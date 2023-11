Reseña: Stick Up Cam Pro - Mantén tu hogar a salvo

Esta ocasión, les compartiremos nuestra experiencia de uso con la nueva Stick Up Cam Pro de Ring, se trata de una cámara de seguridad muy versátil, debido a la cantidad de funciones que ofrece. Las cuales se convierten en el mejor amigo del papá, mamá o protector del hogar.

Sin mayor introducción, comencemos con esta reseña:

Reseña: Stick Up Cam Pro - Diseño y primeras impresiones

Imágen 1 de 5 (Crédito de la imagen: Future) (Crédito de la imagen: Future) (Crédito de la imagen: Future) (Crédito de la imagen: Future) (Crédito de la imagen: Future)

Como lo mencionamos anteriormente, la nueva Stick Up Cam Pro de Ring es perfecta tanto para exteriores como para interiores, esto es gracias a su excelente diseño que se adapta a las condiciones que necesitemos sin importar el clima o diversas dificultades a las que se enfrente en estos ambientes.

Cuando oímos la palabra, "cámara de seguridad" de inmediato nuestra mente lo asocia con una cámara escondida, pequeña o difícil de encontrar. Sin embargo, la Stick Up Cam Pro de Ring se hace notar desde el primer momento, pero no se preocupen, eso no es malo, pues qué ladrón o mal hechor en su sano juicio se atrevería a entrar a una casa con cámara de seguridad sin tener la certeza de que no ha sido grabado antes de verla.

Además, luce espectacular con su cuerpo "rectangular", similar a otros modelos de la marca. Si deciden agregar el "cargador" solar, tendrán un par de dispositivos que complementan su diseño tanto en forma como colores.

Calificación de diseño: 5/5

Reseña: Stick Up Cam Pro - Funciones

La Stick Up Cam Pro tiene una clara ventaja sobre su competencia, se trata de su amplía gama de funciones, las cuales facilitarán en gran medida nuestro día a día. ¿No lo creen? A continuación les dejamos algunos ejemplos, aunque a decir verdad, creemos que necesitamos mucho más tiempo para probarlas por completo.

La función que más nos llamó la atención fue la de "detección de movimiento 3D", tal vez se pregunten, ¿cuál es la diferencia a la detección de movimiento normal? La respuesta es simple, pero eso no significa que sea malo.

Con la detección de movimiento 3D, las alertas de movimiento son más detalladas y precisas. Las funciones avanzadas con tecnología de radar, como la vista aérea y las zonas de vista aérea, permiten que los usuarios puedan aprovechar una perspectiva panorámica para identificar actividad y que el dispositivo solo envíe una alerta cuando la cámara detecte movimiento de personas en esa ubicación exacta, lo que brinda información más específica para eventos de movimiento.

Por ejemplo, esta función les permitirá seguir la ruta que siguió algún visitante, o incluso el repartidor de Amazon que llegó mientras no estaban en casa. ¿Increíble no?

Otra de las funciones que nos agrado mucho fue la capacidad de grabar a color en la noche, si bien la calidad disminuye, esto no impide llevar el control de lo que pasa dentro o fuera del hogar. Además, es una ventaja, pues la mayoría de cámaras decide ofrecer visión nocturna a blanco y negro.

Por si fuera poco, ofrece comunicación bidireccional con Audio+. zonas de movimiento y privacidad personalizables, banda wifi dual, compatibilidad con Alexa y muchas funciones más.

Reseña: Stick Up Cam Pro - Conectividad

Sí ya están familiarizados con los dispositivos de Ring, utilizar la Stick Up Cam Pro será sumamente sencillo. Pues al igual que otros, prácticamente solo deben de instalar, asociar con la aplicación y listo.

Sin embargo, si son nuevos, puede que al principio se les complique, pero no porque sea difícil, sino porque es algo nuevo.

Pero no se preocupen, el manual incluido en la Stick Up Cam Pro los llevará de la mano, incluso en la instalación física de la cámara. Así que solo deberán de seguir los pasos.

La parte más complicada será por qué función iniciar a probar las capacidades de sus nueva cámara de Ring.

Reseña: Stick Up Cam Pro - Conclusión

Llegó la hora de la verdad, buen diseño, características de primer nivel en el papel, pero ¿realmente vale la pena? La respuesta es sí, pues cumple con todo lo que ofrece. En cuanto al video, la Stick Up Cam Pro ofrece HDR 1080p HDR con Visión nocturna a color. Lo que se agradece para ponerle atención a los posibles intrusos.

Además, como lo comentamos, es compatible con Alexa, lo que aumenta su funcionalidad. Si tienen un Echo Show, por ejemplo, podrán pedirle que visualicen lo que está ocurriendo en tiempo real. Algo muy útil, sobre todo si están fuera de casa y quieren saber qué está pasando.

En cuanto a la detección de movimiento 3D, Stick Up Cam Pro la aprovecha a la perfección para maximizar sus herramientas como la de zonas de movimiento y privacidad y detección de personas.

Por curiosidad, quise establecer alerta de personas y funciona a la perfección. No como en otros casos que aún cuando se trata de un perro, gato o algo que entre en el rango de movimiento de las cámaras suena. Aunque en este punto no me gustó que para acceder a algunas funciones o sacarle el máximo provecho te obliguen a sumarte a su suscripción.

Sin embargo, si eso no es un problema para ustedes, los ayudará a habilitar nuevas herramientas como la de guardar video durante determinado tiempo o cuando detecten una persona o paquete.

Reseña: Stick Up Cam Pro - Conclusión

Si el dinero no es un problema para ustedes, la Stick Up Cam Pro de Ring es perfecta. A pesar de estar en un rango de precio "normal" encontrándola desde $4,499 pesos mexicanos. Si le agregamos un soporte, un "cargador solar", una suscripción premium, la cuenta sube, sin embargo también su catálogo de funciones. Así que es un ganar-ganar al final del día.