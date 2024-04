DJI lanza sus propias estaciones de energía para cargar tus drones lejos de casa

¿Tienen un dron DJI y están cansados de quedarse sin batería cuando salen a capturar sus tomas? No se preocupen, eso no volverá a pasar gracias a su nuevo lanzamiento.

La marca de drones DJI abre nuevos caminos con sus primeras centrales eléctricas en Estados Unidos, Europa y Australia. Se conocen como Power 500 y Power 1000, siendo esta última la más potente de las dos. Cuenta con una batería de 1.024 Wh capaz de producir 2.200 W de energía. Y lo que es mejor, la compañía ha dotado a los cargadores de la capacidad de cargar rápidamente varios de sus drones.

El tiempo de carga para todos los modelos compatibles difiere ligeramente, pero de media tarda aproximadamente media hora. Un dron de la serie Mavic 3, por ejemplo, tarda 32 minutos en pasar del 10% al 95%, según DJI, mientras que el Inspire 3 tarda 28 minutos. Para cargar rápidamente un dron, la batería del aparato debe tener la función DJI Power SDC y un cable especial. Este cable se puede adquirir al pasar por caja, pero no es universal, por lo que tendrás que asegurarte de comprar el cable adecuado. Así que si tienes un Mavic 3 Pro, tienes que conseguir el cable de carga rápida Mavic 3 Series. Si tienes un Air 3, tienes que comprar el cable Air 3 y así sucesivamente.

DJI no ha indicado cuánto tiempo tarda en cargar un dron sin Power SDC, así que todo lo que sabemos es que la estación Power 1000 puede cargar drones unas 12 veces antes de quedarse sin batería, lo que la convierte fácilmente en una de las mejores estaciones de carga portátiles del momento.

Verdaderamente potente

Of course, the station is not just for charging drones. It can power many other devices and appliances, such as smartphones, laptops, cinema projectors and even ovens. To support all this hardware, the Power 1000 houses several different types of ports. You'll find a pair of AC outlets, two USB-A ports, two USB-C inputs, an SDC port and an SDC Lite input.

The last two inputs on that list are for charging the power station itself. Once fully depleted, you can plug the Power 1000 into a wall socket or car charger with the appropriate cradle cable. It will take 70 minutes to fully recharge, or you can unplug it after 50 minutes for 80 per cent battery. There are a couple of quarter-inch threaded holes in the design for attaching accessories.

DJI apparently has plans to sell solar panels for the two Power models as part of a bundle to charge them in case you're camping and run out of battery. However, at the time of writing, the solar panels are not available for purchase.

En cuanto al Power 500, puede hacer todo lo que su hermano mayor. Puede cargar drones en el mismo tiempo, es compatible con paneles solares y tiene un conjunto idéntico de puertos. Pero el dispositivo hace estas cosas con menor capacidad.

Esta central tiene una batería de 512 Wh que produce 1.000 W de energía, por lo que sólo puede recargar drones unas seis veces. Además, la Power 500 es físicamente más pequeña: pesa 7,3 kg, frente a los 13 kg de la Power 1000.

Disponibilidad

La Power 1000 de DJI está a la venta en Estados Unidos con un descuento de 699 dólares en la página web de la compañía. Los cables de carga rápida cuestan 20 dólares cada uno. La Power 500 cuesta 379 $ en EE.UU. en lugar de 400 $, y tendrás que comprar los cables por separado. En el resto del mundo, habrá que pagar el precio completo. En el Reino Unido, Australia y la UE, el Power 1000 costará 879 libras esterlinas, 1.369 dólares australianos y 999 euros, mientras que el Power 500 costará 459 libras esterlinas, 729 dólares australianos y 539 euros en esas regiones.

Debemos mencionar que algunos de los cables de carga no están disponibles. El cable Air 3, por ejemplo, no se encuentra en la lista de EE.UU. de ninguna de las dos centrales, pero sí en las de Europa y Australia. Además, la opción para la DJI Matric 30 no está disponible. Nos hemos puesto en contacto con DJI para obtener información sobre las piezas que faltan y mucho más. Este artículo se actualizará cuando recibamos respuesta de la empresa.