Apple AirPods Pro 2 vs AirPods Pro (2019): cómo Apple ha superado a sus propios auriculares

No es ningún secreto que los AirPods Pro de Apple son unos de los mejores auriculares true wireless del mercado, y en el evento del 7 de septiembre de Apple (opens in new tab), el gigante de Cupertino desveló su primer intento de superarse incluso a sí mismo, con los AirPods Pro 2.

Los AirPods Pro de octubre de 2019 han sido finalmente sustituidos por los AirPods Pro 2. Y es algo grande. Solo tienes que salir a la calle en una ciudad y contar el número de pequeños auriculares de cola blanca que ves colgando de las orejas.

Apple es notoriamente discreta antes de sus lanzamientos de hardware, pero el torbellino de rumores finalmente ha desaparecido y ha dado paso a imágenes y especificaciones reales y oficiales de los AirPods Pro 2. Por lo tanto, ahora tenemos una idea definitiva de lo que los AirPods Pro 2 van a traernos, y el futuro parece brillante.

Esto es todo lo que sabemos sobre los AirPods Pro 2 y cómo están preparados para superar al actual buque insignia de Apple, los AirPods con cancelación de ruido.

Apple AirPods Pro vs AirPods Pro 2: fecha de lanzamiento y precio

Junto con la revelación del iPhone 14 (opens in new tab) de Apple el 7 de septiembre, los AirPods Pro 2 fueron presentados par ser puestos a la venta el 23 de septiembre.

¿Precios? 299€, que son 20€ más que los AirPods Pro originales (279€) oficialmente.

Recordemos que los AirPods 3 costaron 199€, el 26 de octubre de 2021, por lo que los AirPods Pro 2 son a todas luces buque insignia de Apple en lo que a auriculares se refiere.

Los anteriores AirPods Pro de Apple llegaron el 30 de octubre de 2019, antes de la pandemia, cuando la vida era muy diferente. Pero la buena noticia es que los AirPods Pro 2 están disponibles para su reserva desde el 9 de septiembre.

AirPods Pro 2 vs AirPods Pro (2019): diseño

Los AirPods Pro 2 de Apple tienen prácticamente el mismo aspecto que los primeros 'Pods' Pro por fuera, pero si se mira un poco más a fondo hay mucho que descubir (Image credit: Apple)

Echa un vistazo a las imágenes de esta página. Sí, la estética y las carcasas de los auriculares han permanecido casi completamente iguales entre las iteraciones, aunque ha habido un drástico rediseño interno para los AirPods Pro 2, empezando por el chip H2 de Apple, que cuenta con conectividad de gran ancho de banda y Bluetooth 5.3, emparejado con un nuevo controlador de baja distorsión con amplificador personalizado.

Así que Apple ha mantenido los tallos que sobresalen, aunque aquí también hay una pequeña y gran actualización de funciones, de la que hablaremos más adelante.

Otra característica muy solicitada es la carga por USB-C, pero no ha sucedido todavía.

Lo que sí es nuevo es el altavoz en la base del estuche de carga MagSafe, para ayudar a encontrar el estuche cuando se pierda. También hay un conector de cordón y una nueva opción de punta de oreja extra pequeña para un ajuste más seguro si tienes orejas extra pequeñas.

AirPods Pro 2 vs AirPods Pro (2019): batería

AirPods Pro 2 (Image credit: Apple)

Otro objetivo para los AirPods Pro 2 era una mayor duración de la batería, y se ha conseguido.

Ahora tienes hasta seis horas por casa auricular, frente a las cuatro y media de la primera generación de AirPods Pro.

Y también tienes 30 horas con el estuche de carga, seis horas más en total. El estuche de carga de los AirPods Pro originales te da 24 horas de escucha cuando está completamente cargado.

Es algo bueno más que revelador, pero incluso los mejores auriculares con cancelación de ruido no tienden a ser tan duraderos como los auriculares true wireless (la tecnología ANC puede suponer un verdadero gasto de batería), así que incluso estas pocas horas extra de reproducción son muy bienvenidas.

Incluso los excelentes Honor Earbuds 3 Pro (cuatro horas de reproducción con ANC antes de necesitar una carga) y los Samsung Galaxy Buds 2 Pro (con cinco horas de reproducción continua con ANC activado, u ocho sin él, y hasta 18 horas con la base) no pueden ofrecer mucha resistencia, por lo que el hecho de que los AirPods Pro 2 de Apple aporten una inyección de combustible es una buena noticia.

AirPods Pro 2 vs AirPods Pro (2019): funciones

¿Tallos deslizables para controlar el volumen? Nos encanta. (Image credit: Apple)

Como cualquier fiel de Apple sabe, los AirPods del gigante de Cupertino están muy por encima de la gama de su marca subsidiaria Beats. Por lo tanto, se dan por seguras las características propias de un buque insignia, empezando por la cancelación activa del ruido (ANC).

