Filtraciones del DJI Avata 2 revelan su diseño, características, precio y mucho más

Estamos a unos cuantos días de que DJI anuncie su nuevo Avata 2 el próximo 11 de abril, sin embargo, eso no impide que las filtraciones nos adelanten lo que podremos disfrutar con este lanzamiento.

A finales del mes pasado incluso vimos cómo se mostraba el dron en público en un vídeo de baja calidad. En esta nueva filtración se han publicado en X (la plataforma antes conocida como Twitter) una serie de imágenes en alta resolución y especificaciones del Avata 2, así como de los auriculares Goggles 3 y el mando RC Motion 3.

Muchas de las imágenes proceden del filtrador Roland Quandt y nos permiten echar un primer vistazo al dron, que presenta notables cambios de diseño en comparación con el Avata original. La cámara está ahora en la parte delantera, dentro de una carcasa más pequeña, en lugar de en la parte superior. Además, los ventiladores de vuelo tienen tres aspas en lugar de cinco. Este diseño aerodinámico es idéntico al visto en una filtración anterior de Quadro News, una fuente del sector, lo que le da cierta validez.

En cuanto a las Goggles 3, tienen un aspecto similar a las Goggles 2 de DJI. Sin embargo, si te fijas bien en la parte delantera, verás un par de lentes de cámara. Sabemos que se trata de cámaras porque Jasper Ellens, otro informante, ha compartido capturas de pantalla de la guía de inicio rápido de las Avata 2 en X. Los documentos revelan que las lentes activan el modo Real View PiP (Picture-In-Picture) de los auriculares, lo que permite a los usuarios ver su entorno sin tener que quitarse las Goggles 3. La señal de vídeo de "latencia ultrabaja" se mostrará en las pantallas "micro-OLED de alta definición" del dispositivo.

El RC Motion 3, como todo lo que hemos comentado hasta ahora, tiene un aspecto similar a la generación anterior, con varios cambios notables. El próximo controlador de DJI tiene un esquema de color más oscuro con un tono diferente de gris y entradas acentuadas en negro. El joystick está en el lado izquierdo, mientras que el botón de modo, ahora plano, está en el centro. Además, el botón naranja de bloqueo tiene una textura irregular y es mucho más grande que antes. Lo mismo ocurre con el dial lateral: es mucho más grande.

Especificaciones

Las especificaciones del dron proceden de Quadro News. Parte de la información mencionada es material que ya conocemos, como el sensor de imagen de 1/1,3 pulgadas, aunque hay muchos detalles nuevos.

Empezando por la cámara del Avata 2, la lente tendrá un ángulo de visión de 155 grados con una apertura de f/2,8. Será capaz de grabar vídeo con un ángulo de visión de 155 grados. Será capaz de grabar vídeo en resolución 4K a 60FPS o 2,7K a 120FPS. Los futuros propietarios dispondrán de 46 GB de almacenamiento. La distancia máxima de transmisión de vídeo será de 13 km. El dron de DJI no podrá volar durante mucho tiempo. La autonomía de la batería está fijada en 23 minutos y tardará unos 40 minutos en recargarse por completo.

La información sobre los precios procede de otra filtración, OsitaLV, que ha publicado una fotografía del coste del dron en China. Los precios empiezan en 2.988 yuanes (unos 413 dólares) y llegan hasta los 6.988 yuanes (unos 966 dólares) por el supuesto paquete Fly More Combo.

Quadro News continúa afirmando que la Goggles 3 tiene mejores especificaciones que el modelo antiguo, "pero se han recortado algunas cosas". No explica exactamente qué se ha recortado. En cambio, destaca algunas de las principales características del casco, como la autonomía de dos horas, el tiempo de carga de 20 minutos y un ángulo de visión de 44 grados.

No se ha dicho nada más sobre el mando Motion 3. Esto es prácticamente todo lo que se sabe sobre Avata 2 y sus accesorios. Todavía hay muchas cosas que desconocemos, incluidas las nuevas características que no se han mencionado. Teniendo en cuenta que el 11 de abril se acerca, no tendremos que esperar mucho para saber más.