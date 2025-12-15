Spotify no funcionaba: esto es lo que sabemos sobre la interrupción del servicio
Spotify ha tenido hoy un gran tropiezo, pero ya ha vuelto a ser el de siempre.
Spotify ha dejado de funcionar hoy para miles de usuarios, y la aplicación de streaming de música ha mostrado mensajes de error y ha tenido dificultades de reproducción, pero ahora parece haber vuelto a funcionar con normalidad.
Los problemas comenzaron alrededor de las 9:45 a. m. ET / 1:45 p. m. GMT, cuando un gran pico en Downdetector mostró que un gran número de usuarios estaban experimentando problemas con la aplicación móvil.
En su punto álgido, alrededor de las 9:27 a. m. ET / 2:27 p. m. GMT, los informes en Downdetector superaron los 33 000 en Estados Unidos y los 10 000 en Reino Unido. Sin embargo, en el momento de escribir este artículo, han vuelto a los niveles normales y Spotify afirma que los problemas de inicio de sesión y reproducción ya se han solucionado.
Así es como se desarrolló la última interrupción de Spotify, breve pero intensa...
Las últimas noticias
- La aplicación Spotify ha tenido hoy problemas con los inicios de sesión y la reproducción.
- Los problemas alcanzaron su punto álgido alrededor de las 9:45 a. m. ET / 1:45 p. m. GMT.
- Spotify afirma ahora que los problemas se han solucionado.
Spotify no funciona para muchos usuarios
Si tienes problemas con la aplicación móvil de Spotify, definitivamente no eres el único: miles de usuarios están reportando problemas en Downdetector.
En este momento, más de 8,000 personas en Estados Unidos dicen que la aplicación es muy lenta o que no puede reproducir canciones, salvo aquellas que se han descargado.
En el Reino Unido ocurre algo similar, donde he recibido mensajes de «algo salió mal» y he tenido problemas con la reproducción. En este momento, en el Reino Unido hay más de 3,000 informes y la cifra sigue aumentando.
Mensajes de error y problemas de reproducción
Me aparece el mensaje de error anterior en la pantalla de inicio de Spotify, y otras personas están reportando problemas similares.
Como muchos, yo también tengo problemas para reproducir canciones que he descargado para escuchar sin conexión, mientras que otras personas en Downdetector dicen que han sido desconectadas y no pueden volver a iniciar sesión.
Por ahora, no hay ningún comentario en la cuenta de Spotify Status en X, pero estaré atento para ver si eso cambia...
Un gran apagón
Los informes de Downdetector siguen apuntando en la dirección equivocada: ahora mismo hay más de 19 000 informes en Estados Unidos y más de 6300 en Reino Unido. Se trata, por tanto, de una interrupción a nivel mundial, así que esperemos que no dure demasiado.
Hay pánico generalizado en redes como X, ya que muchos comienzan su trayecto matutino al trabajo en la costa este de EE. UU. sin su banda sonora habitual. Sin embargo, todavía no hay ninguna declaración oficial ni reconocimiento por parte de Spotify en la cuenta Spotify Status...
¿Cuáles son los problemas?
Como muchos, es posible que hoy hayas abierto Spotify y te hayas encontrado con los temidos tres puntos arriba.
Parece ser un problema relacionado con el servidor, ya que hay algunos síntomas reveladores. Muchos usuarios de Downdetector informan de que no pueden buscar ni reproducir canciones en la aplicación, pero que su música y audiolibros sin conexión se reproducen correctamente.
La gran mayoría de los informes se refieren a la aplicación móvil, aunque algunos dicen que la aplicación de escritorio tampoco funciona.
Esperemos que Spotify nos dé pronto una actualización oficial, pero todavía no hay señales de ello...
Spotify habla al respecto
We’re aware of some issues right now and are checking them out!December 15, 2025
Por fin hemos recibido una confirmación oficial por parte de Spotify de que está experimentando problemas, aunque todavía no hay muchos detalles al respecto.
Spotify ha declarado en X (arriba) que «somos conscientes de que hay algunos problemas en este momento y los estamos investigando». Parece que tendremos que seguir escuchando música sin conexión durante un tiempo, entonces...
¿Un rayo de esperanza?
Ahora mismo hay más de 30 000 informes de problemas con Spotify en Estados Unidos en Downdetector y más de 9000 en el Reino Unido. Spotify dice que está «investigando» los problemas, así que esperemos que lo haga rápidamente.
Por el lado positivo, se ha observado un ligero descenso en el número de informes en los últimos 20 minutos aproximadamente. Eso podría ser una buena señal de que Spotify ya ha encontrado una solución, pero aún no lo ha confirmado oficialmente...
Señales prometedoras...
Mi aplicación Spotify ahora funciona correctamente y ha vuelto prácticamente a la normalidad, y parece que no soy el único.
En Downdetector, los informes han caído en picado en EE. UU. hasta poco menos de 6000, mientras que en el Reino Unido se han reducido a poco más de 2400.
Spotify no ha hecho ninguna declaración oficial sobre una posible solución, pero podría ser cuestión de tiempo si las cosas siguen yendo por buen camino.
¿Regreso a la normalidad?
Si sigues teniendo problemas con Spotify, ahora eres una minoría, lo que no era el caso hace una hora aproximadamente.
Los informes se han reducido a poco más de 1400 en EE. UU. (desde un pico de más de 33 000 a las 9:27 a. m. ET / 2:27 p. m. GMT) y casi a un nivel estándar de poco más de 300 en el Reino Unido.
Salvo que ocurra algún desastre, lo único que esperamos ahora es el anuncio oficial de Spotify de que ha implementado una solución satisfactoria...
Spotify nos da el visto bueno
All clear! Thanks for your patience. If you're still having issues, you can find out more on this issue on our Community support thread: https://t.co/IaZcQTy9jFDecember 15, 2025
Buenas noticias, el tiempo de inactividad de Spotify en diciembre ha terminado oficialmente: la aplicación de streaming ha publicado "todo despejado" en X y ha incluido un enlace a su hilo de la comunidad sobre la interrupción del servicio.
Esto también se refleja ahora en los informes de Downdetector, que casi han vuelto a la normalidad, por lo que parece que podemos dar este asunto por zanjado. Es hora de ponerse los audífonos y terminar ese trabajo previo a las vacaciones...