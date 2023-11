Reseña: DJI Osmo Pocket 3 - Cámara 4K líder en su clase con función de retrato totalmente nueva

No cuenta con almacenamiento

En resumen, podemos decir que la DJI Osmo Pocket 3 es una cámara impresionante que ofrece calidad de video y bellas escenas de cámara lenta. Por si fuera poco, el nuevo sensor de 1 pulgada mejora la calidad de imagen en condiciones de poca luz, mientras que el modo de filmación vertical permite crear los mejores videos para nuestras redes sociales. Por lo que estamos seguros que si pueden aguantar el precio, no les decepcionará lo que la Pocket 3 permite hacer.

Reseña en dos minutos

El Osmo Pocket 3 es una pieza realmente bonita, aunque si somos sinceros, es algo que podríamos esperar si desembolsamos más de 500 dólares o $11,399 pesos mexicanos. El dispositivo está muy bien diseñado, y cuidadosamente elaborado con cada componente que se sienta muy bien en el diseño general. La segunda iteración de esta cámara de acción se deshizo de la etiqueta Osmo, pero vuelve aquí.

La introducción de un nuevo sensor de 1 pulgada cambia las reglas del juego de la línea Pocket. El resultado es una mejor calidad de imagen tanto en foto como en vídeo, con capacidades de vídeo de mayor resolución en el modo de cámara lenta y una gran mejora de las capacidades con poca luz. Sigue habiendo un poco de ruido en las zonas más oscuras, pero no es tan perceptible.

La incorporación más notable en la categoría de resolución de vídeo es el nuevo modo retrato. Es posible grabar directamente en esta orientación hasta 3K, algo que será un sueño hecho realidad para los creadores de contenidos TikTok.

La pantalla también ha pasado de 1 a 2 pulgadas, una diferencia considerable tanto en términos de visualización como de funcionalidad táctil. La pantalla es perfecta para ver la imagen en directo de la cámara, así como para elegir los puntos de enfoque, aunque carece del tamaño necesario para que resulte agradable navegar por los ajustes y los menús.

DJI Osmo Pocket 3 - Especificaciones Sensor: Sensor CMOS de 1 pulgada FOV/longitud focal: 20 mm Resolución fotográfica máxima: 3648 x 2736px Vídeo: Hasta 4K 120fps (16:9) Estabilización: Gimbal mecánico de 3 ejes Seguimiento: ActiveTrack 6.0 Audio: Grabación estéreo Pantalla: pantalla giratoria de 2 pulgadas

La detección automática de rostros y el encuadre dinámico facilitan el seguimiento de objetos y rostros al tiempo que mantienen la estabilización de la toma. El encuadre dinámico no me pareció tan útil como pensaba, pero puede que se deba a mi flujo de trabajo. La nueva función Spinshot parece absolutamente inútil, en esencia, permite a los videógrafos girar su material de archivo, ya sea a través de 90 o 180 grados sin ajustar la orientación de las imágenes, no puedo ver esta característica se utiliza mucho.

La batería ha sido mejorada, lo que se traduce en tiempos de grabación más largos y un ciclo de recarga más rápido. El dispositivo sigue sufriendo algunos problemas de sobrecalentamiento, pero es difícil encontrar una cámara de acción que no los tenga.

La estabilización de cámaras de acción como la Osmo Action 4 y la GoPro Hero 12 Black es cada vez más impresionante y fiable, lo que pone en duda la necesidad de la Pocket 3; sin embargo, creo que la función de filmación de retratos contribuirá en gran medida a diferenciar la Pocket 3 de otras opciones, y la inclusión de un equipo de grabación de audio dedicado es otro punto a favor.

En general, se trata de una cámara impresionante que ofrece una calidad de vídeo asombrosa y bellas escenas a cámara lenta. Las funciones timelapse y motion-lapse amplían aún más la funcionalidad de esta cámara, y si puedes soportar el precio no te decepcionará lo que te permite producir.

DJI Osmo Pocket 3: precio

El paquete estándar ya está en preventa con un costo de $11,399 pesos mexicanos y estará disponible un minuto antes del 21 de noviembre.

Creator Combo cuesta $14,399 pesos mexicanos

Además, hay una gran multitud de accesorios opcionales

El Osmo Pocket 3 se vende por $11,399 MXN, con el paquete estándar que incluye el Osmo Pocket 3, un cable USB Type-C a Type-C PD, una funda protectora Osmo Pocket 3, una correa de muñeca DJI y un asa Osmo Pocket 3 con rosca de 1/4 de pulgada. Aunque hay que tomar en cuenta que es más caro que el Pocket 2.

