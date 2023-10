Alan Wake 2 recibirá dos expansiones en 2024. Las expansiones tendrán costo

Remedy Entertainment anunció que el próximo año se lanzarán dos expansiones para Alan Wake 2 que "contarán nuevas historias".

A principios de este mes, el estudio confirmó que se estaban preparando dos DLC , pero ahora Remedy ha revelado que los fanáticos pueden esperar que la Expansión Uno: Night Springs llegue a fines de la primavera de 2024 (esto podría ser hacia el final del periodo de marzo a mayo). Sin embargo, esta ventana está sujeta a cambios (a través de IGN ).

En cuanto a la expansión dos, The Lake House, aún no se ha confirmado una ventana de lanzamiento, pero también se lanzará el próximo año. No tenemos muchos detalles para revelar en este momento, pero Remedy reveló los anuncios de cada expansión en la página de preguntas frecuentes actualizada y suenan interesantes, por decir lo menos.

Para Night Springs , la descripción dice: "Visiones y sueños. La ficción se escribe y se hace realidad. La ficción colapsa y queda solo palabras en una página. Estas son esas historias... en Night Springs.

"Juega como varios personajes familiares del mundo de Alan Wake y experimenta lo inexplicable en múltiples episodios independientes de Night Springs, un programa de televisión ficticio ambientado en el mundo de Alan Wake ".

Mientras tanto, The Lake House suena curioso y podría tener un vínculo con el título de Remedy de 2019, Control. Su sinopsis dice: "Lake House es una instalación misteriosa situada a orillas del Lago Cauldron creada por una organización gubernamental independiente para realizar investigaciones secretas... hasta que algo sale mal. Explora Lake House y embárcate en dos aventuras separadas según las realidades de Saga Anderson y Alan Wake vuelven a chocar."

Las instalaciones de Lake House se mencionaron en el juego de disparos en tercera persona de 2019 y están dirigidas por la Federal Bureau of Control, y como sabemos que Alan Wake y Control comparten el mismo universo, tiene sentido explorar más esa conexión a través del DLC.