El reclamo ahora es el doble de cancelación de ruido en comparación con los AirPods Pro originales. Sí, has leído bien, Apple dice que se bloquea el doble de ruido, pero obviamente es una afirmación difusa: los distintos sonidos reaccionan de forma diferente al ANC, así que tendremos que escucharlo para juzgarlo.

Apple no implementó modos de ANC seleccionables por el usuario ni controles deslizantes en su primera generación de AirPods Pro, y parece que sus perfiles de cancelación de ruido se limitan a activar o desactivar en los AirPods Pro 2 también. Pero Apple ha incluido en los AirPods Pro 2 una experiencia de sonido de transparencia adaptativa más adaptada, que debería reducir dinámicamente el ruido intenso, con lecturas realizadas 48.000 veces por segundo.

¿Hay alguna noticia sobre esa primicia mundial del ANC, es decir, la posibilidad de desactivarlo cuando los auriculares reconocen una voz externa o una palabra de despertador? Lamentablemente, no. La patente de Apple (opens in new tab) (detectada por Apple Insider (opens in new tab) a principios de este año) detallaba la función, denominada "Interrupción para dispositivos de audio con cancelación de ruido", y mencionaba específicamente los auriculares. En esencia, se trata del modo Transparencia, pero se activa automáticamente. Por desgracia, no aparece en la hoja de especificaciones de los AirPods Pro 2. Los Samsung Buds 2 Pro hacen algo similar cuando estás hablando, pero hacerlo cuando otros están hablando sería un buen truco.

Lo que sí se consigue con los AirPods Pro 2 y que no tendrás con los AirPods 2019 es el control de volumen en el dispositivo, ¡por fin! Es una característica pequeña, pero podría decirse que es enorme.

AirPods Pro 2 vs AirPods Pro (2019): sonido

Aunque los AirPods Pro originales suenan bien, no están a la altura de los Sony WF-1000XM4 o los Honor Earbuds 3 Pro en términos de fidelidad de audio, y Apple ha realizado algunos cambios en los AirPods Pro 2 para atraer a los audiófilos reticentes.

Además de mejorar los controladores del interior de los AirPods Pro (lo que ha hecho), Apple podría hacerlo añadiendo soporte para audio sin pérdidas, algo que han conseguido recientemente los Samsung Galaxy Buds 2 Pro y los NuraTrue Pro, pero en el momento de escribir este artículo, Apple sigue sin decir nada sobre el soporte de códecs que ofrecen los AirPods Pro 2.

Según Ming-Chi Kuo, los AirPods Pro 2 serán compatibles con Apple Lossless (ALAC), lo que permitirá realizar transmisiones de mayor calidad que los modelos anteriores, sin que desaparezcan los datos asociados a la transmisión Bluetooth de baja tasa de bits. Y Apple dijo que el chip H2 soportaba conectividad de gran ancho de banda... pero no lo que eso significa. Una vez más, es cuanto lo sepamos, te lo contaremos.

Por lo demás, los AirPods Pro 2 siguen siendo compatibles con el Audio Espacial personalizado de primer nivel de Apple con seguimiento de la cabeza, al igual que sus predecesores y los AirPods 3.

Lo que nos gustaría haber visto, pero no llegó

Los AirPods Pro 2 de Apple han vuelto a lo básico, y aunque son los AirPods más avanzados hasta la fecha, los avances son relativamente pequeños.

¿Cuáles son las características de los AirPods Pro 2 que realmente los habrían hecho destacar sobre los AirPods Pro, pero que no se han materializado? Son interesantes elementos de reflexión...

Apple recibió una patente en 2020 que describe la capacidad de controlar los auriculares con "gestos en el aire" futuristas. Descubierta por Patently Apple (opens in new tab), la patente describe que los gestos (pasar la mano por encima de los AirPods pero sin tocarlos, por ejemplo) podrían funcionar junto con los controles táctiles que ya emplean los AirPods Pro, permitiendo activar diferentes funciones.

El gigante tecnológico también presentó una patente que describe unos auriculares que podrían controlarse tocando la cara, sacudiendo la cabeza e incluso chocando los dientes. No es imposible que el tacto de la cara sirva para controlar los futuros AirPods. Después de todo, la tecnología ha sido probada por los LinkBuds de Sony.

En el ámbito del fitness y el bienestar, una patente de febrero de 2022 sugiere que los futuros AirPods podrían no solo monitorizar tus sesiones de entrenamiento, sino también ofrecerte información sobre cómo mejorar, la próxima vez. La patente (opens in new tab), (gracias, Apple Insider (opens in new tab)), detalla unos "auriculares inalámbricos con detección de posturas", lo que sugiere que Apple está estudiando la forma de mejorar los futuros modelos de AirPods mediante funciones de ejercicio mejoradas.

Todo esto es deseable a largo plazo, pero para ser honestos, estamos realmente contentos con la actualización relativamente simple que hace que los AirPods Pro 2 se puedan utilizar para ajustar el volumen de la música acariciando los tallos hacia arriba y hacia abajo. Esto, por supuesto, hace que sacar el iPhone o el iPad (o pedirle a Siri que lo haga) sea cosa del pasado. ¡Gracias, Apple!