El Osmo Pocket 3 Creator Combo se vende por $14,399 MXN, e incluye el Osmo Pocket 3, un cable de Tipo-C a Tipo-C PD, una funda protectora Osmo Pocket 3, una correa de muñeca DJI, un asa Osmo Pocket 3 con rosca de 1/4′′, un transmisor DJI Mic 2 (Shadow Black), un parabrisas DJI Mic 2, un imán DJI Mic 2 Clip, un asa para batería Osmo Pocket 3, un minitrípode Osmo y una bolsa de transporte Osmo Pocket 3.

DJI Osmo Pocket 3: Diseño

139.7 x 42.2 x 33.5mm (Largo, ancho, alto), 179g

2-inch rotatable OLED screen

Tripod mount

La Pocket 3 sigue siendo de bolsillo, algo que DJI se esfuerza en decir en la lista de características. Y a decir verdad, lo sigue siendo aún cuando ha incrementado tanto su peso como dimensiones. Recordemos que la primera versión de esta cámara de acción pesaba 116 gramos, y el segundo modelo casi lo mismo, pero aquí el peso ha subido a 179 gramos. Sigue siendo agradable de sostener, y el peso añadido le da una sensación mucho más robusta en la mano. Este peso extra es el resultado del sensor más grande, la pantalla más grande, y el aumento de tamaño en general. Comparada con la Pocket 2, es 14 mm más larga, 4 mm más ancha y algo más de 3 mm más profunda. La longitud es particularmente notable, y se debe a la pantalla de 2 pulgadas en su modo retrato por defecto - más sobre esto en un minuto.

La calidad de construcción refleja el compromiso de DJI de fabricar dispositivos sólidos que aguanten algún que otro golpe, al fin y al cabo se trata de una cámara de acción. La empuñadura se adapta perfectamente a la mano y, para mayor agarre, DJI ha incluido un panel de agarre en la parte posterior.

La construcción del dispositivo es excelente, y cada componente interactúa a la perfección con los que están a su lado. Esto se ve en la forma en que la pantalla parece sobresalir perfectamente del cuerpo principal, y en cómo el cardán se asienta en una carcasa perfectamente circular. El hecho de que la pantalla tenga que girar 90 grados podría haber dado lugar a una construcción endeble, pero nunca da la sensación de que la bisagra de rotación interior vaya a romperse. Al girar la pantalla, se produce una acción de bloqueo de tipo magnético en ambos extremos de la rotación, lo cual es agradable.

Una de las características más destacadas del nuevo diseño es la pantalla de 2 pulgadas, que supone una gran mejora respecto a la pantalla de 1 pulgada de la Pocket 2. La pantalla OLED parece lo suficientemente robusta como para soportar las exigencias de la filmación y, en particular, las tomas de acción. Sin embargo, la pantalla me sigue pareciendo demasiado pequeña para poder utilizarla para cambiar los ajustes y los modos; éstos se pueden cambiar con la aplicación de DJI, pero creo que una pantalla un poco más grande y una mejor interfaz serían mejores. Este problema es especialmente notable cuando se trata de ajustar la configuración en la pantalla - con sólo espacio suficiente para alrededor de nueve letras, el texto para cada ajuste se desplaza a lo largo, por lo que es inutilizable en mi opinión.

El soporte para trípode que faltaba en la Pocket 1 pero que se introdujo en la Pocket 2 sigue funcionando bien. Todos los accesorios siguen las mismas reglas de diseño cuidadoso y considerado, lo que hace que sea un placer interactuar con todo el conjunto de componentes. Los accesorios se enganchan muy bien y no tuve miedo de que se soltaran mientras grababa.

DJI Osmo Pocket 3: características y rendimiento

Grabación de retratos y opción de retransmisión en directo

Detección automática de rostros y encuadre dinámico

Las marcas cada vez ofrecen más y mejores herramientas para que los creadores de contenido no tengan que preocuparse por nada más que imaginar su próxima creación y DJI no podía ser la excepción, por ello, introduce un modo retrato y una función de retransmisión en directo.

Los creadores más tradicionales podrían argumentar que estas características son artificiosas y desmerecen un gran producto, pero no se puede obviar el hecho de que esta combinación de cámara y cardán es ideal para vloggers y creadores de contenidos para redes sociales, algo que queda patente con la decisión de DJI de que el nuevo modo retrato sea la opción y la orientación predeterminadas para la pantalla.

