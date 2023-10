Apple presenta un Apple Pencil más barato compatible con USB-C pero sin una función clave

Si has estado suspirando por uno de los encantadores Pencils de Apple para emparejarlo con tu mejor iPad, pero te echaba para atrás el precio de 149€, estás de suerte: Apple acaba de lanzar un Apple Pencil de 95€ que funcionará con todos los iPad compatibles con el lápiz digital. Sin embargo, ese precio tiene un coste.

Este es el primer Apple Pencil compatible con carga USB-C. No te preocupes, no viene con una ridícula entrada USB-C que sobresale de la parte posterior del lápiz (ver el implemento de dibujo original). En su lugar, este puerto está oculto dentro del Pencil y deslizas la tapa para descubrirlo. Así puedes cargar el lápiz conectando un cable USB-C a USB-C desde tu iPad al lápiz o, aparentemente, a un cargador USB-C.

Resulta que esta es la única forma de cargar este Apple Pencil más asequible. Sí, sigue sujetándose magnéticamente a tu iPad Air, iPad Pro, iPad Mini (generaciones con el borde plano y cargador de contacto) pero en lugar de cargarse, el Pencil entrará automáticamente en modo reposo para conservar energía.

El nuevo Pencil no funcionará con iPads que sigan contando con el clásico puerto Lightning de Apple.

(Image credit: Apple)

El Apple Pencil (USB-C) tiene el mismo aspecto que el Apple Pencil (2ª generación), pero no comparte todas las mejores características del dispositivo de dibujo. Le falta, sobre todo, la sensibilidad a la presión, una exclusión que puede hacer que este lápiz más barato no sea una opción para la mayoría de los artistas. Como alguien que dibuja con frecuencia en un iPad, no puedo imaginar estar sin sensibilidad a la presión para variar el peso de mi línea sin acceder, por ejemplo, a un menú de Procreate.

También carece de la funcionalidad de doble toque para cambiar de herramienta que se encuentra en el Apple Pencil (2ª generación). Es una función que no echaré de menos, ya que a menudo me olvido de que existe, pero los artistas más expertos pueden sentirse frustrados.

Por el lado bueno, se trata de un Apple Pencil mucho más barato que cumple la mayoría de los requisitos (incluida la sensibilidad a la inclinación) y podría poner el implemento en manos de personas que querían una herramienta de dibujo digital decente pero no estaban dispuestas a gastar más de 150€ por el privilegio de dibujar en su iPad. Por otro lado, también podrían optar por un lápiz digital Logitech Crayon, más barato. Los compradores para el sector educativo pueden conseguir el nuevo lápiz por 85€.

El nuevo Apple Pencil USB-C saldrá a la venta a principios de noviembre, justo antes del periodo de ofertas del Black Friday.