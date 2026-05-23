¿Te mueres de ganas de "oler" "La película de Super Mario Galaxy"? Esta colección de fragancias de edición limitada es una delicia para los sentido
Así que así es como huele el espacio...
Ya has visto la película «Super Mario Galaxy», pero ahora prepárate para olerla. La marca de productos de aseo personal Old Spice ha lanzado una nueva y amplia colección de productos de edición limitada inspirados en la exitosa película, así que por fin podrás descubrir exactamente a qué huele el universo de Super Mario.
Hay cinco aromas distintos: Cosmic Quest, Desert Detour, Castle Crush, Space Mischief y Brooklyn Bounce. Están disponibles en una amplia gama de productos (incluidos los esperados desodorantes en barra, jabones en pastilla y geles de baño) y ya los he probado y olido todos.
Mi favorito es, sin duda, Desert Detour, con su perfil sorprendentemente refinado que casi recuerda a un cóctel Old Fashioned. Cosmic Quest también es bastante bueno, con un aroma muy fresco que me recuerda al clásico Old Spice Whitewater.
También he obligado a algunos de mis colegas a compartir sus opiniones, como puedes ver a continuación. (Una nota importante: Lynx es el nombre que se le da a Axe en el Reino Unido).
Echa un vistazo a la nueva colección de Old Spice x La película de Super Mario Galaxy
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- Dashiell WoodGaming Editor