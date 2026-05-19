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Google I/O 2026 en directo: novedades sobre Gemini, Android XR y más anuncios de Google en este momento

Ya está en marcha la gran feria de software de Google

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Google CEO alongside the Google I/O logo alongside a man in smart glasses
(Crédito de imagen: © Google / Future)
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¿Ya llegó esa época del año otra vez? El Google I/O 2026 ya está en marcha, con este evento de dos días dedicado al software que se celebra del 19 al 20 de mayo.

Google suele revelar sus anuncios más importantes en una conferencia de apertura, que comenzó a las 10 a. m. PT / 1 p. m. ET / 6 p. m. BST (o 3 a. m. AET si estás leyendo desde Australia), y estamos siguiendo ese evento aquí.

Hemos recopilado las 5 cosas más importantes que se esperan en Google I/O 2026 en otra sección de TechRadar, pero quédate con nosotros aquí para un desglose minuto a minuto del evento en sí.

Written by
Axel Metz
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Axel Metz

Axel es el editor de teléfonos de TechRadar, encargado de cubrir las últimas novedades en hardware y software para dispositivos móviles. Reside en Londres, pero ha cubierto noticias desde Estados Unidos, China, Corea del Sur y Europa, y su firma aparece en más de 1.500 artículos de TechRadar.

Google I/O 2026: cómo verlo

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La conferencia inaugural de Google I/O 2026 comenzará a las 10:00 a. m. PT / 1:00 p. m. ET / 6:00 p. m. BST, o a las 3:00 a. m. AET del 20 de mayo, y podrás seguirla a través del enlace de YouTube que aparece arriba.

Si pulsas el botón «Notificarme» en la página completa de YouTube, también recibirás un recordatorio cuando el evento esté a punto de comenzar, y si no puedes verlo en vivo, no te preocupes: es casi seguro que el video permanecerá disponible, por lo que podrás verlo más tarde.

Google I/O 2026 — ¿Qué esperar?

No sabemos con certeza qué se está preparando Google para la I/O 2026, pero podemos hacer algunas predicciones bastante acertadas basándonos en diversas filtraciones y rumores:

  • Según se informa, se está desarrollando un nuevo agente de Google Gemini —que posiblemente se llamará Remy—; supuestamente, se encargará de realizar tareas digitales, supervisar rutinas y ayudarte a conectarte con aplicaciones y servicios
  • Google lleva mucho tiempo dando pistas sobre sus gafas inteligentes con tecnología Android XR; ¿podríamos verlas finalmente presentadas en la I/O 2026?
  • La búsqueda con IA dominó la Google I/O 2025, por lo que es lógico que Google vuelva a revelar mejoras en la búsqueda en la I/O 2026.
  • Podríamos echar un primer vistazo a Aluminum OS, un sistema operativo unificado que supuestamente fusionará Android y ChromeOS en una sola plataforma.
  • Google ya nos dijo qué esperar de Android 17 en The Android Show, pero Gemini Intelligence podría tener otra oportunidad de brillar en la I/O.
Refresh

Goole IO 2026 screenshot

Ahora estamos viendo una demostración en vivo de cómo funcionan las gafas. Se están utilizando para pedir un café, resumir mensajes y agregar eventos al calendario del usuario.Además, contarán con funciones de Nano Banana, así que, básicamente, podrás tomar fotos con las gafas e indicarle a la IA integrada cómo quieres que se editen esas fotos. Todo esto es realmente genial. (Image credit: Google)

Goole IO 2026 screenshot

Google y Samsung están presentando dos modelos de gafas en el escenario de la I/O, pero se supone que habrá más cuando se lance la gama completa a finales de este año. (Image credit: Google)

The Samsung glasses from Warby Parker

Por fin ha llegado el momento de las Android XR: las primeras gafas de audio de Google llegarán este otoño.Estas gafas transmitirán la información directamente a tus oídos, en lugar de mostrarla en una pantalla, y ofrecerán diversas funciones de asistencia, como navegación, resumen de notificaciones, traducción de audio en tiempo real y la capacidad de traducir el texto de los letreros, entre otras herramientas de inteligencia artificial. También podrás usarlas para tomar fotos y grabar videos en primera persona. (Image credit: Samsung)

Goole IO 2026 screenshot

Google Flow también se está actualizando con Gemini Omni, nuevas herramientas de tipo agente y funciones para crear música. Estamos viendo un ejemplo en el que un riff de piano creado por un usuario se convierte en una canción de R&B. No es lo mío, pero hay que reconocer el mérito de la tecnología. (Image credit: Google)

Goole IO 2026 screenshot

Ya estamos dejando atrás Gemini, y mejor que no mires, diseñadores gráficos: Google Pics y Stitch son dos nuevas herramientas creativas que hacen que Canva parezca tan avanzada como la televisión en blanco y negro. (Image credit: Google)