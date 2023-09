Netflix confirma la temporada 2 de One Piece - Y son malas noticias para la temporada 3 de Sombra y Hueso

Netflix ha anunciado que su exitosa adaptación live-action de One Piece tendrá una segunda temporada.

En un tuit publicado en la cuenta oficial de X (Twitter) de la serie, Eiichiro Oda, creador original de One Piece, ha confirmado que la segunda temporada está oficialmente en camino. La renovación se produce dos semanas después del estreno de la primera temporada de la serie de Netflix, que se situó inmediatamente en el primer puesto de la lista de series de Netflix.

NAKAMA!!! 🏴‍☠️👑 It fills us with great joy to give you this message directly from Oda-Sensei. ⛵️ #OnePieceNetflix #OnePieceLiveAction pic.twitter.com/X8ZOLPkaXDSeptember 14, 2023 See more

Utilizando un icónico Den Den Mushi del manga para hacer el anuncio (para los pocos que no veáis One Piece en japonés, son esos caracoles que usan para comunicarse), Oda también dio una breve actualización sobre cuánto trabajo se había invertido en los guiones de la segunda temporada. El 8 de septiembre, dos de los productores de la serie de Netflix sugirieron que la segunda temporada de One Piece estaba lista para entrar en plena producción tan pronto como se resolvieran las huelgas de guionistas y actores. Al parecer, los guiones de la segunda temporada ya estaban terminados y, según sus productores, la segunda temporada de One Piece estaría lista "en menos de un año".

Sin embargo, Oda confirmó que aún quedaba trabajo por hacer antes de que los guiones de la segunda temporada estuvieran listos. Sin un final a la vista para la larga huelga, Oda ha instado a los fans a ser pacientes mientras esperan el regreso de la que se ha convertido en una de las mejores series de Netflix.

En un comunicado de prensa, Netflix añadió que "el recuento de episodios y los detalles de la historia se compartirán más adelante", lo que básicamente significa que a los fans les espera una larga espera.

Nota de la editora: no puedo quedarme sin añadir que sigo indignada de que en Netflix España no hayan puesto One Piece con el doblaje en japonés, que además de contar con las voces originales del anime, es tal y como vemos los fans de la serie One Piece desde hace muchísimos años. Una decepción que espero que solucionen pronto.

Una gran noticia para One Piece, pero un mal augurio para Sombra y Hueso

El elenco de Sombra y Hueso sigue esperando a que confirmen la tercera temporada de su serie. (Image credit: David Lukacs/Netflix)

Con 37,8 millones de visitas en sus dos primeras semanas, la renovación de One Piece era una mera formalidad. Después de todo, debutó en el número uno en 46 países, así que era sólo cuestión de tiempo que el mejor servicio de streaming del mundo considerara oportuno darle otra oportunidad.

Aunque es una gran noticia para todos los implicados en la exitosa serie, así como para los fans de One Piece, su renovación plantea más preguntas sobre el futuro de la tercera temporada de Sombra y Hueso.

El reparto y el equipo (y los fans) de Sombra y Hueso, otra popular serie de Netflix, siguen a la espera de que Netflix confirme si habrá otra temporada. Han pasado seis meses desde el estreno de la segunda temporada de Sombra y Hueso y, aunque reconozco que la segundo temporada flojeó un poco, pareció funcionar bien en sus primeras semanas en la plataforma. En su primer mes tras el lanzamiento, la segunda temporada de Sombra y Hueso acumuló casi 150 millones de horas de streaming, por lo que demostró ser lo suficientemente popular.

Aun así, las señales no parecen muy halagüeñas. Como hemos comentado, One Piece ha sido renovada apenas dos semanas después de su estreno en Netflix. Otros grandes éxitos del gigante del streaming en el último año, como Miércoles, El agente nocturno y FUBAR, fueron renovados por segundas temporadas al mes de emitirse en el servicio. Incluso The Witcher, que ha suscitado la ira de los fans por su mediocre tercera temporada y la marcha de su protagonista, Henry Cavill, fue renovada por una cuarta temporada ocho meses antes de que se estrenara la tercera.

Así que sí, el reparto y el equipo de One Piece tienen mucho que celebrar, pero los creadores y los fans de Sombra y Hueso verán la renovación del live-action del anime como una prueba más de que la renovación de la serie de fantasía no tiene buena pinta. Los usuarios de Netflix habían estado jugando con las cifras de audiencia para salvarla de la cancelación, pero la cadena rara vez ha pasado tanto tiempo sin dar luz verde a la próxima entrega de una serie. En resumen: la renovación de One Piece podría haber supuesto oficialmente la sentencia de muerte para la adaptación de Sombra y Hueso.