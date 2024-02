El arte de Batman Beyond muestra cómo podría ser una película de Batman a lo Spider-Verse

¿Alguna vez te has preguntado cómo sería una película de Batman al estilo de las películas de Spider-Verse de Sony? Ya no tienes que preguntártelo.

Ayer (20 de febrero), Yuhki Demers - diseñador de producción y productor de las populares películas animadas de Spider-Man - reveló el arte conceptual de una película animada de Batman Beyond que había sido lanzada a Warner Bros. Y, no sé ustedes, pero las magníficas imágenes, que se pueden ver en el post de X/Twitter a continuación, me hacen querer ver esta película de Batman lo más pronto posible.

Para los no iniciados: Batman Beyond es una serie de televisión animada, creada por Bruce Timm, Paul Dini y Alan Burnett, que fue increíblemente popular a principios de la década de 2000. Ambientada en una Gotham City neofuturista en 2019, estaba protagonizada por Terry McGinnis (al que ponía voz Will Friedle) como una nueva iteración del Cruzado de la Capa; McGinnis fue elegido por el retirado y anciano Bruce Wayne (el difunto Kevin Conroy) para sustituirle como protector en jefe de la ciudad.

Por desgracia, es poco probable que se haga a corto plazo. Como ha señalado Demers, cuando él y Patrick Harpin presentaron la idea a Warner Bros hace cinco meses, el gigante del entretenimiento les dijo que no había "ninguna posibilidad de hacer una película de Beyond". Sin embargo, después de que ambos esbozaran todo el argumento de la película y mostraran su hermoso arte conceptual, "lo que empezó como un 'nunca' se convirtió en un 'tal vez'", añadió Demers. ¡No me den esperanzas, chicos!

La esperanza, sin embargo, es exactamente lo que Demers está tratando de darse a sí mismo, a Harpin y al resto de nosotros. Sugirió que la pareja se estaba abriendo camino lentamente en la cadena de mando de Warner Bros. en un intento de buscar una audiencia con James Gunn, el nuevo codirector de DC Studios, encargado de transformar el Universo Extendido de DC (DCEU) en el Universo Cinematográfico de DC (DCU) y convertir este último en una potencia similar al monstruo cinematográfico de Marvel. Hazlo realidad, James, te lo ruego.

Dada la popularidad universal de Batman y, bueno, lo absolutamente impresionante que sería una película animada de Beyond al estilo de Spider-Man: En el Spider-Verso y Spider-Man: A través del Spider-Verso, los fans del Caballero Oscuro están desesperados por que suceda. Las respuestas a la revelación de Demers van desde personas que preguntan si sería una continuación de la querida serie de animación de Beyond hasta otras que exigen que se apruebe inmediatamente. Por si no era obvio a estas alturas, yo estoy firmemente en este último bando.

Aunque sería increíble ver una película animada de Batman Beyond con los mismos efectos visuales que las galardonadas películas de Spider-Verse, me sorprendería que alguna vez se hiciera. No es que crea que no lo haría bien, es que creo que Gunn y Peter Safran, codirector de DC Studios, ya tienen demasiadas cosas entre manos.

De hecho, un rápido vistazo a la programación de DCU Chapter One revela que hay cinco películas, incluyendo Superman: Legacy, y seis series de televisión -estas series se estrenarán en Max una vez que estén listas para su lanzamiento- en desarrollo activo. Eso es... un montón de contenido entre julio de 2025 (fecha de estreno de Legacy) y, bueno, cuando el Capítulo Uno, también conocido como Dioses y Monstruos, esté completo.

Si añadimos a la ecuación los diversos proyectos de DC Elseworlds, como The Batman Part II y Joker: Folie à Deux, y hay aún más producciones relacionadas con DC que llegarán en un futuro próximo. Añadir una película de Batman Beyond a la mezcla sólo complicaría aún más las cosas, de hecho, con la segunda película de Batman de Matt Reeves a punto de comenzar a rodarse pronto, junto con Gunn confirmando que una película de Batman DCU (The Brave and the Bold) será parte del Capítulo Uno, la perspectiva de tres películas diferentes de Batman que se estrenan en torno a un marco de tiempo similar sin duda confundiría al público.

Dicho esto, ya estamos viviendo en un mundo en el que hay tres universos cinematográficos diferentes de Spider-Man en marcha (descubre más en nuestra guía de películas de Spider-Man por orden). Eso incluye el webslinger de Tom Holland basado en el UCM, las mencionadas películas de Spider-Verse y... cualquier basura que Sony siga preparando para su Universo Cinematográfico Marvel de Sony Pictures (SPUMM). Tras el abyecto rendimiento en taquilla de Madame Web, la primera de las nuevas películas de 2024 en el espacio de superhéroes, quizá Sony debería reflexionar sobre si merece la pena seguir con el último de esos tres universos compartidos.

Pero esa es una discusión para otro día. ¿Merece la pena hacer una película animada de Batman Más Allá, especialmente si conserva el hermoso diseño artístico que Demers mostró? Sí. ¿Creo que se hará? Probablemente no. Pero, ¿nos daría más *ejem* películas de superanimación para disfrutar que *doble ejem* van más allá del Spider-Verso (irónicamente el título de la tercera película animada de Spider-Man de Sony)? Absolutamente. Hacedlo realidad, Gunn y Safran.