La película de Superman de James Gunn recibe un nuevo nombre y el director nos deja ver el nuevo traje del superhéroe de DC

Superman: Legacy ya no existe, pero no te preocupes, la próxima aventura en la gran pantalla del icónico superhéroe de DC no ha sido cancelada.

De hecho, la primera película del renacido Universo Cinematográfico de DC (DCU) simplemente ha sufrido un cambio de nombre. James Gunn, codirector de DC Studios, lo reveló ayer (29 de febrero) en Instagram para celebrar el cumpleaños del Hombre de Acero: a partir de ahora, la película se llamará simplemente Superman.

No es la única sorpresa que Gunn, que también escribió el guión y dirigirá el primer capítulo del DCU, tenía preparada. Junto a la revelación del nuevo título, hemos podido ver por primera vez el nuevo traje del legendario héroe, un primer plano del logotipo del traje del kriptoniano. Lleva todas las señas de identidad del clásico diseño art decó: atrevidos tonos rojos y amarillos, la icónica "S" central y ribetes azules; este último es el color principal asociado con el famoso traje de Superman, y el color del que probablemente estará compuesto su nuevo traje.

A post shared by James Gunn (@jamesgunn) A photo posted by on

Los copos de nieve que descansan sobre el traje casi confirman que Superman contará con la famosa Fortaleza de la Soledad del personaje, situada en el Ártico. En los cómics, la Fortaleza de la Soledad es el lugar donde Kal-El (conocido en la Tierra como Clark Kent) conoció su herencia kriptoniana y por qué fue enviado a nuestro planeta. Gunn ya ha confirmado que su película de Superman no será una historia de orígenes, por lo que veremos a Kent operando fuera de su helada base de operaciones a lo largo de la película, o tendremos una o dos escenas retrospectivas que le muestren encontrando su traje, aprendiendo sobre su pasado y asumiendo el manto de Superman.

El cambio de título de la película y la presentación del traje/logo coincidió con el comienzo de la fotografía principal de Superman. Siete días antes, Gunn publicó un selfie en Instagram -con el reparto principal de la película- tras la primera lectura de mesa del grupo. Según The Wrap, el rodaje durará cuatro meses, lo que dará a Gunn y a los cientos de miembros del equipo unos 12 meses para prepararla para su estreno previsto para el 11 de julio de 2025.

Un nuevo reino espera

La película de Superman de Gunn parece estar muy inspirada en la miniserie de cómics Kingdom Come. (Image credit: DC Comics)

La revelación del logotipo del nuevo traje de Superman parece ofrecer una prueba más de que la primera película del DCU se inspirará en la serie de cómics de DC Kingdom Come.

Por un lado, el propio logotipo parece estar fuertemente influenciado por el que adorna el traje de Superman en la serie de cuatro números Elseworlds de 1996. La imagen de arriba revela lo sorprendentemente similar que es el emblema de Kingdom Come de Superman al que se ve en la publicación de Gunn en Instagram.

Más pruebas se pueden encontrar en una respuesta de Gunn a un fan en Threads. Como revela la captura de pantalla, Gunn confirmó que el trabajo de Alex Ross, co-creador de Kingdom Come, fue una gran inspiración para el aspecto del traje.

Las interacciones de Gunn en las redes sociales han ido levantando poco a poco el velo sobre el desarrollo de Superman (Image credit: James Gunn/Threads)

No es la primera vez que oímos que el Superman de Gunn podría inspirarse en Kingdom Come. Durante la mencionada lectura de mesa, Isabela Merced -que interpretará a Hawkgirl en la esperada película- filtró el logotipo de la película en las redes sociales (gracias a la página Reddit de DCULeaks por la captura) antes de borrar su mensaje. Con el emblema inspirado en Kingdom Come a la vista, algunos fans han especulado que el Superman de 2025 podría reutilizar la trama de Kingdom Come, que ve a un Clark Kent viejo y quemado redescubrir su propósito a través de la próxima generación de superhéroes.

"¿Y si [Superman] Legacy es un Kingdom Come a la inversa?", opinó el usuario de Reddit Spiderlander. "¿Y si, en lugar de un Superman hastiado y mayor que devuelve los valores tradicionales a los héroes más jóvenes, tenemos a un Superman más joven y fresco que devuelve los valores tradicionales a los héroes más viejos y hastiados?".

Todo parece indicar, pues, que la historia de Superman de Gunn tiene su origen en Kingdom Come. Sin embargo, habrá que esperar algún tiempo antes de obtener una confirmación oficial (en un sentido u otro) a través de una sinopsis oficial de la historia.