Instagram revoluciona la forma de compartir tu perfil

Instagram acaba de hacer mucho más fácil compartir y posiblemente hacer crecer tu cuenta con las nuevas Tarjetas de Perfil. Estas tarjetas de identificación de Instagram, de doble cara y digitalmente portátiles, incluyen información clave sobre ti y tu cuenta, y se pueden compartir de prácticamente cualquier manera que te imagines.

Mi función comenzó a aparecer temprano el martes por la mañana, aunque Instagram nos informa que se está implementando globalmente desde las 11 a.m. ET. La opción se destaca cerca de la parte superior de tu cuenta de Instagram, junto a "Editar perfil". Al hacer clic en el botón "Compartir perfil", se abre una tarjeta de dos caras (puedes deslizar para rotarla y ver el reverso). No hay opción para desactivar las tarjetas de perfil, pero solo las personas con las que compartas la tarjeta podrán verlas.

En un lado de la tarjeta de perfil se encuentra tu avatar, nombre de usuario, nombre completo, pronombres, biografía y el primer enlace que has compartido en tu lista de enlaces. Es casi todo lo que has incluido en tu perfil de Instagram. En el otro lado está tu nombre de usuario de Instagram y un código QR escaneable que las personas pueden usar para encontrar tu cuenta de forma instantánea en Instagram. Sí, es bastante similar a las tarjetas de perfil de Snapchat.

Puedes cambiar el fondo de la parte posterior de la tarjeta (la que tiene el código QR), pero no el de la parte frontal.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Las opciones de compartir son amplias. Puedes copiar, enlazar y enviar a WhatsApp, Threads, Messenger, X (anteriormente Twitter), Facebook e incluso Snapchat. También puedes añadir la tarjeta a tu historia. Todo esto podría ayudarte a aumentar tus seguidores, ya que las personas pueden descubrir quién eres y cómo conectarse a tu cuenta si se topan con tu tarjeta de perfil.

Si escanean el código QR con la cámara de su smartphone, el enlace no les lleva inmediatamente al perfil completo de Instagram, sino a la tarjeta de perfil giratoria. Una vez que la cierran, aterrizan en tu página de perfil de Instagram.

Instagram asemeja la tarjeta de perfil a compartir una tarjeta de visita, pero esta tiene obviamente una inclinación más personal y social.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

El objetivo, tal y como lo ve Instagram, es mantenerte conectado e incluso aumentar las oportunidades de negocio compartiendo tu Tarjeta de Perfil con marcas y posibles colaboradores. Es, al menos, un bonito resumen de tu versión de Instagram.

Las tarjetas de perfil deberían aparecer en las versiones de Instagram para iOS y Android, aunque todavía no las veo en el escritorio.

Este es el primer cambio significativo en la plataforma desde que Instagram empezó a permitirnos publicar hasta 20 fotos en una galería. Sin embargo, mientras que ese cambio tenía que ver con la interacción y con mantener a la gente en la plataforma durante más tiempo, este cambio tiene que ver con el crecimiento de las cuentas y quizá de los usuarios. Instagram no ha tenido que centrarse mucho en eso ya que, en los últimos años, ha sido la plataforma de medios sociales dominante, incluso superando la fuerte competencia de Snapchat. Sin embargo, TikTok, a pesar de sus problemas, pone continuamente en peligro la base de fieles de Instagram. TikTok lanza constantemente nuevas herramientas para mejorar el uso de la plataforma. Quizá Instagram se esté dando cuenta de que tiene que seguir el ritmo.