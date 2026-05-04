La celebración del Día de Star Wars de Lego inició con nuevos sets de "The Mandalorian", puntos dobles para los miembros de Insider y tres regalos con la compra, incluido un modelo gratuito del sable oscuro

¡May the 4th be with you! Feliz Día de Star Wars, ¿ya sabes cómo celebrar? Si tu respuesta fue negativa, no te preocupes, pues LEGO nos sorprendió con nuevos lanzamientos.

No solo está llegan oficialmente sus últimos sets de Star Wars —muchos de los cuales están inspirados en The Mandalorian y Grogu, que se estrenará en cines el 22 de mayo de 2026—, sino que también ha lanzado su próximo set de la serie Ultimate Collector. Además, puedes ganar el doble de puntos al comprar ciertos sets de Star Wars directamente de Lego, y registrarte en Lego Insider para ganarlos es gratis. Puedes guardar esos puntos y canjearlos por descuentos en futuras compras de Lego o usarlos para participar en sorteos de otros artículos coleccionables.

También es un fin de semana con excelentes regalos por compra, y hay uno en particular que me llama la atención: el Darksaber, que viene gratis al gastar 160 dólares en Lego. Además, puedes conseguir una miniatura del Razor Crest —la emblemática nave de The Mandalorian— con un gasto de 40 dólares o más.

Por último, pero no menos importante, antes de destacar mis selecciones de los lanzamientos de Lego Star Wars del 1 de mayo y algunas ofertas en sets en Amazon, nos acercamos al día de lanzamiento del próximo set de la serie Star Wars Ultimate Collector de Lego: el caza estelar N-1 de The Mandalorian. Sale a la venta el 4 de mayo de 2026, o en este mismo momento si eres miembro de Lego Insiders.

Los mejores lanzamientos de Lego Star Wars

Los mejores sets de LEGO en Amazon

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