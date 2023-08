Samsung ha confirmado el nombre de la Galaxy Tab S9 FE

The Samsung Galaxy Tab S9

Hace poco Samsung presentó su trío de tablets de gama alta para 2023, a saber, la Samsung Galaxy Tab S9, la Samsung Galaxy Tab S9 Plus y la Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, pero hace tiempo que se rumorea que podría haber dos entradas más en la serie Tab S9, y ahora Samsung lo ha confirmado.

En una página de la web francesa de Samsung en la que se detalla su asistente Bixby, se mencionan los distintos dispositivos en los que Bixby está disponible, y entre ellos (según ha detectado el filtrador Roland Quandt) están la Samsung Galaxy Tab S9 FE y la Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus (estilizada como 'FE+').

Así que esto es la confirmación de que estas tablets existen y que se llamarán Tab S9 FE y Tab S9 FE Plus. Incluso iríamos un paso más allá y diríamos que su mención aquí sugiere que estas tablets probablemente se lanzarán pronto.

Galaxy Tab S9 FE / Tab S9 FE+ naming confirmed by Samsung dot com https://t.co/FGHALCBrU4 pic.twitter.com/ApDZwJIrHpAugust 4, 2023 See more

Hay más pruebas de esto también, ya que hace unos días, MySmartPrice vio el Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus en una base de datos de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones), que es algo que esperaríamos que ocurriera cerca del lanzamiento.

No está claro cuándo se lanzarán exactamente el Samsung Galaxy Tab S9 FE y el Galaxy Tab S9 FE Plus, pero suponemos que podría ser tan pronto como en las próximas semanas.

Tenemos alguna idea de lo que podemos esperar de estas pizarras cuando aterricen, sin embargo, gracias a las filtraciones y rumores anteriores.

Un Tab S9 menos potente

Una filtración mostraba los diseños de la Tab S9 FE y la Tab S9 FE Plus como similares a la Samsung Galaxy Tab S9 y la Samsung Galaxy Tab S9 Plus respectivamente, completados con una cámara trasera de una sola lente en la FE estándar, y una de doble lente en el modelo Plus.

La misma filtración apuntaba a una pantalla de 10,9 pulgadas en el Galaxy Tab FE y de 12,4 pulgadas en el Tab S9 FE Plus. Esto supondría básicamente los mismos tamaños que el Galaxy Tab S9 estándar y el Tab S9 Plus.

¿En qué se diferenciarán estas tablets de los modelos que no son FE? Bueno, es casi seguro que serán menos potentes, ya que se habla de un chipset Exynos 1380 de gama media (el mismo silicio que impulsa el actual smartphone Samsung Galaxy A54 de gama media de la compañía) en lugar del Snapdragon 8 Gen 2 de gama alta. También puede haber otras diferencias, como en las especificaciones de la cámara, pero eso no está claro por ahora.

Pronto lo sabremos, y TechRadar se asegurará de cubrir el anuncio de estas tablets en su totalidad cuando se produzca, así como de evaluar si se encuentran entre las mejores tablets, y, si el precio es adecuado, quizá las mejores tablets baratas.