desplácese hacia abajo hasta "quién puede ver su contenido" y toque "Privacidad de la cuenta". De forma predeterminada, esto se establecerá en 'Público', pero para convertirlo en privado, cambie 'Cuenta privada'. Esto significará que solo los seguidores podrán ver tus publicaciones, y Meta no podrá entrenar su IA generativa en tus imágenes.

Además de verificar esta configuración, también puede estar atento a las notificaciones en la aplicación en Facebook e Instagram que deberían comenzar a aparecer la próxima semana. Desafortunadamente, es poco probable que estos sean simples asuntos de "sí o no", con un formulario anterior que requiere que "nos diga cómo le afecta este procesamiento". Por lo tanto, asegurarse de que sus publicaciones en Facebook e Instagram sean privadas es probablemente el mejor primer paso.

Meta también ha añadido que "no utilizamos los mensajes privados de las personas con amigos y familiares para entrenar la IA en Meta, y no utilizamos información de cuentas de personas en el Reino Unido menores de 18 años". Sin embargo, eso no significa que las fotos de niños subidas a otras cuentas públicas, por ejemplo, por familiares o padres, no puedan usarse para el entrenamiento de IA, por lo que es mejor bloquear esa configuración de privacidad.

Si bien todo esto puede parecer invasivo, al menos aquellos de nosotros en el Reino Unido y la UE tenemos la opción de optar por no participar en el entrenamiento de IA de Meta: recientemente vimos que los usuarios de Facebook e Instagram en Australia no tienen opción de exclusión, a pesar de que Meta admitió haber raspado publicaciones y fotos en el país desde 2007.