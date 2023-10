Reseña Alan Wake 2 - ¡Remedy Entertainment lo volvió a lograr!

Review info: Plataforma en que se jugó: PS5

Disponible para: PS5, Xbox Series X|S, and PC

Fecha de lanzamiento: Octubre 27 de 2023

El survival horror de Alan Wake 2 es sin duda uno de los mejores juegos que hemos jugado, gracias a su narrativa fantástica, su exploración aterradora y su hermoso entorno. Regresarás a Bright Falls, una pintoresca ciudad, donde deberás ayudar a liberar a Alan Wake de su sentencia de prisión de 13 años, después de los acontecimientos del primer juego. También podrás jugar como Saga Anderson, un agente del FBI incluido en la historia de terror de Wake para ayudar a derrotar al malvado Sr. Scratch de una vez por todas. Ambos personajes son controlables en tercera persona, al igual que Alan Wake, pero si bien esos controles y perspectivas pueden seguir siendo los mismos, los fantasmas se han amplificado.

Eso no es lo único que se ha intensificado. Alan Wake 2 es lo más arriesgado que puedes conseguir en un juego de terror y supervivencia. Te llevan a una ciudad extraña y te obligan a armar un rompecabezas en constante cambio mientras luchas contra los residentes plagados conocidos como los Poseídos. El escenario espeluznante y las criaturas inquietantes te harán saltar desde el principio, proporcionándote algunos de los peores sustos que hemos experimentado quizá desde Amnesia: The Bunker. Sin embargo, como cualquier juego de supervivencia espeluznante, cuanto más juegues, mejor será a medida que te familiarices con la ubicación y el ritmo de los ataques y, lo más importante, encontrarás muchos recursos que te ayudarán en el camino.

Una mejor forma de jugar

La narrativa de Alan Wake 2 es una de sus características más convincentes, como debería ser. En lugar de confiar en terroríficos sustos, hermosos paisajes o paisajes sonoros fantásticos, como hacen muchos juegos de terror, los desarrolladores de Remedy Entertainment hacen todo lo posible y realizan una excelente combinación de todos estos aspectos, al tiempo que se aseguran de que la narrativa siga siendo la estrella del espectáculo.

Esta secuela fue creada maravillosamente por su predecesora, que proporcionó una premisa y una ubicación fantásticas. Sin embargo, la historia de Alan Wake 2 significa que esta segunda entrega realmente cobra importancia y se siente como un paquete completo y hermético que los recién llegados también pueden disfrutar. Este logro se debe en parte a que uno de los protagonistas es detective; La misión de Saga Anderson es familiarizarse con la retorcida narrativa de Bright Falls, lo que significa que puedes entender todos los puntos de la trama indirectamente a través de ella con facilidad.

Pasear por un escenario musical elaborado por expertos mientras intentas escapar del programa de entrevistas. Pudmos ver al elenco live action interpretar una balada estupenda que permaneció con nosotros durante el resto del juego.

En lugar de ser bombardeado con charlas interminables de un compañero NPC cuyo trabajo es seguirte y explicarte cosas innecesariamente obvias, debes reconstruir todo por ti mismo, a tu propio ritmo y en tu propio tiempo. Todo es más fácil con la ayuda de un regalo extraordinario y varias páginas manuscritas que puedes encontrar esparcidas por la ciudad y sus alrededores. Fue un placer aterrador simplemente existir en este espacio liminal durante el tiempo que quisiera, caminando entre el amanecer y el anochecer, siguiendo una telaraña de senderos en el bosque silencioso y mortal. Lo disfrutamos tanto que a menudo pasábamos horas buscando en el bosque pistas extrañas o cajas de suministros de cultistas que pudiéramos saquear en busca de recursos.

El don especial de Anderson es su palacio mental. Sin embargo, en lugar de extensos pasillos como, por ejemplo, un palacio mental de Sherlock Holmes, se trata simplemente de una habitación con poca luz y varios servicios públicos en su interior. Puedes perfilar a las personas que conoces aquí, hacerles preguntas subconscientes y leer los manuscritos que quedan para ayudarte a descifrar el pasado o advertirte sobre el futuro, pero lo más importante es que es aquí donde puedes trazar la historia y juntar pistas.

Cada caso del juego tiene su lugar en la pared donde puedes colocar todas las pistas que has reunido en un mapa mental en expansión, que te ayuda a pensar preguntas e impulsa la narrativa hacia adelante. Hay muchas razones por las que nos encanta esta técnica, pero la mejor es que proporciona a los jugadores asustados un refugio para tomar un respiro y recapitular lo que saben, solucionando uno de los problemas del primer juego: los interminables monólogos de Wake. En lugar de escuchar a Wake divagar sobre todo lo que está sucediendo, puedes leerlo a tu propio ritmo de una manera más atractiva.

