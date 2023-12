Exodus, el nuevo RPG de ciencia ficción, creado por un veterano de Mass Effect, no busca competir con Starfield

Entre los anuncios de The Game Awards 2023 llegó un emocionante nuevo juego de rol de ciencia ficción (RPG) de Archetype Entertainment: Exodus. Este intrigante título se vuelve aún más prometedor gracias a la experiencia más amplia de muchos desarrolladores detrás del juego, entre los que se incluyen veteranos de Halo, Mass Effect, y The Last of Us.

Dicho esto, el director del estudio Archetype Entertainment, James Ohlen, conocido por sus dos décadas de trabajo en el reconocido estudio de juegos de rol BioWare, dejó en claro que el juego no pretende competir con Starfield.

En una entrevista con nuestro sitio hermano GamesRadar, Ohlen dejó claro que mientras intentaba construir el "mejor universo de ciencia ficción posible, "Exodus "no está intentando competir contra Starfield. "

Continúa: "Queremos crear este horizonte en el que sientas que puedes ir a donde quieras, pero, al mismo tiempo, queremos tener una historia que sea coherente, con personajes que ames u odies y con arcos que son convincentes”.

Como resultado, parece que, contrariamente a la naturaleza más abierta de Starfield, Exodus pretende ser una experiencia más narrativa.

"Todo es equilibrio", dijo Ohlen, "si miras los tipos de juegos que [el equipo] ha hecho en el pasado, probablemente puedas adivinar dónde estará el equilibrio".

Ohlen es un desarrollador de juegos altamente experimentado con créditos en el Baldur's Gate, Star Wars: KOTOR, Jades Empire, Dragon Age: Origins, y Neverwinter Nights. También fue director de Star Wars: The Old Republic.

Si Exodus puede estar a la altura de su pedigrí y las promesas de Ohlen, es posible que pueda llenar el vacío dejado por la legendaria serie de ciencia ficción Mass Effect, que no ha recibido una nueva entrada desde Mass Effect: Andromeda en 2014. Esperamos que Exodus pueda cumplirlo.