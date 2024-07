GPT-5 será un gran salto hacia adelante, asegura Sam Altman, CEO de Open AI

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, esbozó una idea tentadora de lo que la gente podría esperar del esperado modelo de inteligencia artificial GPT-5. Intentó equilibrar el optimismo y la cautela en sus comentarios, pero su visión del potencial del nuevo modelo subrayó su confianza en que GPT-5 representará una mejora sustancial respecto de su predecesor, GPT-4, y no enfrentará problemas irresolubles.

"Espero que sea un gran avance", dijo Altman. "Muchas de las cosas que GPT-4 hace mal, ya sabes, no pueden hacer mucho en cuanto a razonamiento, a veces simplemente se desvían por completo y cometen un error tonto, que ni siquiera un niño de seis años cometería".

Altman comparó el estado actual de la tecnología de IA con los primeros días del iPhone, sugiriendo que si bien los modelos actuales son útiles, aún están en las etapas iniciales de su potencial. Señaló que los modelos de IA actuales, incluido el GPT-5, son relativamente pequeños en comparación con lo que podrían traer los avances futuros.

Curiosamente, los recientes comentarios de Altman sobre el tamaño de los modelos indican un ligero cambio respecto de su postura anterior. Para quienes siguen de cerca los comentarios de Altman, se trata de un cambio radical respecto de cuando sugirió que la era de los modelos gigantes podría estar llegando a su fin el año pasado. En cambio, ahora aparentemente cree que los modelos probablemente seguirán creciendo, impulsados por importantes inversiones en potencia informática y energía.

Altman confía en que GPT-5 solucionará muchas de las deficiencias de GPT-4, en particular en áreas como el razonamiento y la prevención de errores. Pero Altman también enfatizó que, si bien el desarrollo de GPT-5 es prometedor, todavía queda mucho trabajo por hacer. "Todavía no lo sabemos. Somos optimistas, pero aún tenemos mucho trabajo por hacer".

Altman abordó algunas de las mayores controversias en torno a la IA, en particular las licencias de contenido. Aprovechó la oportunidad para alardear sobre el enfoque de OpenAI , que implica acuerdos con los editores para licenciar contenido de noticias para ChatGPT a cambio de datos de entrenamiento para los modelos. Contrastó este enfoque con el de empresas como Google , que afirma que el tráfico impulsado por la IA beneficia a los editores, una afirmación que él y muchos otros ven con escepticismo.

Altman también moderó durante la entrevista las expectativas sobre lo que significa la IA para Internet y la economía en general. Simultáneamente sugirió que no habrá un impacto masivo en el uso de Internet, al tiempo que presiona para que se adopten nuevos enfoques para el comercio.

"Creo que la IA no cambiará de forma muy significativa, pero sí de forma significativa, la forma en que la gente usa Internet", dijo Altman. "Y, si es así, es posible que algunos de los modelos económicos del pasado tengan que evolucionar, y creo que se trata de una conversación más amplia que la de los datos de entrenamiento".

Altman sugirió que GPT-5 es solo el comienzo de una serie de avances destinados a construir sistemas de IA más sofisticados y capaces. Los próximos meses serán decisivos para determinar si GPT-5 puede cumplir su promesa de dar un gran salto adelante, abordar las limitaciones de sus predecesores y allanar el camino para aplicaciones de IA más avanzadas.

