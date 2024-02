Tráiler de la Super Bowl de El Reino del Planeta de los Simios: se viene una guerra civil cruda y postapocalíptica

Ha llegado un nuevo tráiler de la última película de la franquicia El planeta de los simios: El Reino del Planeta de los Simios. Esta es la cuarta entrega de la franquicia y se sitúa 300 años después de los acontecimientos de la última película, War for the Planet of the Apes (La Guerra del Planeta de los Simios). Aunque es la cuarta película, marca el inicio de una nueva trilogía.

El tráiler nos muestra un mundo en el que los simios ya gobiernan y los humanos viven temiéndoles y siendo cazados por ellos. La historia parece centrarse en Noa (Owen Teague), un chimpancé que empieza a cuestionarse esta dinámica, y Mae (Freya Allan), una humana a la que salva. Las escenas se desarrollan en el tráiler con la ominosa voz en off de Proximus Caesar (Kevin Durand), un violento gobernante bonobo que quiere gobernar sobre humanos y simios.

Las tres películas anteriores del Planeta de los Simios en esta franquicia reiniciada, incluyendo El Origen del Planeta de los Simios (2011), El Amanecer del Planeta de los Simios (2014) y La Guerra del Planeta de los Simios (2017), fueron excelentes, por lo que tenemos grandes esperanzas para El Reino del Planeta de los Simios, y las otras dos películas que le seguirán. La nueva película llegará a los cines el 10 de mayo en Estados Unidos y el 24 de mayo en España.

¿Cómo encaja El reino del planeta de los simios en el universo simio?

Leves spoilers de las películas del Planeta de los Simios.

¿Te cuesta entender qué lugar ocupa El reino del planeta de los simios en el universo de El planeta de los simios? No eres el único.

El reino del planeta de los simios es la cuarta entrega de la franquicia de 20th Century Fox, adquirida por Disney. Se sitúa 300 años después de los acontecimientos de la última película de la franquicia, titulada La guerra del planeta de los simios.

¿Cómo encaja esto con las películas originales de los años 60 y 70? Bueno, eso es complicado. Todas las últimas películas de la reciente franquicia del Planeta de los Simios se sitúan antes de la película original de 1968 protagonizada por Charlton Heston. Sin embargo, no hay que olvidar que estas últimas películas son, técnicamente, un reinicio.

Aunque todas las historias del Planeta de los Simios hasta la fecha -incluido el remake de Tim Burton de 2001- podrían existir en el mismo universo, o Api-verso, lo mejor sería considerar todas las grandes reinterpretaciones de la historia del Planeta de los Simios (que originalmente fue una novela de 1963 titulada La Planète des Singes de Pierre Boulle) como continuidades separadas.

Esto daría a la nueva franquicia más libertad para divergir del "futuro" imaginado en la historia de 1960, cambiando pequeños detalles o acontecimientos significativos. Así pues, no se trata tanto de mostrarnos lo que sucedió definitivamente antes de la película original como lo que podría haber sucedido.