La Pocket 3 se beneficia de ActiveTrack 6.0, que incluye detección automática de rostros y encuadre dinámico, y ambas funciones funcionaron de forma impresionante, sin fallos ni problemas. La cámara es capaz de seguir una gran variedad de objetos, incluso con poca luz y a distintas distancias.

La función de toma giratoria parece bastante efectista, y es difícil imaginar que encuentre mucho uso entre los videógrafos. El único caso de uso que podría imaginar sería para los videógrafos que quieran crear una transición de giro en su siguiente toma, pero creo que este tipo de transición está muy visto en el mundo de los videógrafos, y me sorprendió que se incluyera esta función. También es bastante complicado conseguir la orientación deseada.

El manejo de la cámara con el cardán es relativamente sencillo y sensible. Creo que habría tenido sentido que el cardán cambiara de dirección en el modo selfie, pero quizá sólo sea una preferencia personal; parece contraintuitivo empujar el cardán hacia la izquierda para descubrir que la cámara gira hacia la derecha.

Las funciones estándar de fotografía y panorámica siguen existiendo, sin grandes cambios en su funcionalidad, y la función de cuenta atrás en el modo de fotografía es útil a la hora de configurar tomas en las que tiene que aparecer el operador de la cámara.

La aplicación DJI Mimo añade otro nivel de funcionalidad a la cámara y, en general, la hace mucho más fácil de manejar. La retransmisión del vídeo es rápida, sin retrasos perceptibles. Es posible ajustar la configuración y manejar la cámara sin necesidad de la aplicación, pero no es fácil, ya que la pantalla de 2 pulgadas con botones táctiles y la función de deslizamiento hacen que todo sea muy complicado. Tener que utilizar la aplicación en un teléfono no es necesariamente un problema, pero hace que el flujo de trabajo sea un poco más tosco y menos natural. Una pantalla más grande con una mejor implementación de la interfaz reduciría la necesidad de la aplicación y haría que todo el proceso creativo fuera más agradable.

En términos de audio, no hay mucho que decir más allá de lo que era posible en la Pocket 2, por lo que es tal vez el único aspecto en el que no mejoro considerablemente en relación con la generación pasada. La Creator Combo incluye un micrófono inalámbrico externo y un parabrisas, y esta opción de audio inalámbrico es perfecta para los vloggers que quieran moverse sin estar atados a la Pocket 3. La conexión del Pocket 3 y el transmisor de micrófono requiere cierta concentración, pero una vez que sabes lo que estás haciendo no es demasiado difícil. También es posible vincular el Pocket 3 a cualquier micrófono digital USB-C externo que admita 48K/16bit.

Por último, hablemos de la batería. Parece que todas las cámaras de acción se enfrentan al reto de ofrecer un buen rendimiento de la batería y, al mismo tiempo, evitar los peligros de calentarse demasiado y sobrecalentarse. En este caso, la batería ha pasado de 875 mAh a 1300 mAh, lo que supone una mejora significativa del tiempo de funcionamiento. En condiciones normales de temperatura ambiente, la Pocket 3 puede grabar unos 166 minutos a 1080p, 26 minutos más que su predecesora. Incluso a 4K, la Pocket 3 puede grabar durante unas dos horas.

La velocidad de recarga es increíblemente rápida, con una carga completa que se consigue en sólo 32 minutos, menos de la mitad que en la Pocket 2. Esto es aún más impresionante si se tiene en cuenta que el 80% de la batería se alcanza en sólo 16 minutos.

DJI Osmo Pocket 3: calidad de imagen y video

4K a 60 fps para paisajes y 3K a 60 fps para retratos

4K a 120 fps para cámara lenta

La resolución de vídeo cumple en casi todos los frentes. La cámara Pocket siempre ha ofrecido imágenes en 4K a 60 fps, y en la Pocket 3 no es diferente. Imagino que en algún momento pasará a 8K, pero en este momento hay muy poca demanda al respecto, y teniendo en cuenta que el intervalo entre lanzamientos ha sido de uno a dos años, cualquier función de este tipo puede esperar por ahora.

En general, la calidad de vídeo es excelente, aunque se aprecia una reducción de la calidad en los bordes del vídeo, algo que también ocurre en el modo fotográfico. Hay aberración cromática y pérdida de definición en esas zonas, algo que se exagera con el objetivo gran angular.

La resolución máxima de vídeo es de 4K en 16:9, mientras que en modo retrato la Pocket 3 alcanza un máximo de 3K al elegir esa orientación de la película, ya que tanto el aspecto 9:16 como el 1:1 están limitados a 3.072 píxeles. Es una pena que no tenga 4K, pero los creadores de contenidos en TikTok agradecerán la opción multiaspecto, porque el vídeo en vertical no era posible en absoluto en la Pocket 2.

La resolución de las fotos es de 3840 x 2160, lo que supone un notable descenso respecto a las 9216 x 6912 de la Pocket 2, aunque el tamaño de los píxeles ha aumentado de 1,6um a 3,2um. Si quieres utilizar la Pocket 3 para capturar imágenes de alta resolución para impresiones de gran formato, no podrás hacerlo. La calidad de imagen es definitivamente deficiente en este caso, por lo que esta cámara es mucho más adecuada para vídeo.

Imágen 1 de 6 (Crédito de la imagen: Paul Hatton) (Crédito de la imagen: Paul Hatton) (Crédito de la imagen: Paul Hatton) (Crédito de la imagen: Paul Hatton) (Crédito de la imagen: Paul Hatton) (Crédito de la imagen: Paul Hatton)

El sensor más grande produce un gran rango dinámico y reproducción del color, al tiempo que soluciona algunos de los problemas anteriores con poca luz. Como ya se ha mencionado, la introducción de la filmación de retratos y la transmisión en directo complacerá a los vloggers, y la mayor resolución para la grabación a cámara lenta es otra ventaja; no hay muchas cosas negativas que decir acerca de esta última versión.

Una de las grandes mejoras en las capacidades de vídeo es la posibilidad de grabar hasta 4K a 120 fps. Se trata de un salto significativo con respecto a la Pocket 2, que sólo era capaz de grabar a 1080p en modo de cámara lenta. La resolución extra permite capturar más detalles y ofrece mayor flexibilidad para el recorte en postproducción. Me hubiera gustado que la grabación a cámara lenta se hubiera extendido al modo retrato, pero imagino que eso llegará en una futura versión de la Pocket.

¿Debería de comprar la DJI Osmo Pocket 3?

Cómprala si...

Eres creador de contenido, especialmente de TikTok

La introducción de un modo de filmación de retratos en 3K hace que el flujo de trabajo de captura de vídeo sea más fluido que nunca. Con todas las ventajas de la estabilización, la Pocket 3 es la mejor cámara diseñada para retratos en redes sociales.

Grabas mucho en cámara lenta

La Pocket 3 graba en 4K a 120 fps. Se trata de una resolución impresionante, que permite ralentizar el metraje cuatro veces. También es posible grabar a 1080p a 240 fps, una gran opción.

Quieres grabar audio al mismo tiempo

El transmisor de micrófono ofrece una gran calidad de sonido, lo que unido a la capacidad de la cámara para capturar vídeo con una fluidez asombrosa constituye un combo impresionante. Los 8 GB de almacenamiento interno pueden almacenar hasta 14 horas de audio de 48 kHz y 24 bits sin compresión.

No la compres si...

Tienes una Osmo Action 4 o GoPro Hero 12 Black

La estabilización de estas cámaras empieza a ser bastante sorprendente, y la Pocket 3 no ofrece mucho más en cuanto a calidad de vídeo y funciones.

Haces muchas "fotos de acción"

La resolución de la cámara está lejos de ser ideal para capturar fotos de acción de alta resolución. La GoPro Hero Black sería una opción mucho mejor si la resolución de las fotos es importante.

Tabla de calificaciones

Swipe to scroll horizontally DJI Pocket 3 Attributes Notes Rating Precio Para algunos podría ser cara, tratándose de una cámara de acción 4/5 Diseño Diseño elegante y bonito 5/5 Rendimiento Seguimiento y estabilización asombrosos 4/5 Calidad de imagen y video Ofrece una gran calidad de vídeo, pero la resolución para las fotos podría mejorar. 4.5/5

¿Cómo probamos el DJI Osmo Pocket 3?

Llevé conmigo el DJI Osmo Pocket 3 durante una escapada de fin de semana a Bath, Reino Unido. Bath es una ciudad preciosa con una arquitectura impresionante, una bulliciosa multitud de turistas y muchas cosas que hacer, lo que la convierte en un lugar ideal para probar todas las funciones del Pocket 3. Probé todas las funciones de grabación y el hardware de audio. Tenía el paquete Creator Combo, así que pude probar todos los accesorios, incluidos el trípode, la empuñadura de la batería, la cubierta protectora y el transmisor de micrófono.

Primera reseña en noviembre 2023