Google I/O 2026 en directo: novedades sobre Gemini, Android XR y más anuncios de Google en este momento

¿Ya llegó esa época del año otra vez? El Google I/O 2026 ya está en marcha, con este evento de dos días dedicado al software que se celebra del 19 al 20 de mayo.

Google suele revelar sus anuncios más importantes en una conferencia de apertura, que comenzó a las 10 a. m. PT / 1 p. m. ET / 6 p. m. BST (o 3 a. m. AET si estás leyendo desde Australia), y estamos siguiendo ese evento aquí.

Google ya adelantó una serie de actualizaciones de Android 17 durante su reciente transmisión del Android Show, por lo que esperamos que los anuncios de hoy se centren específicamente en Gemini, Search y Android XR. ¿Podríamos ver por fin a la venta unas gafas inteligentes con Android XR en toda regla? Ya era hora...

Hemos recopilado las 5 cosas más importantes que se esperan en Google I/O 2026 en otra sección de TechRadar, pero quédate con nosotros aquí para un desglose minuto a minuto del evento en sí.

Written by Written by Axel Metz Editor de "Phones" Axel es el editor de teléfonos de TechRadar, encargado de cubrir las últimas novedades en hardware y software para dispositivos móviles. Reside en Londres, pero ha cubierto noticias desde Estados Unidos, China, Corea del Sur y Europa, y su firma aparece en más de 1.500 artículos de TechRadar.

Google I/O 2026: cómo verlo

YouTube Watch On

La conferencia inaugural de Google I/O 2026 comenzará a las 10:00 a. m. PT / 1:00 p. m. ET / 6:00 p. m. BST, o a las 3:00 a. m. AET del 20 de mayo, y podrás seguirla a través del enlace de YouTube que aparece arriba.

Si pulsas el botón «Notificarme» en la página completa de YouTube, también recibirás un recordatorio cuando el evento esté a punto de comenzar, y si no puedes verlo en vivo, no te preocupes: es casi seguro que el video permanecerá disponible, por lo que podrás verlo más tarde.

Google I/O 2026 — ¿Qué esperar?

No sabemos con certeza qué se está preparando Google para la I/O 2026, pero podemos hacer algunas predicciones bastante acertadas basándonos en diversas filtraciones y rumores: