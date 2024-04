Los nuevos RS4 y RS4 Pro de DJI son sin duda nuestros estabilizadores de cámara favoritos, y son aún mejores con el sistema Focus Pro

Los cineastas serios hacen todo lo posible para conseguir un metraje estable, incluso en producciones independientes de bajo presupuesto, colocándose voluminosos soportes de hombro, montando complicados rigs o acoplando un cardán.

Esta última es la opción más compacta y popular, pero los usuarios están familiarizados con el hecho de que los cardanes pueden ser muy complicados de inicializar y propensos a sacudidas no deseadas en el set. Y ahora que las mejores cámaras sin espejo ofrecen una estabilización de imagen en el cuerpo cada vez más eficaz, ¿sigue habiendo un lugar para el humilde cardán de cámara? Si nos fijamos en el nuevo DJI RS 4, tendríamos que decir que sí.

DJI ha sido durante mucho tiempo el mejor nombre en el juego de la estabilización, como se ve en nuestra cámara favorita para vlogging, la Pocket 3 equipada con gimbal, drones magníficos como el reciente ganador de los TechRadar Choice Awards, el DJI Mavic 3 Pro, y equipos de filmación más serios como el DJI Ronin 4D 8K de fotograma completo. Ahora tenemos la última generación de gimbal de cámara diseñado para sistemas de cámara sin espejo, y nos deshacemos en elogios sobre él en nuestro análisis del RS 4. Es el mejor gimbal de cámara diseñado para sistemas de cámara sin espejo. Es el mejor estabilizador de cámara de su clase que hemos utilizado nunca.

La DJI RS 4 se lanzó junto con la DJI RS 4 Pro y el sistema DJI Focus Pro, que ofrece herramientas de ayuda al enfoque como un sistema de autoenfoque LiDAR para objetivos de enfoque manual. El RS 4 cuesta 549 $ / 469 £ / 799 AU$, mientras que el kit Combo cuesta 719 $ / 619 £ / 999 AU$ y añade algunas herramientas de seguimiento de enfoque: un motor Focus Pro, un kit de montaje de varilla de motor Focus Pro y una tira de engranaje Focus. El RS 4 Pro está diseñado para cámaras y objetivos más pesados, y cuesta 869 $ / 749 £ / 1.299 AU$ por separado o 1.099 $ / 949 £ / 1.599 AU$ por el kit Combo.

Los elementos del Focus Pro, como el LiDAR, se pueden comprar individualmente, o puedes conseguirlo todo en el DJI Focus Pro All-In-One Combo por 1.849 $ / 1.449 £ / 2.799 AU$.

(Image credit: DJI)

Versátil, repleto de funciones y fácil de usar

No hay forma de evitar las frustraciones habituales de los cardanes, que se intensifican cuando estás bajo presión en el plató. Es suficiente estrés para que te plantees grabar cámara en mano, sobre todo si tienes en cuenta la excelente estabilización de vídeo que ofrecen cámaras como la Sony ZV-E1 y la Panasonic S5 II. Sin embargo, la mejor estabilización de imagen de su clase no se puede comparar con la suavidad que se obtiene con un cardán. Si sólo un cardán pudiera ser súper rápido y fácil de configurar y versátil para disparar en ángulos incómodos ... Bueno, con el RS 4, que ahora es una realidad.

En las pruebas realizadas para nuestro análisis, el RS 4 demostró ser muy fácil de usar. Es fácil hacer ajustes sobre la marcha, y con su brazo extra largo y la placa horizontal rediseñada es más fácil que nunca para la transición entre los modos vertical y horizontal, así como la fijación de accesorios de la cámara adicionales sin impedir la función del cardán. Admite una combinación de cámara y objetivo de hasta 3 kg (si tu equipo es más pesado, la versión Pro es la mejor opción, con una carga máxima de 4,5 kg).

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir diariamente noticias de última hora, reseñas, opiniones, análisis, ofertas y más del mundo de la tecnología. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Con el kit Combo obtienes un motor Focus Pro que hace que el enfoque manual sea mucho más fácil, ya que puedes evitar tocar el propio objetivo. Pero si quieres el mejor autoenfoque con tecnología LiDAR de DJI para objetivos de enfoque manual, o monitorización remota, tendrás que desembolsar un extra por algunos de los elementos Focus Pro.

(Image credit: DJI)

No hay duda de lo caros que son el DJI RS 4 y el DJI RS 4 Pro, especialmente cuando añades algunos de los elementos Focus Pro, pero realmente no hay rival que ofrezca unas características tan excelentes. Puede que no necesites todo lo que ofrece, pero saber lo versátil y fácil de usar que es este sistema de cardán para cámara, y la eficacia con la que produce grabaciones fluidas, sólo hará que quieras usarlo aún más. Para obtener más información, visita el sitio web de DJI.