El futuro es ahora

Si bien la narrativa es fantástica y ofrece una forma atractiva de experimentar lo que es una historia casi confusa y alucinante, la guinda del pastel en Alan Wake 2 tienen que ser las escenas imaginativas y el estilo artístico fantástico.

Al fusionar la realidad y los juegos, te encontrarás con múltiples instancias, mientras juegas como Wake, de actores reales que interpretan escenas. Los actores reales generalmente se encuentran en el estudio de un programa de entrevistas nocturno riéndose de todos los maravillosos libros sobre crímenes de Wake, mientras un Wake muy perturbado mira confundido, cuestionando su realidad.

Estas escenas cortas son maravillosamente espeluznantes y muy artísticas.

Fusionar estas realidades nos dio los mismos escalofríos que sentimos hace tantos años cuando nos dimos cuenta por primera vez de que podíamos controlar a nuestro personaje durante las escenas de Half-Life. Esto siempre se ve fantástico y te hace pensar, ya que de ahora en adelante, no estás muy seguro de cómo es la realidad.

También están las escenas bellamente filmadas durante las sesiones de elaboración de perfiles de Anderson en su palacio mental. Estos combinan a la perfección actores reales con sus homólogos del juego mientras aparecen y desaparecen de la pantalla. Estas breves escenas son maravillosamente espeluznantes y bellamente artísticas, ya que añaden otra capa de sustos confusos y emocionantes al juego.

En general, Alan Wake 2 luce simplemente fantástico. Desde el primer momento en que caminas por el sendero del bosque torcido y plagado de raíces durante el atardecer hasta el lugar del asesinato y las secuencias que distorsionan la realidad en Dark Place, nunca deja de lucir lo mejor posible. Incluso cuando nos perseguían por pasillos sangrientos plagados de cuerpos mutilados, todavía teníamos breves momentos en los que pensábamos en lo bonito que se veía todo.

El temor hacia los insectos

Sin embargo, nuestro tiempo en Alan Wake 2 no era todo color de rosa. Desafortunadamente, hubo una instancia que nos detuvo en seco. Hacia el final, nos encontramos atrapados en una habitación, incapaz de superar un error que nos impidió llegar más allá.

Incluso en plena noche, cuando no queríamos nada más que cerrar los ojos y desmayarnos, jugueteamos con este error con la esperanza de encontrar una manera de atravesarlo, simplemente porque no queríamos dejar de jugar. Para los posibles jugadores de PS5, no se preocupen; El problema ya se ha solucionado en el juego para que todas las partidas nuevas no se vean afectadas por este error de finalización del juego. Si no fuera por este error, es fácil imaginar darle una puntuación de cinco estrellas a Alan Wake, pero como no podumis ver cómo termina la historia y qué sucede con el juego después de este punto, solo podemos hablar de lo que hemos visto hasta ahora.

El buen horror

A pesar de que nuestro tiempo en Alan Wake 2 se acortó un poco, disfrutamos cada segundo del emocionante y aterrador juego de terror de supervivencia. Nos asustamos tanto que despertamos a los vecinos; No nos dimos cuenta de lo horrible que sería este juego en sus primeros actos. Sin embargo, tampoco pudeimos dejarlo nunca, a pesar de que sus sustos nos daban escalofríos.

Explorar los lugares maravillosamente aterradores, sumergirnos en la narrativa reflexiva y elaborada por expertos y simplemente experimentar el placer de ver algo tan artístico y bien coreografiado fue un placer.

Accesibilidad

Hay configuraciones de accesibilidad promedio en Alan Wake 2 . Si bien no hay una página de accesibilidad dedicada en el menú, puedes encontrar múltiples funciones que te ayudarán a pasar mejor tu tiempo en este aterrador juego. Para aquellos que juegan con controladores, hay asistencia para apuntar, caminar con un solo toque y giro rápido. También hay opciones de interfaz generales, como subtítulos, cuyo tamaño y fondo se pueden cambiar, y modificaciones del HUD para accesibilidad visual. Finalmente, existen algunas opciones de accesibilidad de audio que pueden ayudar a personalizar la intensidad que desea que sea la experiencia.

¿Cómo reseñamos Alan Wake 2?

Después de más de 18 horas en Alan Wake 2 , llegamos hasta el final antes de que nos impidieran continuar. Sin embargo, durante esas doce horas y media, logramos experimentar todos los aspectos que ofrece el juego de supervivencia, incluidos casos secundarios como los suministros de los cultistas o intentar desentrañar el misterioso caso de la lonchera de los niños. Lo jugamos en dificultad estándar y nos complace decir que, si bien es desafiante, de ninguna manera es imposible. Sin embargo, existen opciones si quieres hacerlo más fácil o más difícil.

Reseñammos Alan Wake 2 en un PS5. No encontramos ningún contratiempo hasta el final, hubo transiciones suaves y pantallas de carga rápida, y las imágenes fueron hermosas a pesar de no elegir la configuración de calidad.